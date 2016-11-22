بالفيديو .. ميليشيات الحشد الشيعي في وصلة تعذيب لنازحين من الموصل

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقوات الحشد الطائفي الشيعية، وهي تنهال ضرباً على نازحي الموصل.

وبحسب الفيديو المتداول ، فقد تجمع عدد من أفراد الميليشيا على اثنين من النازحين بعد أن تم تغمية أعينهما، وانهالوا عليهما ضرباً بالعصى والأيدي.

فيما أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل ، على إهانة وتعذيب النازحين بهذه الطريقة الوحشية .