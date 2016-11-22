قصص صادمة عن الابتزاز ..إتهام مدير “هيئة” …وعراقي يبتز سعودية فتدفع 3 ملايين له!

صحيفة المرصد : بدت حلقة الثامنة مع داود المعروضة على شاشة «mbc» أمس الأول، صادمة للجمهور السعودي، إذ تناولت الحلقة قصصاً عن الابتزاز، واتهمت إحدى الضحايا مدير أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف بابتزازها فيما شكت أخرى كنّت نفسها بـ«أم خالد» ابتزازها من عراقي يقيم في الإمارات ونجح في أخذ مبالغ مالية قدرتها بثلاثة ملايين ريال تحت سطوة التهديد بالفضيحة.

وتعود تفاصيل الحلقة المثيرة والصادمة إلى الساعة الثامنة من مساء (الأحد) الماضي، إذ أشارت «أم خالد» إلى تعرضها لابتزاز من شاب عراقي يقيم في إمارة الشارقة، بعد تهديدها بنشر صور لها، واضطرت أم خالد إلى دفع مبالغ مالية (تدعي حفظ إيصالاتها) بلغت ثلاثة ملايين ريال حسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت وعود الزواج مفتاح العلاقة مع الشاب العراقي، ليتضح بعد ذلك أنه تزوج بفتاة أخرى، وسط اتهامات منها لوالدته بالتورط في عملية الابتزاز مع ابنها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيد أنها أكدت عدم تجاوب الهيئة مع بلاغاتها.

ريم متصلة أخرى تعرضت للابتزاز، بيد أن الطرف هذه المرة فتاة مثلها، إذ استغلت الفتاة تطبيق «شناب شات» لريم والتقطت صورها، ومن ثم هددتها لاحقاً بنشرها، وتفسر ريم سبب ابتزازها إلى قرب زواجها، في وقت ترجو مساعدتها لأنها «لا تريد فضائح».

واشتكت متصلة تدعى أم محمد من تعرضها لابتزاز من زوجها السابق (طليقها)، مشيرة إلى أنه يهددها بنشر صور لها قبل زواجها في حال تقدمت بشكوى ضده بعد أن استحوذ على مجوهراتها، كما أنها مهددة بأخذ ابنها الوحيد من تحت رعايتها.

واشتكى متصل يدعى فيصل من وطأة الابتزاز، إذ تعرض لابتزاز يعتقد أنه منظم من الخارج، بعد أن دارت محادثة مع فتاة خارج البلاد، استطاعت نيل صور ومقاطع فيديو لما دار بينهما، ليتصل رجل ويهدده بنشر ما دار في موقع «يوتيوب» الشهير إن لم يدفع 10 آلاف ريال.

ويخشى فيصل أن تنشر مقاطعه على العلن، مطالباً بضرورة إقفال حساب مبتزيه.

وأشار إلى أنه توجه إلى قسم الشرطة في مدينة الخرج بيد أنهم أحالوه إلى الإمارة، ليتدخل محمد العصيمي ممثل الهيئة في الحلقة بالتعليق أنه إجراء غير سليم وفيه تهرب.

ويشكل الانفجار التقني الرهيب تحدياً كبيراً لمكافحة حالات الابتزاز داخل السعودية، مع تسجيل الشبان السعوديين أرقاماً كبيرة من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن إحصاءات رسمية تشير إلى تسجيل 2000 قضية ابتزاز في العام الواحد.