حقيقة فيديو “التسميم” الذي تسبب في جدل بين مدير شرطة عسير وإحدى الجاليات

صحيفة المرصد: كذَّب المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد آل ثابت، فيديو منسوب لمدير شرطة المنطقة يتهم الجالية اليمنية بتدبير واقعة تسميم تمتد لشهور، مؤكدًا أن الفيديو يهدف للفتنة والتحريض، وأنه يجب عدم القياس على الأخطاء الفردية والتعميم على الجميع.
وقال المتحدث في مداخلة مع “الثامنة”، إن الفيديو “مكذوب ومفبرك”، مستدلاً على أول مقطع به والذي ادعى أن مدير الشرطة، هو العميد فهد الشهراني، بينما مدير الشرطة في المنطقة هو اللواء صالح القرزعي.
وأضاف: الجهات الأمنية تحاول التقصي عن هوية الشخص المتورط في فبركة المقطع، موضحا أن المقطع قد يكون منفصلا وأنه تم وضع اسم وهمي عليه ليس إلا.
تعليقات ( 27 )
معيضنحن لا نخون اخواننا اليمنيين ابدا بالعكس نحن نقدرهم ونحترمهم ونتعايش معهم كاخوة لكن قد يكون هناك تصرفات من اشخاص محددين لذا الاحتياط واجب واذا كنت متشكك من احد فلا تاكل من عنده
أبو مصلفح الرياضحاولوا تتعايشوا مع نفسكم وتسامحوا مع حالكم وخلوا عنكم الفضاوة اللي في اليمن الحرب ماهي بين حوثي وسعودية اليمنيين أكثرهم شمال وجنوب رافضين للحرب وعرب ومسلمين رافضين لها كل ذولي حوثيين أي أحد يخالفكم...
أبو مصلفح الرياضياخي الله حدد لنا في القرآن منهم أعداءنا ليه استفزاز الناس وتعمل لنفسك شو وعداء مع طائفة غيرك ايش جو الأكشن اللي انتوا فيه مرة متعة مرة حمل مرة مجوس ياأخوان والله هم مسلمين ريحوا حالكم وعيشوا بجمال
احفاد عمر بن الخطابتعليق 22 اتفق معاك
فيصلاوياحفاد عمر بن الخطاب. من يعتقد بأن دماء الشهداء في الحد الجنوبي رخيصه فهو واهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومخزن قات منتهي الصلاحيه
احفاد عمر بن الخطابذلك جندت ايران جيش الكتروني اعلامي هدفه اخراج اليمنيين باي طريقه وزرع افكار للبلدان التي يقيم فيها هدفها بث الكراهيه واتمنى من اخوتي ان لاينجروا ورا مخططات الفرس ويمكرون والله خير الماكرين
حمدممكن اشاعه بس هاذا ما يمنع ننتبه منهم نصفهم او اغلبهم يكنون لنا الحقد والكراهيه وبنفس الوقت فيهم خيانه شديده
احفاد عمر بن الخطاباخوتي بعد فشل الحوثي بقياده ايران في حربها ضد السنه وياتي فشلها بالنقص الحاد لافرادها حيث انها جندت في الاوان الاخيرة الصغار تلجاء لشن حمله لترحيل اليمنين في العالم وذلك لملاء الفراغ في نقصها وعلى
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضبغض النظر عن قلم الحقيقة أهني السيد كونان الفش فشي اللي يعرف كل شيء بأن وضع اسمي أولا اللي أفتخر فيه من أيام الثانوية والإسم الحركي اللي كان يدغدغ مشاعر البنات بجبل مخروق في الملز وممشى الملك عبد الله
شاآآآايب من جبل عسيرتعليق 11 انت سفيه عقل وجاهل بالتاريخ. أقرأ التاريخ الصحيح يا ابو يمن وتعرف من كان يتبع لمن!؟!.
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
مابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
أبو مصلفح الرياضأهديكم ياطيبين الذكر أغنية تشارلي بوث وسيلينا جوميز ماعاد بتكلم معاك ياكفيلي عموما ياجماعة االنوتيلا عليه تخفيض 20 ريال وبعدين اللي يقول ان راعي مطعم طلع حوثي الحوثيين أصلهم من قريش يعني ماراحوا بعيد
راميصاحب أشهر مطاعم الفول في جده والغربيه طلع حوثي متجنس ادخل اسمه فقط في الشيخ قوقل وسيتبين لك بأنه من قبيله حوثيه بأمتياز يأخوان ترى البدائل كثيره لستم مجبيرن على هؤلا
من شبوة اليمنيهارفع فبعتي احتراما لك ياداوود الشريان انت وضيوفك والله ينتقم من كل شخص يريد المسلمين بسوء وياسعيد ساترفع عن الرد احتراما للمعلقين والصحيفه
رامييأخ سعيد ولاتنسى تمويل الحرب على السعودية بهذة الاموال قبل اسبوع نشرة سبق عن شنط الذهب التي تم القبض عليهم وهم يحاولون تهريبها الى اليمن كل شنطة 30 كيلو ذهب
زمن يخوفدايم ندور مخرج لمن يريد اذيتنا والاضرار بنا نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلماذا الا نشك فيهم لانهم اهل خيانه وغدر وقدوتهم رئيسهم الخبيث عفاش نسيتوا مواقفه ايام حرب الكويت والان يابلادي اصحي
صريحعاد كلكم عيال عم عيب تتهمون بعض !!
أبو مصلفح الرياضعموما الأيام بيننا والله السعودية ماترسي إلا على اليمنيين شدة وتزول انتوا مالكم فكة مننا جيرانكم حنا عجبكم ماعجبكم موجودين يوم ترحلون اليمن على حدود المكسيك بتفتكون مننا وحتى يحين ذالك اليوم أقول هااي
أبو مصلفح الرياضقبل فترة طلعوا اشاعةان زيوت السيارات فيها 10 ريال وراعي المقطع يحلف ان بكل علبة 10 ريال أصلا هي قيمتها 15 يعني تطلع ب5 ياحاقد الزبدة طلع الموضوع انه في الكرتون كله علبة وحدة فيهها 10 ريال نفسيات مريضة
أبو مصلفح الرياضكذبت اليمنيين ماتم طردهم ياحلو ممكن البعض أنا من مواليد قبل حرب الخليج وأذكر أيام الحرب كنا نقعد كلنا بغرفةوحدة ونغطي الشبابيك حتى فتحات الأبواب نبللها موية ونغطيها مارحنا ولا تم ترحيلنا السعودية بلدي
سعيديعني من استهداف مكة المكرمة بصاروخ سيتورع عن تسميم المواطنين عموما سبق وأن عملوها في حرب الخليج قبل أن يطردهم الملك فهد رحمه الله. . والجميع شاهد اليمني الذي يهدد بقتل أي سعودي صوت وصورة ولايمكن نفيه