بالفيديو .. ميليشيات الحشد الشيعي في وصلة تعذيب لنازحين من الموصل

صحيفة المرصد:تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لقوات الحشد الطائفي الشيعية، وهي تنهال ضرباً على نازحي الموصل.
وبحسب الفيديو المتداول ، فقد تجمع عدد من أفراد الميليشيا على اثنين من النازحين بعد أن تم تغمية أعينهما، وانهالوا عليهما ضرباً بالعصى والأيدي.
فيما أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل ، على إهانة وتعذيب النازحين بهذه الطريقة الوحشية .
تعليقات ( 39 )
AZRAQالا إليك لا اله الا الله العظيم الحليم , لا اله الا الله رب العرش الكريم .لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم..
AZRAQاللهم أسقط طائراتهم .واهدم عماراتهم وبنيانهم..!! اللهم دمر مدمراتهم وأجعل قوتهم عليهم دمارا .يا ذا الجلال والأكرام.. يا حي يا قيوم ..!! اللهم أن المسلمين من الجهد والضنك والضيق والظلم مالا نشكوه
AZRAQللهم خذهم با الصيحة وارسل عليهم حاصبا..!! اللهم صب عليهم العذاب صبا...!! اللهم أخسف بهم الأرض .وأنزل عليهم كسفاً من السماء..!! اللهم أقلب البحر عليهم نارا.والجو شهباً واعصارا..!!
AZRAQاللهم أشغلهم بإنفسهم عن المؤمنين..!! اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا وعلى المؤمنين سبيلا..!! اللهم أتبعهم بأصحاب الفيلوأجعل كيدهم في تضليل..!! اللهم أرسل عليهم طيراً أبابيل , ترميهم بحجارة من سجيل..
.لن .لعنة الله على الظالمين هاي المرجلة يا كلاب على مين على ابناء وطنكم رحمك الله يا صدام.
AZRAQاللهم أرنا بهم عجائب قدرتك ,يا قوي يا قادر..!! اللهم أذل الدول الكافرة المحاربة للأسلام والمسلمين ..!! اللهم أرسل عليهم الرياح العاتيه , والأعاصير الفتاكة , والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة..!!
AZRAQاللهم أهزمهم وزلزلهم , فانهم حاربوا المسلمين..!! اللهم أقذف الرعب في قلوبهم..!! اللهم فرق جمعهم , اللهم شتت شملهم ..!! اللهم خالف بين آرائهم..!! اللهم أجعل بأسهم بينهم..!!
AZRAQاللهم نسالك بكل عمل خالص لوجهك ان تزيل الغمة عن الامة..!! للهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب..!! اللهم ويا هازم الأحزاب أهزم النصارى واليهود والروافض ..!!
AZRAQاللهم ضاقت عليناالارض بما رحبت..!! اللهم واغلقت بوجهنا الابواب ولم يبقى الا بابك..!! اللهم فلا تردنا خائبين يارب العالمين..!! اللهم نسالك بتوحيدنا لك ان تنصرنا على من عادانا..!!
الاحساءلا يرهبونك يابنت شمر تراهم أهون من بيت العنكبوت ايام صدام يخافون حتى من حيطان بيوتهم الجبناء هؤلا لا يمتلكون قوة الإيمان بالله لدين ولا مذهب لهم هم اصلا مشتتين ذهنيا ...
AZRAQفي البلاد فاكثروا فيها الفساد..!! اللهم فصب عليهم سوط العذاب..!! اللهم وارفع راية الاسلام على كل البلاد..!!
AZRAQدعاء على الكافرين والروافض الانجاس الملحدين (((فامنوا عليه)))) لكم الله يا اهلنا في بورما..!! لكم الله يا اهلنا في سوريا ..!! لكم الله يا اهلنا في العراق..!! اللهم كن للمسلمين في كل مكان..!!
AZRAQلكم يوم يا حمير ايران ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل
بنت شمركرنت امنيتة قبل وفاته ان تكون دول الخليج متحدة في وجه الروافض الحاقدين رحم الله الملك عبدالله فقد كانت نظرتة صائبة لمثل هذة الاحداث العراق لم يعد كما كان في الماضي بل هو وكر خطير للفتك بسنة الخليج .
بنت شمرانتبهوا يا عرب الخليج وبالاخص اهل السنه والله ثم والله لو تمكنوا منا ليكون تعذيبنا والفتك بنا وبأطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا اشد وامر مما نري والله بيننا من الروافض والمجوس من ينتظرون الأمر .
يالطيفمن وصل الحشد الشعبي الي ضرب النازحين انهم الارهابيون داعش هل ننسى المسبب ونذكر السبب
مسلم غيورأمهات أبناء سبايكر إتهموا الهالكي العميل المزدوج للأمريكان وإيران بتدبير الحادثة عندما كان رئيسآ للوزراء
فهد العرمانيالحذروا اشد الحذر من الخلايا النائمة بدول الخليج ، وكذلك احذروا من بوابة ايران بعد العراق و هي عُمان ، ليس وقت النوم الان، وانصح بالتجنيد الالزامي لشباب تويتر وسناب
فهد العرمانيالمفروض قوات رعد الشمال هي اللي تحرر الموصل من داعش ، ومنع مليشا الحشد الشيعي من دخول الموصل.
فهد العرمانيراح تكون العراق ١٠٠٪ شيعية وراح يتم ابادة المسلمين و الدور على الخليج بمساعدة الخلايا النائمة
مسلم غيورحسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو الروافض وقد سماهم شيخ الإسلام بأنهم ***لليهود فلذلك دورهم في التأريخ معروف بتعاونهم مع أعداء الإسلام أللهم عليك بالروافض *** واجعل موصل مقبرة لهم
الاحساءهؤلا الجرذان الجبناء وينهم منخشين بالجحور أيام حكم البطل صدام حسين وحزبه العظيم الآن طولت يدهم وعتلى صوتهم سيعود بإذن الله حزب البعث العظيم وتعود الجرذان للجحور للسبات من جديداستشهد صدام وباقي مليون ص
احفاد الحسين رضي الله عنهحسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم اي حقد واي بشاعه اين ضميركم ياحفاد كسرى
عدد التعليقات:14
ٱبّےـوِ مِےـنٌےـقَےـٱشّےلعنة الله على الروافض الانجاس وين قلم الخمبقة ما جاء يدافع عن اسياده
ابواحمدابطال علي الاسري والنساء والاطفال وفي المواجهه جرذان عتبي علي اهل السنه في العراق يا اخوان ليش تسلموا انفسكم استعدوا لهم كما فعلتم مع الامريكان وموت شهيد باذن الله قاتل لو بسكين الله المستعان
زائرابوفوازأبد ماهو صحيح هذا تمثيل ارقدو وتطمنو ياسنه نامو وكبروةالمخده أخونا جيش الحشد الشعبي طيبون مره مره اذا شاف السني شالله فوق رأسه وحزب الله في لبنان الحبيبه اطيب واطيب
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانلعنة الله عليهم ** ..... ننتظر رد قلم الخنبقه ؟؟؟؟
طلال الرحيليأسد علي وفي الحروب نعماة عبيد الفرس والمجوس لعنة اللة عليهم
احفاد عمر بن الخطابالحمدلله الحوثيون افلسوا من التجنيد ولم يبقى سوى القليل وسيبادون
زيادتعليق مخالف
عبد ربه منسور هاديوالله لو هويهودي ماسوى هذه السواه لعنة الله عليكم اذا الرسول امرنا بعدم تعذيب الحيوان فكيف يعذب انسان برئ بهذا الشكل
شجاعانة مخطط وتدمير ممنهج لمحو السنه من العراق وسوريا واحلال اوباش الفرس الغزاة بديارهم وهذه ليسة النهايه بل البدايه لتنفيذ مخطط الفرس للاستحواذ على الوطن العربي وفرض مذهب الرافضه على الوطن العربي
احفاد عمر بن الخطابالتاريخ يعيد نفسه هؤلا ليس لهم هم الا تدمير السنه ويمكرون والله خير الماكرين
ابراهيمهذا ما سيفعله الرافضه في أي دولة عربية يتمكنون منها حان الوقت لانشاء جيش أحتياطي في دول الخليج لا يقل عن 2 مليون مقاتل لديكم الرجال والمال فلماذا التردد !!