  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

حقيقة فيديو “التسميم” الذي تسبب في جدل بين مدير شرطة عسير وإحدى الجاليات

22 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص
حقيقة فيديو “التسميم” الذي تسبب في جدل بين مدير شرطة عسير وإحدى الجاليات
  • 1٬702
  • 27
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: كذَّب المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد آل ثابت، فيديو منسوب لمدير شرطة المنطقة يتهم الجالية اليمنية بتدبير واقعة تسميم تمتد لشهور، مؤكدًا أن الفيديو يهدف للفتنة والتحريض، وأنه يجب عدم القياس على الأخطاء الفردية والتعميم على الجميع.

وقال المتحدث في مداخلة مع “الثامنة”، إن الفيديو “مكذوب ومفبرك”، مستدلاً على أول مقطع به والذي ادعى أن مدير الشرطة، هو العميد فهد الشهراني، بينما مدير الشرطة في المنطقة هو اللواء صالح القرزعي.

وأضاف: الجهات الأمنية تحاول التقصي عن هوية الشخص المتورط في فبركة المقطع، موضحا أن المقطع قد يكون منفصلا وأنه تم وضع اسم وهمي عليه ليس إلا.



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    يامدير الشرطه ... نحن في حالة حرب مع الزيود وكل شي وارد ..وبلاش تخدير للمواطنين ... يجب الحرص والحذر ... هنا 4 مليون زيدي وتوقع منهم أي شي ؟ هذا خلاف الأجانب الآخرين الذين ياما نحذر منهم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    معيض

    نحن لا نخون اخواننا اليمنيين ابدا بالعكس نحن نقدرهم ونحترمهم ونتعايش معهم كاخوة لكن قد يكون هناك تصرفات من اشخاص محددين لذا الاحتياط واجب واذا كنت متشكك من احد فلا تاكل من عنده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    أبو مصلفح الرياض

    حاولوا تتعايشوا مع نفسكم وتسامحوا مع حالكم وخلوا عنكم الفضاوة اللي في اليمن الحرب ماهي بين حوثي وسعودية اليمنيين أكثرهم شمال وجنوب رافضين للحرب وعرب ومسلمين رافضين لها كل ذولي حوثيين أي أحد يخالفكم...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياخي الله حدد لنا في القرآن منهم أعداءنا ليه استفزاز الناس وتعمل لنفسك شو وعداء مع طائفة غيرك ايش جو الأكشن اللي انتوا فيه مرة متعة مرة حمل مرة مجوس ياأخوان والله هم مسلمين ريحوا حالكم وعيشوا بجمال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    تعليق 22 اتفق معاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    فيصلاوي

    احفاد عمر بن الخطاب. من يعتقد بأن دماء الشهداء في الحد الجنوبي رخيصه فهو واهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ومخزن قات منتهي الصلاحيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    ذلك جندت ايران جيش الكتروني اعلامي هدفه اخراج اليمنيين باي طريقه وزرع افكار للبلدان التي يقيم فيها هدفها بث الكراهيه واتمنى من اخوتي ان لاينجروا ورا مخططات الفرس ويمكرون والله خير الماكرين
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  8. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    حمد

    ممكن اشاعه بس هاذا ما يمنع ننتبه منهم نصفهم او اغلبهم يكنون لنا الحقد والكراهيه وبنفس الوقت فيهم خيانه شديده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    اخوتي بعد فشل الحوثي بقياده ايران في حربها ضد السنه وياتي فشلها بالنقص الحاد لافرادها حيث انها جندت في الاوان الاخيرة الصغار تلجاء لشن حمله لترحيل اليمنين في العالم وذلك لملاء الفراغ في نقصها وعلى
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  10. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    أبو مصلفح الرياض

    بغض النظر عن قلم الحقيقة أهني السيد كونان الفش فشي اللي يعرف كل شيء بأن وضع اسمي أولا اللي أفتخر فيه من أيام الثانوية والإسم الحركي اللي كان يدغدغ مشاعر البنات بجبل مخروق في الملز وممشى الملك عبد الله
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  12. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    تعليق 11 انت سفيه عقل وجاهل بالتاريخ. أقرأ التاريخ الصحيح يا ابو يمن وتعرف من كان يتبع لمن!؟!.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    م

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أهديكم ياطيبين الذكر أغنية تشارلي بوث وسيلينا جوميز ماعاد بتكلم معاك ياكفيلي عموما ياجماعة االنوتيلا عليه تخفيض 20 ريال وبعدين اللي يقول ان راعي مطعم طلع حوثي الحوثيين أصلهم من قريش يعني ماراحوا بعيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    رامي

    صاحب أشهر مطاعم الفول في جده والغربيه طلع حوثي متجنس ادخل اسمه فقط في الشيخ قوقل وسيتبين لك بأنه من قبيله حوثيه بأمتياز يأخوان ترى البدائل كثيره لستم مجبيرن على هؤلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص

    المشكلة لما يطلع التحذير من منطقة كانت تابعه لليمن يوما من الايام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    من شبوة اليمنيه

    ارفع فبعتي احتراما لك ياداوود الشريان انت وضيوفك والله ينتقم من كل شخص يريد المسلمين بسوء وياسعيد ساترفع عن الرد احتراما للمعلقين والصحيفه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    عيب العنصرية خليتو الكل يحقد علينا ويتمنى لنا الشر كل الجنسيات فيها خير وشر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    رامي

    يأخ سعيد ولاتنسى تمويل الحرب على السعودية بهذة الاموال قبل اسبوع نشرة سبق عن شنط الذهب التي تم القبض عليهم وهم يحاولون تهريبها الى اليمن كل شنطة 30 كيلو ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    زمن يخوف

    دايم ندور مخرج لمن يريد اذيتنا والاضرار بنا نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلماذا الا نشك فيهم لانهم اهل خيانه وغدر وقدوتهم رئيسهم الخبيث عفاش نسيتوا مواقفه ايام حرب الكويت والان يابلادي اصحي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    صريح

    عاد كلكم عيال عم عيب تتهمون بعض !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عموما الأيام بيننا والله السعودية ماترسي إلا على اليمنيين شدة وتزول انتوا مالكم فكة مننا جيرانكم حنا عجبكم ماعجبكم موجودين يوم ترحلون اليمن على حدود المكسيك بتفتكون مننا وحتى يحين ذالك اليوم أقول هااي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  24. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    لا اثق في اليماني ولن اكل في مطعمه ولن اشتري منه مهما كانت الظروف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    أبو مصلفح الرياض

    قبل فترة طلعوا اشاعةان زيوت السيارات فيها 10 ريال وراعي المقطع يحلف ان بكل علبة 10 ريال أصلا هي قيمتها 15 يعني تطلع ب5 ياحاقد الزبدة طلع الموضوع انه في الكرتون كله علبة وحدة فيهها 10 ريال نفسيات مريضة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  26. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    أبو مصلفح الرياض

    كذبت اليمنيين ماتم طردهم ياحلو ممكن البعض أنا من مواليد قبل حرب الخليج وأذكر أيام الحرب كنا نقعد كلنا بغرفةوحدة ونغطي الشبابيك حتى فتحات الأبواب نبللها موية ونغطيها مارحنا ولا تم ترحيلنا السعودية بلدي
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  27. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    سعيد

    يعني من استهداف مكة المكرمة بصاروخ سيتورع عن تسميم المواطنين عموما سبق وأن عملوها في حرب الخليج قبل أن يطردهم الملك فهد رحمه الله. . والجميع شاهد اليمني الذي يهدد بقتل أي سعودي صوت وصورة ولايمكن نفيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم