عشق الحفلات وموسيقى الراي والروك…7 أشياء ربما لا تعرفها عن ملك المغرب!

صحيفة المرصد: نشر “هافينغتون بوست” تقرير مصغر عن الملك المغربي محمد السادس، أبرز خلاله هواياته وتوقف عند بعض محطات نشأته وحياته الاجتماعية، وإليك 7 أشياء ربما تجهلها عن الملك.

1. قام بالتمهيد لكتاب ماراتون الرمال: وهذا الكتاب عبارة عن ألبوم يحكي قصة الماراتون الشهير الذي يقام بجنوب المغرب كل سنة منذ 1986.

2. قضى فترة تدريبية عند والد السياسي الفرنسي مارتين أوبري: من نوفمبر/تشرين الثاني 1988 إلى يونيو/حزيران 1989.

3. في صغره لم يُسمح له بمشاهدة التلفزيون طيلة الأسبوع: فوالده الملك الحسن الثاني نهى عن مشاهدته التلفزيون لكن بالمقابل أتاح له الحق بالذهاب إلى السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

4. ركوب الخيل والسباحة والكرة الطائرة كانت الرياضات المفضلة للملك محمد السادس في صغره.

5. كان من عادات الملك التردد على الناديين Jefferson و Amnesia: كان الملك محمد السادس يحب الخروج مع أصدقائه وإحياء الحفلات.

6. كان من أشد المعجبين بموسيقى الراي والروك (والموسيقى التجارية): إلى جانب عشقه للفنون البصرية (كان مولعاً بجمع اللوحات الفنية القيّمة).

7. الملك لا يفتقر لحس الفكاهة بحسب ما روى مقربون له.