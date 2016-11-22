ثلاث ركلات جزاء للباطن!

• من حق أي رئيس ناد أيا كان حجم النادي أن يبحث عن حقوق ناديه ويوصل صوت ناديه إلى من يعنيه أمر رياضة الوطن هيئة أو اتحاد.

• لكن بشرط أن يكون متكئا على مستند قانوني يجيز له ذلك.

• فمثلا رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي خرج بعد خسارة فريقه أمام الأهلي بشكل ظننت معه أن هناك أمرا مهما وخطيرا حدث ولم تقدمه الصورة لنا، فبعد أن قال ما قال استهلالا لأمر جلل يرى أنه حدث في المباراة قال صمتنا وبعد اليوم لن نسكت.

• بعدها قال بلهجة: حادة الحكم لم يحتسب لنا ثلاث ضربات جزاء وهنا قلت نحتكم للرأي القانوني ممثلا في أهل الخبرة والدراية في تحليل وتدقيق الأخطاء التحكيمية فلربما هناك ما أغضب رئيس الباطن.

• في تالي الليل أعددت آراء أهل القانون فوجدت أن للأهلي ضربة جزاء لصالح تيسير الجاسم لم يحتسبها الحكم، في حين لم يكن هناك أي ضربة جزاء للباطن، فمن أين لك هذا يا ناصر.

• الفودة ومطرف ومراقب حكام في الاتحاد السعودي أجمعوا أن كلام ناصر الهويدي مردود عليه، بل أدانوا الحكم على عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، فهل من اعتذار يا رئيس الباطن.

• فمن الواجب الأخلاقي عليك أخي ناصر أن تسحب كلامك، ففيه من التحريض على الأهلي ما جعل بعض الجدليين الاستناد على تصريحك في الإساءة للأهلي.

• فما ذكرته كان في طور الادعاء فقط ولم يكن مبنيا على حقيقة، في حين تعرض ناديك لظلم بين أمام بعض الأندية وخرجت كما لو كنت رئيسا للفريق الفائز وليس المهزوم، فلماذا هناك رغم أن الظلم واضح صمت وهنا رغم أن الأهلي هو المتضرر ادعيت بثلاث ضربات جزاء قال حولها الفودة ما يجب أن يقول القانون.

• الأهلي يا ناصر الذي ادعيت عليه ظلما وبهتانا يعتبر من أكثر الأندية السعودية تضررا من التحكيم، أما حقوق ناديك المسلوبة فكانت أمام غير الأهلي، فمن فضلك ابحث عنها في ثنايا ذاك التصريح الذي بدوت فيه هادئا وفرحا والخوافي يعلم بها الله.

• الكلام سهل والتصريحات أسهل لكن يجب على رئيس أي نادٍ أن لا يرمي الكلام على عواهنه لمجرد أن يطفئ غل الهزيمة ويفترض مثل هذه التصريحات التي تنال من حكم وتسيء للطرف الآخر في المباراة أن يكون لها عقوبات لاسيما وأنها تؤجج الجماهير وتسيء للمنافسة.

• قد نمرر لناصر أو غيره فيما لو قال كلاما معقولا لكن أن يدعي ناصر أو غيره أن الحكم لم يحتسب لفريقه ثلاث ركلات جزاء وتظهر أستديوهات التحليل أن هذه مجرد ادعاءات ليس إلا، فهنا وجب معاقبة من افترى على الحكم،

• أما الشبهات التي رمى بها ناصر بين الكلمات فنعرف أهلها حق المعرفة.

(2)

• لست ضد النقد ولا ضد أن تطالب بحقوق ناديك يا رئيس الباطن، لكن ضد أن تشوه ناديا وتدعي على حكم بدون وجه حق.

• أخشى أن تكون صحيحة واحد لا يحبك أوهمك إن لكم ثلاث ركلات جزاء وآخر عزز له.

• الآن بعد أن اتضحت الصورة أين الشبهة في تصريحك أم في ركلة الجزاء التي لم تحتسب للأهلي.

(3)

كن صديقا جيدا أو عدوا بشرف لا تقف في المنتصف.

نقلا عن “عكاظ”