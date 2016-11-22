متحدث تعليم الرياض متهرباً من الدوام الشتوي..” No Body”

صحيفة المرصد : مع بدء العد التنازلي لفصل الشتاء، طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في منطقة الرياض، بضرورة تطبيق الدوام الشتوي في المدارس، خصوصا بعد انخفاض درجات الحرارة، وهبوب موجات الصقيع في الصباح الباكر. وأوضح أولياء أمور الطلاب أن بعض إدارات التعليم طبقت الدوام الشتوي في نهاية محرم الماضي، غير أن تعليم الرياض لم يتخذ نفس الإجراء للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” تعليقا على استفسار حول تطبيق الدوام الشتوي قال المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض علي الغامدي «ليس المسؤول بأعلم من السائل»، وليس هذا فحسب، بل إنه عند سؤاله عن الجهة المخولة بالتطبيق رد باللغة الإنجليزية: «no body».

وكلف مدير تعليم الرياض الدكتور عبدالله المانع، مديري ومديرات مكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس بمتابعة أعمال الصيانة اللازمة وتفقد المباني المدرسية، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار ودخول فصل الشتاء خلال الفترة القادمة. وأكد المانع أهمية توفير البيئة المدرسية الآمنة والاستعداد الجيد والمتابعة المستمرة لمباني المدارس والمرافق التابعة لها.