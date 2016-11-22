حقيقة فيديو “التسميم” الذي تسبب في جدل بين مدير شرطة عسير وإحدى الجاليات

صحيفة المرصد: كذَّب المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد آل ثابت، فيديو منسوب لمدير شرطة المنطقة يتهم الجالية اليمنية بتدبير واقعة تسميم تمتد لشهور، مؤكدًا أن الفيديو يهدف للفتنة والتحريض، وأنه يجب عدم القياس على الأخطاء الفردية والتعميم على الجميع.

وقال المتحدث في مداخلة مع “الثامنة”، إن الفيديو “مكذوب ومفبرك”، مستدلاً على أول مقطع به والذي ادعى أن مدير الشرطة، هو العميد فهد الشهراني، بينما مدير الشرطة في المنطقة هو اللواء صالح القرزعي.

وأضاف: الجهات الأمنية تحاول التقصي عن هوية الشخص المتورط في فبركة المقطع، موضحا أن المقطع قد يكون منفصلا وأنه تم وضع اسم وهمي عليه ليس إلا.