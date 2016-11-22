  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو .. ميليشيات الحشد الشيعي في وصلة تعذيب لنازحين من الموصل

22 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص
بالفيديو .. ميليشيات الحشد الشيعي في وصلة تعذيب لنازحين من الموصل
  • 1٬386
  • 39
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقوات الحشد الطائفي الشيعية، وهي تنهال ضرباً على نازحي الموصل.

وبحسب الفيديو المتداول ، فقد تجمع عدد من أفراد الميليشيا على اثنين من النازحين بعد أن تم تغمية أعينهما، وانهالوا عليهما ضرباً بالعصى والأيدي.

فيما أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل ، على إهانة وتعذيب النازحين بهذه الطريقة الوحشية .



تعليقات ( 39 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 5:52 ص

    AZRAQ

    الا إليك لا اله الا الله العظيم الحليم , لا اله الا الله رب العرش الكريم .لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    AZRAQ

    اللهم أسقط طائراتهم .واهدم عماراتهم وبنيانهم..!! اللهم دمر مدمراتهم وأجعل قوتهم عليهم دمارا .يا ذا الجلال والأكرام.. يا حي يا قيوم ..!! اللهم أن المسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم مالا نشكوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    AZRAQ

    للهم خذهم با الصيحة وارسل عليهم حاصبا..!! اللهم صب عليهم العذاب صبا...!! اللهم أخسف بهم الأرض .وأنزل عليهم كسفاً من السماء..!! اللهم أقلب البحر عليهم نارا.والجو شهباً واعصارا..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    AZRAQ

    اللهم أشغلهم بإنفسهم عن المؤمنين..!! اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا وعلى المؤمنين سبيلا..!! اللهم أتبعهم بأصحاب الفيلوأجعل كيدهم في تضليل..!! اللهم أرسل عليهم طيراً أبابيل , ترميهم بحجارة من سجيل..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 5:49 ص

    .لن .

    لعنة الله على الظالمين هاي المرجلة يا كلاب على مين على ابناء وطنكم رحمك الله يا صدام.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 5:48 ص

    AZRAQ

    اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك ,يا قوي يا قادر..!! اللهم أذل الدول الكافرة المحاربة للأسلام والمسلمين ..!! اللهم أرسل عليهم الرياح العاتيه , والأعاصير الفتاكة , والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 5:48 ص

    AZRAQ

    اللهم أهزمهم وزلزلهم , فانهم حاربوا المسلمين..!! اللهم أقذف الرعب في قلوبهم..!! اللهم فرق جمعهم , اللهم شتت شملهم ..!! اللهم خالف بين آرائهم..!! اللهم أجعل بأسهم بينهم..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    AZRAQ

    اللهم نسالك بكل عمل خالص لوجهك ان تزيل الغمة عن الامة..!! للهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب..!! اللهم ويا هازم الأحزاب أهزم النصارى واليهود والروافض ..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    AZRAQ

    اللهم ضاقت عليناالارض بما رحبت..!! اللهم واغلقت بوجهنا الابواب ولم يبقى الا بابك..!! اللهم فلا تردنا خائبين يارب العالمين..!! اللهم نسالك بتوحيدنا لك ان تنصرنا على من عادانا..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    الاحساء

    لا يرهبونك يابنت شمر تراهم أهون من بيت العنكبوت ايام صدام يخافون حتى من حيطان بيوتهم الجبناء هؤلا لا يمتلكون قوة الإيمان بالله لدين ولا مذهب لهم هم اصلا مشتتين ذهنيا ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    AZRAQ

    في البلاد فاكثروا فيها الفساد..!! اللهم فصب عليهم سوط العذاب..!! اللهم وارفع راية الاسلام على كل البلاد..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    AZRAQ

    دعاء على الكافرين والروافض الانجاس الملحدين (((فامنوا عليه)))) لكم الله يا اهلنا في بورما..!! لكم الله يا اهلنا في سوريا ..!! لكم الله يا اهلنا في العراق..!! اللهم كن للمسلمين في كل مكان..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 5:41 ص

    AZRAQ

    لكم يوم يا حمير ايران ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 5:27 ص

    بنت شمر

    كرنت امنيتة قبل وفاته ان تكون دول الخليج متحدة في وجه الروافض الحاقدين رحم الله الملك عبدالله فقد كانت نظرتة صائبة لمثل هذة الاحداث العراق لم يعد كما كان في الماضي بل هو وكر خطير للفتك بسنة الخليج .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 5:19 ص

    بنت شمر

    انتبهوا يا عرب الخليج وبالاخص اهل السنه والله ثم والله لو تمكنوا منا ليكون تعذيبنا والفتك بنا وبأطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا اشد وامر مما نري والله بيننا من الروافض والمجوس من ينتظرون الأمر .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    يالطيف

    من وصل الحشد الشعبي الي ضرب النازحين انهم الارهابيون داعش هل ننسى المسبب ونذكر السبب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  17. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    مسلم غيور

    أمهات أبناء سبايكر إتهموا الهالكي العميل المزدوج للأمريكان وإيران بتدبير الحادثة عندما كان رئيسآ للوزراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 4:35 ص

    فهد العرماني

    الحذروا اشد الحذر من الخلايا النائمة بدول الخليج ، وكذلك احذروا من بوابة ايران بعد العراق و هي عُمان ، ليس وقت النوم الان، وانصح بالتجنيد الالزامي لشباب تويتر وسناب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    فهد العرماني

    المفروض قوات رعد الشمال هي اللي تحرر الموصل من داعش ، ومنع مليشا الحشد الشيعي من دخول الموصل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    فهد العرماني

    راح تكون العراق ١٠٠٪‏ شيعية وراح يتم ابادة المسلمين و الدور على الخليج بمساعدة الخلايا النائمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 4:23 ص

    هؤلاء. من المجرمين من الذين اشتركوا. بمجزرة. ( سبيكر ). الذين قتلوا ١٧٠٠ /. من خيرة. شباب العراق. مجرمين بِسْم الدين. والدين برا ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    يستاهل كل خائن. للوطن. ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    ليه اذناب ايران يختفون من هذي الاخبار القزم غلم ودجال وشاميه المشعوذه ولقبها محاميه وفريده وهمداني ومايجون غير بالتحريض على السنه واتهام المواطنين واخبار المرأة السعوديه وتحريضها على الانفلات الخلقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    مسلم غيور

    حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو الروافض وقد سماهم شيخ الإسلام بأنهم ***لليهود فلذلك دورهم في التأريخ معروف بتعاونهم مع أعداء الإسلام أللهم عليك بالروافض *** واجعل موصل مقبرة لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    الاحساء

    هؤلا الجرذان الجبناء وينهم منخشين بالجحور أيام حكم البطل صدام حسين وحزبه العظيم الآن طولت يدهم وعتلى صوتهم سيعود بإذن الله حزب البعث العظيم وتعود الجرذان للجحور للسبات من جديداستشهد صدام وباقي مليون ص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    احفاد الحسين رضي الله عنه

    حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم اي حقد واي بشاعه اين ضميركم ياحفاد كسرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص
    عدد التعليقات:14

    ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّے

    لعنة الله على الروافض الانجاس وين قلم الخمبقة ما جاء يدافع عن اسياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  28. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    ابواحمد

    ابطال علي الاسري والنساء والاطفال وفي المواجهه جرذان عتبي علي اهل السنه في العراق يا اخوان ليش تسلموا انفسكم استعدوا لهم كما فعلتم مع الامريكان وموت شهيد باذن الله قاتل لو بسكين الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    زائرابوفواز

    أبد ماهو صحيح هذا تمثيل ارقدو وتطمنو ياسنه نامو وكبروةالمخده أخونا جيش الحشد الشعبي طيبون مره مره اذا شاف السني شالله فوق رأسه وحزب الله في لبنان الحبيبه اطيب واطيب
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  30. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    لعنة الله عليهم ** ..... ننتظر رد قلم الخنبقه ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    طلال الرحيلي

    أسد علي وفي الحروب نعماة عبيد الفرس والمجوس لعنة اللة عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    الحمدلله الحوثيون افلسوا من التجنيد ولم يبقى سوى القليل وسيبادون
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  33. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    زياد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    حسبي الله على الروافض اذناب طهران ورحم الله صدام حسين الذي لم يكن يجرؤ هؤلاء الخونه على مجرد النظر في اي سني وطالما الهالكي وعينته باعو العراق فأقم عليهم مأتما وعويلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    ابراهيم هذا ما سيفعله الرافضه في أي دولة عربية يتمكنون منها حان الوقت لانشاء جيش أحتياطي في دول الخليج لا يقل عن 2 مليون مقاتل لديكم الرجال والمال فلماذا التردد -لانه لاتوجد اراده عند البعض مثل عمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  36. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    عبد ربه منسور هادي

    والله لو هويهودي ماسوى هذه السواه لعنة الله عليكم اذا الرسول امرنا بعدم تعذيب الحيوان فكيف يعذب انسان برئ بهذا الشكل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  37. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    شجاع

    انة مخطط وتدمير ممنهج لمحو السنه من العراق وسوريا واحلال اوباش الفرس الغزاة بديارهم وهذه ليسة النهايه بل البدايه لتنفيذ مخطط الفرس للاستحواذ على الوطن العربي وفرض مذهب الرافضه على الوطن العربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  38. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    احفاد عمر بن الخطاب

    التاريخ يعيد نفسه هؤلا ليس لهم هم الا تدمير السنه ويمكرون والله خير الماكرين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    ابراهيم

    هذا ما سيفعله الرافضه في أي دولة عربية يتمكنون منها حان الوقت لانشاء جيش أحتياطي في دول الخليج لا يقل عن 2 مليون مقاتل لديكم الرجال والمال فلماذا التردد !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم