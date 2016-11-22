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قصص صادمة عن الابتزاز ..إتهام مدير “هيئة” …وعراقي يبتز سعودية فتدفع 3 ملايين له!

22 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص
قصص صادمة عن الابتزاز ..إتهام مدير “هيئة” …وعراقي يبتز سعودية فتدفع 3 ملايين له!
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صحيفة المرصد : بدت حلقة الثامنة مع داود المعروضة على شاشة «mbc» أمس الأول، صادمة للجمهور السعودي، إذ تناولت الحلقة قصصاً عن الابتزاز، واتهمت إحدى الضحايا مدير أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف بابتزازها فيما شكت أخرى كنّت نفسها بـ«أم خالد» ابتزازها من عراقي يقيم في الإمارات ونجح في أخذ مبالغ مالية قدرتها بثلاثة ملايين ريال تحت سطوة التهديد بالفضيحة.

وتعود تفاصيل الحلقة المثيرة والصادمة إلى الساعة الثامنة من مساء (الأحد) الماضي، إذ أشارت «أم خالد» إلى تعرضها لابتزاز من شاب عراقي يقيم في إمارة الشارقة، بعد تهديدها بنشر صور لها، واضطرت أم خالد إلى دفع مبالغ مالية (تدعي حفظ إيصالاتها) بلغت ثلاثة ملايين ريال حسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت وعود الزواج مفتاح العلاقة مع الشاب العراقي، ليتضح بعد ذلك أنه تزوج بفتاة أخرى، وسط اتهامات منها لوالدته بالتورط في عملية الابتزاز مع ابنها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيد أنها أكدت عدم تجاوب الهيئة مع بلاغاتها.

ريم متصلة أخرى تعرضت للابتزاز، بيد أن الطرف هذه المرة فتاة مثلها، إذ استغلت الفتاة تطبيق «شناب شات» لريم والتقطت صورها، ومن ثم هددتها لاحقاً بنشرها، وتفسر ريم سبب ابتزازها إلى قرب زواجها، في وقت ترجو مساعدتها لأنها «لا تريد فضائح».

واشتكت متصلة تدعى أم محمد من تعرضها لابتزاز من زوجها السابق (طليقها)، مشيرة إلى أنه يهددها بنشر صور لها قبل زواجها في حال تقدمت بشكوى ضده بعد أن استحوذ على مجوهراتها، كما أنها مهددة بأخذ ابنها الوحيد من تحت رعايتها.

واشتكى متصل يدعى فيصل من وطأة الابتزاز، إذ تعرض لابتزاز يعتقد أنه منظم من الخارج، بعد أن دارت محادثة مع فتاة خارج البلاد، استطاعت نيل صور ومقاطع فيديو لما دار بينهما، ليتصل رجل ويهدده بنشر ما دار في موقع «يوتيوب» الشهير إن لم يدفع 10 آلاف ريال.

ويخشى فيصل أن تنشر مقاطعه على العلن، مطالباً بضرورة إقفال حساب مبتزيه.

وأشار إلى أنه توجه إلى قسم الشرطة في مدينة الخرج بيد أنهم أحالوه إلى الإمارة، ليتدخل محمد العصيمي ممثل الهيئة في الحلقة بالتعليق أنه إجراء غير سليم وفيه تهرب.

ويشكل الانفجار التقني الرهيب تحدياً كبيراً لمكافحة حالات الابتزاز داخل السعودية، مع تسجيل الشبان السعوديين أرقاماً كبيرة من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن إحصاءات رسمية تشير إلى تسجيل 2000 قضية ابتزاز في العام الواحد.



تعليقات ( 55 )

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  1. 55
    22 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    السيريري

    الله يستر علينا وعليكو
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  2. 54
    22 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الدين والعفه للمراءه المسلمه هو الحصن الحصين وتكسب الدنيا والاخره عندما ارى نساء تصوم الاثنين والخميس وتصلي الوتر اقول الدنيا بخير ،، اما غيرهن اقول اذا لم تستحي فاصنع ماتشاء اذا ذهب الحياء غيره عادي
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  3. 53
    22 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    الحرفي

    بالنسبه للابتزاز من موظف الهئيه فان هذا بشر يخطي ويصيب والحرمه صدقني اذا جاء لها اتصال مره ومرتين وقفلت جوالها والله انه باب جاء منه ريح وقفل وسوف ترتاح 000( اما السعوديه التي كان لها مشكله مع العراقي في الشارقه وتحويل ثلاثه ملاييين فلماذا هذا الكلام حتى لوكان صورها عاريه كانت مسكت الثلاثه ملايين وهذا لأيهمها ولكن هناك خفاياء في الموضوع نرجو بعد بعد استقصاء الحقيقه الاعلان على الملاء من شأن المواطن والشابات والشباب يكون عندهم احاطه بهذه الكارثه التي لم تصدق ولكن كان الموضوع على الهواء في الثامنه واعتقد الشريان متابع الموضوع بنفسه وسوف يوافي المشاهدين اللي على اعصابهم من هذا التصرف الغير اللي ازعج كل مواطن في هذا البلد والله المستعان والسلام000
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  4. 52
    22 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص

    منصور

    ههيه هي ناسيةان الهيئةملغيةوتبي الهييئة تنقذهااصلا وش وداك للعراقي يامخبولة بلدك فيه قلةرجال لكن اللهم لاشماتة
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  5. 51
    22 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    مستشارك

    كل كلام فاضي يرسلون الصور وبا اوضاع يستحي الواحد ذكرها وبعدين يقولون ابتزاز المفروض في حالة المعاقبه يتم معاقبة الطرفين اقسم بالله لو يتم ذلك ان يقلل الابتزاز لان الطرفين سيعاقبون وبعضها مرتبه من هيئ
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  6. 50
    22 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    عبدالعزيز//

    والله ماحد ضرب على ايدكن يازين الدين والعفة
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  7. 49
    22 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ساري الليل

    العقل نعمة سبحان الله لابنات ولاشباب كلهم متوجهين للهاوية والسبب ضعف الوازع الديني والايمان وعدم التربية والانشغال بالقنوات الهابطه ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ولمايطيح الفاس بالراس يموتون حسره
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  8. 48
    22 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    المحقق كونن

    يستاهل البرد من ضيع عباته
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  9. 47
    22 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    زيد

    صدق من قال ناقصات عقل ودين لا والمشكلة يطلبن بنزع الولاية عنهن نزع الله ارواحكن لابد من انظمو تحد من سفاهة بعض النساء وتصرفاتهن التي تسيء للبلد والمجتمع
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  10. 46
    22 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    حامض حلو

    يا كثر مشاكل الهيئة
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  11. 45
    22 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    يارا

    مدير هيئة يبتز فتاة الف مرة قلنا عندك مشكلة روحي الشرطة
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  12. 44
    22 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص
    عدد التعليقات:333

    السليل

    نسأل الله العفو والعافية وان يستر على كل مسلم
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  13. 43
    22 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    بندر

    نهاية الانترنت والاختلاط في مواقع التواصل والتفكك الاسري البنت اللي اهلها مايدرون عنها ومهمشينها تضيع
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  14. 42
    22 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    ساري الليل

    ياخي لاقالولك ناقصات عقلاًودين شف وين اوصلتها مغامراتها الله يلعن الحب وسنينه الكن العتب على التربية والثقه المفرطة والبيوت اللي تترك الحبل على القارب لبناتها لاحسيب ولارغيب هاملين مع الشيطان وعياله
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  15. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    مساعد

    اللي مبتزها طليقها ماعندها إخوان يربونه حتى يعرف ان الله حق
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  16. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    ساري الليل

    تبون الصدق والله ثم والله انو هالمرأه ام خالد تستاهل كل اللي جاها وين وين رايحة لواحد عراقي محل ماضيع بليس عياله هذا نتيجة الانحراف وقلة الادب قلةالرجال بالديرة عيال الحلال كثيرين والثانية تستاهل بعد
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  17. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    محمد الغامدي

    المبتز شخص ذكي وخبيث جدا يدرس حال الضحية ونقاط ضعفها وعلاقته مع الضحية هدفها مصلحة شخصية سواء ماديةاو اخضاع الضحية لرغباته الحيوانية واسواء انواع الابتزاز من الاقارب كالزوج والخطيب والاقارب .
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  18. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    محمد

    مدير هيئة معقول
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  19. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    صالح

    الغريب فـي الموضوع الي ابتزها رجل الهيئه والثانية الي ابتزها طليقها بصراحه شئ لا يٌصدق وين الخوف من الله وين الدين والرجوله والنخوة والشهامة والرحمة والإنسانية اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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  20. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    فريدة شوقي

    حاميها حراميها
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  21. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    العراقي بالامارات و٣ مليون اهم عضو الهئيه مقدور عليه ولم ياخذ ٣ مليون .. الملايين وين وداها وماذا فعل بها هل هي للارهاب او شراء اسلحه هذا هو المهم وكيف المراءه تتواصل معه وكيف سافرت لوحدها بدون محرم
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  22. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    رعبوب

    يافريدة شوقي رجل الهيئة بشر فيه منهم الصالح والطالح لا تعممين
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  23. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    علي

    لازم ارجع اشوف الحلقة شكلها مثيرة عراقي ومدير هيئة و ٣ مليون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    طلال

    كله كوم و مدير الهيئة كوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    فريدة شوقي

    يجب محاسبة رجل الهيئة المبتز // الله واكبر الحين بدل ماتساعدها تبتزها
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  26. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص
    عدد التعليقات:5904

    المنتصر بالله

    سعوديه تملك 3 مليون هههههههه احلى نكته سمعتها في 2016 ههههههههاااي آبك آبك من شنباته من العارض إلى الحره ماقدر يشتري شقه في منفوحه ههههههههههه
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  27. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    الله يصلح الحال

    وذا اللي اسمه فيصل يعني معقوله مافي عقل يكلم بنت اجنبية ويرسل لها صور خاصة واخرتها متفقة مع صديقها على ابتزازه .يعني شبابنا وبناتنا للدرجة ذي مافيهم عقل .. وين اهاليهم عنهم .. كلكم راع ومسؤول عن رعيته
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  28. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    اقولك كيف القصه باختصار شافته حلو بعوارض صارو بمكان ال✌🏻️ وطبعاً ثلاثهم 👹 الاول 🎥 الثاني لما كانو 👌🏻👉🏻 طبعاً الثاني خلاص صار 💍 ب🖐🏻 الثاني وتستاهل ماجاها واتمنى ان تجلد وتسجل عليها سابقه
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  29. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص
    عدد التعليقات:5904

    المنتصر بالله

    من تسلم نفسها إلى عراقي وايراني وكلابي تستاهل قص رقبتها ودفنها في مكب القمامه........?
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  30. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    عموري

    قضايا ابتزاز خرافية اللي ابتزها ب ٣ملايين كم رصيدها ارحموا عقولنا يجب التشهير بالجميع
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  31. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    زائر المرصد

    احذروا من مواقع(الخطّابات)و(الزواج)في تويتر هذه مواقع ابتزاز وخداع .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  32. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    سعيد

    ياليتني احطك وسط زيت مقلي ياصاحبه العراقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 17 منصف الابتزاز من الشباب مع المراهقات وارد لكن مع امراءه كبيره تمتلك الملايين هذه حاله شاذه الموضوع غير مفهوم ثلاثه مليون تحول الى العراقي من هنا كيف
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  34. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    كل من تسلم عمرها لرجل علشانه حلو عراقي سعودي صومالي الي هو اقسم بجلال الله تستاهل الابتزاز وتستاهل ايضاًعقوبه وجلد وتسجيل سابقه عليها واما منسوب للهيئه يبتز لاتباعدون ذلك فالواسطه اذا دخلت بقطاع افسدته
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  35. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يعافيكم ويحفظ اعراضنا واعراض المسلمين..الى متى يانساء الأرض هذه السذاجة والغباء والدرعمة***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    زياد

    وع..عراقي 🏠😷😷 بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق17 صح كلامك لكن ٣ مليون وعراقي بالامارات هذا الشي الغريب واذا الاموال حولها لدعم الحشد الرافضي ماادراك انها عصابه لاصطياد النساء من اجل الاموال وهل واقفت الداخليه على الزواج ؟؟؟
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  38. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    منصف

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر )) وهل كل المبتزين اجانب ؟ كأن لم يمر عليك مبتز من احد ابناء الوطن ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    مثل هذه اللي دفعت ٣ مليون بسبب مخالفتها لدينها وانظمه الدوله يحجر عليها ولي الامر وعلى اموالها ولو اعرفها اقمت دعوى الحجر وجعل الاموال تحت تصرف واشراف ولي امر عاقل مسلم يتقي الله يجب الحجر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    القضايا كلها ابتزاز إلا قضية مدبر مركز الهيئة فهو اتهام وهذا في نظري الاتهام إذا لم يتم اثباته فهو محاولة لتشويه سمعةرجال الحسبة كما تعودته القناة وبنو علمان وليبرال .
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  41. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 6:59 ص

    الصارم

    لا تشغلون مؤسسات الدوله بمتابعة هفوات المتخلفين والدشير، الوقايه خير من العلاج. تفعيل دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفضل من متابعة المشاكل وفض خلافات شركاء السوء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    باسم

    عزيزتي الانثى : إذا وقعتي في الخطأ فلا تجعلي نفسك تحت رحمة المبتز بلغي عنه وحدة مكافحة جرائم الابتزاز قبل أن يتلاعب بك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  43. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    الصارم

    كل قضيه يتضح أن الضحيه أو ****المتخلف هو من أوقع نفسه بل فساد منتشر بين شخصين وطبيعي مابني على فساد ينتهي بكارثه. هل صرنا أوصياء على هـ المتخلفين والفاسدين كل إنسان مسؤول عن نفسه،وأرجوا تنئا مؤسسات
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    لو طبق النظام على من ترسل صورها للرجال ثم تدعي الابتزاز لاختفت عمليات الابتزاز لكن يتم محاكمة المبتز وإطلاق من هي السبب في إيقاد شرارة الفساد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هل تعتقد الفتاة اذا الاجنبي اعجب بها لسواد عيونها طبعا لا بل للمصلحه لان عنده اجمل والعالم مليان شقروات ،، خلاص ضحك عليك وقال لك ابي اتزوجك وغنى لك عبرت الشط على مودك،، وهل هو من قبيله ومااصله هل سني
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  46. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    سالم

    هههه٣ مليون كأنه كبيرررررة و بقوة لان يستطيع ابتزاز الفتاة الا اذا معه شي عليها و خاصه الصور او مشاهد الفيديو فإذا هي من إعطاء الشاب الصور فهي من جناء على نفسه وتستاهل ميحصل لها من فضائح و خراب بيت
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  47. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    💐 قصص الإبتزاز مؤلمه .. بدايتها ثقه وإرسال صور أو وضع صور شخصيه عالانترنت أحذروا من الثقه في أي شخص على الأنترنت 😔
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  48. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    مَنْ كشف عورته للناس فلا يلومهم إن رأوها ودلّوا الناس عليها..
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  49. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    بعض التصرفات الخاطئه هي التى تجعل من صاحبها صيداً سهلاً لكل صاحب سلوك غير سؤي فتعتبر سلوكياتنا المعتدله هي السياج بعد الله في الحمايه والابتعاد عن مثل هؤلا الاشرار
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ابتزاز وعود بزواج عراقي ماهذا هل هي من اصول عراقيه او احد الوالدين وثلاثه مليون كله خوف من الصور كيف هذه الصور مع الاختلاط ام بالتعري ماذا اصاب عقول الفتيات هل هسترن ياللغباء الاجنبي ينظر لك لمصلحه
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  51. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    عبدالرحيم

    قضيت الابتزاز لاتدخل المخ المتسترة و المتجنبه طريق الرجال لا تبتز اما من سلمت صورها و نفسها لرجال تستأهل فهدة فضيح لها من الله طيب الرجال كيف بيبتز البنت اذا مابينهم تعارف و علاقات آثمة فكرو ثم فكرو
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  52. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    نبض قلب

    واشتكت متصلة تدعى أم محمد من تعرضها لابتزاز من زوجها السابق (طليقها)، 😳😳 يجب إيجاد قوانين رادعه تحمي المطلقات وتحفظ لهن حقوقهن.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    اطلاق التهم جزافا على البعض من اسهل مايمكن ويجب الا نحكم او نميل لطرف دون اخر - اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحو على مافعلتم نادمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    ساره

    الرجال مالهم امان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص

    ندى

    🌺سبحان الله وبحمده🌺سبحان الله العظيم🌺 طيب هم ليش يرسلوا صورهم لناس مايعرفوهم؟؟؟؟؟
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