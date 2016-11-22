متحدث تعليم الرياض متهرباً من الدوام الشتوي..” No Body”

صحيفة المرصد : مع بدء العد التنازلي لفصل الشتاء، طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في منطقة الرياض، بضرورة تطبيق الدوام الشتوي في المدارس، خصوصا بعد انخفاض درجات الحرارة، وهبوب موجات الصقيع في الصباح الباكر. وأوضح أولياء أمور الطلاب أن بعض إدارات التعليم طبقت الدوام الشتوي في نهاية محرم الماضي، غير أن تعليم الرياض لم يتخذ نفس الإجراء للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” تعليقا على استفسار حول تطبيق الدوام الشتوي قال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي «ليس المسؤول بأعلم من السائل»، وليس هذا فحسب، بل إنه عند سؤاله عن الجهة المخولة بالتطبيق رد باللغة الإنجليزية: «no body».
وكلف مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع، مديري ومديرات مكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس بمتابعة أعمال الصيانة اللازمة وتفقد المباني المدرسية، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ودخول فصل الشتاء خلال الفترة القادمة. وأكد المانع أهمية توفير البيئة المدرسية الآمنة والاستعداد الجيد والمتابعة المستمرة لمباني المدارس والمرافق التابعة لها.
تعليقات ( 6 )
الحق يقالمن سنوات والدوام الشتوي يطبق في كل محافظات الرياض ماعدا مدينة الرياض !! وهي احق للبرودة الشديدة لماذا لايذكروا الاسباب في تجاهل الدوام الشتوي !!
امحق متحدثصفات المتحدث الرسمي لا تنطبق عليه ( ابحث عن سبب ما في نفسه )
امحق متحدثقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض
فيصلهم مشغولين ببدلات المعلمين اصبرو لين يقررو فيهم بعدين يحولون دوام شتوي
خرخرينوغريبة وزارة التعاميم أسهل ماعندها التعاميم بس شكلها مشغولة في شي ثاني وأكيد هالشي يضر المعلمين ما فيها كلام
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتبلا دلع يا اولياء امور الطلاب .. فالمتحدث لم يتطرق لهذا الموضوع فمن البديهيات ان يتم تأخير الدوام كالعادة كل سنة