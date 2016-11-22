تعرف على قصة الملازم “الشهري” الذي ضحي باليد والساق لإنقاذ زملاءه

صحيفة المرصد : قام الملازم أول عبدالله سعد الشهري بسرد قصة بطولة جديدة، حيث أصيب في 7 محرم 1437 بمقذوف سقط على ناقلته، وكان يسعى لإبلاغ زملائه في ناقلة قريبة لتغيير موقعهم قبل أن تطالهم قذائف الغدر التي نالت منه قبلهم.
ويقول الملازم أول عبدالله سعد الشهري “أصبت بمقذوف سقط على الناقلة.. قبل ذلك انهمر عدد كبير ومتواصل من المقاذيف التي توقفت نحو عشر دقائق، قبل أن تتواصل ليسقط آخر كان قريبا من الجهة اليمنى بالنسبة لي، وكانت هناك ناقلة لزملائي الذين حاولت إبلاغهم بأن الرماية تستهدفهم، وقد عدت لاستخدم وسائل الاتصال داخل ناقلتي لإبلاغهم بتغيير موقعهم بشكل عاجل، فقد كنت أخشى عليهم، لكن قدر الله أن المقذوف سقط على ناقلتي فأصابني في الجزء الأيمن من جسدي وذلك في اليد والساق، فهرع إليَّ أعضاء الفصيل الذي كنت أقوده، وكان همي أن ينتشروا لأن استهدافنا بمقذوف جديد سيعني مزيدا من الخسائر.
لم أكن أفكر في نفسي، بل في زملائي الذين كنت أصرخ عليهم لينتشروا، ولكن – نحمد الله – أنه لم يكن هناك مقذوفات جديدة.
طمأنت زملائي أنني بخير، ولم أكن أعرف حينئذ أن لحم ساقي لم يعد موجودا، وأن جزءا من العظم كان مفقودا من الساق.. ربما هو الإيمان بأننا على حق وندافع عن دين حق، وربما لولا خشية مخالفة الأنظمة لارتديت بدلتي وعدت حالا إلى الجبهة” حسب صحيفة “الوطن”.
يتنهد الشهري ويواصل “حين أشاهد بدلتي وقد باتت بـ”كم يد” واحدة أتقطع ألما لأني لا أقاتل الآن.. هناك على الجبهة يكون التلاحم بيننا نحن الجنود أكثر من تلاحم الأسرة الواحدة، فلنا مصير وهدف واحد، وكلنا نسعى للدفاع عن الوطن من رجس العدو المتربص، وجميعنا مستعدون للتضحية لإنقاذ الآخر، وعلى امتداد الحد هناك شريط مترابط، أي مشكلة تحدث في جزء منه هي عبء على القطاع كاملا”.
ويكمل “دمرنا عربات كثيرة، واكتشفنا خنادق، واستولينا على أسلحة وذخيرة، لكن نصرنا الأكبر يكون حين نصطاد قناصا، إذ وجدنا قناصات وآر بي جي وصواريخ في الخنادق، ووجدنا حبوبا صغيرة وردية أقرب للمخدرات، وحبوب منع الحمل التي يستخدمونها لتخثير الدم، وكنا نكتشف أن من أسرناهم مضللون يوجهونهم للقتال، ويقولون لهم: عندما تتجاوزون هذه التبة أو ذلك الموقع فقد وصلتم إسرائيل، وإذا دمرت عربة أو عربتين ستدخل الجنة، ويوهمون عناصرهم بأنهم سيتولون الإنفاق على أسرهم إذا ما قتلوا في المعارك، لكنهم في الحقيقة يتركون حتى جثث قتلاهم مرمية في كل مكان، ولا يسعفون مصابيهم، بل وجدنا أناسا مغرر بهم موعودون بتسفيرهم إلى بريطانيا وأميركا عندما يفجرون عربة سعودية، بل ويزرعون في عقول مقاتليهم أن السعودية دمرت بيوتهم، فيما الحقيقة أن الحوثيين هم من دمرها خلال استهدافهم المدنيين وأملاكهم”.
يضيف الشهري “يمتلك المتمردون قناصين ماهرين وكبار، ولديهم مهارات فردية عالية، لكنهم لا يبالون برجالهم إلا إن يكونوا حوثيي الأصل، وحينئذ فإنهم لا يتخلون عنهم”.
كما أود الكشف كذلك عن أن هناك مقاطع من حروب سابقة تعود لأكثر من عشر سنوات، بل وعرض صور لجثث من سورية والعراق ولبنان يتم استغلالها من قبل المتمردين لأنهم يبحثون عن أهداف إعلامية لتضخيمها بالتدليس والكذب”.
تعليقات ( 7 )
عبدالعزيز//ويجب على اعلامنا الذي لم يفق في سبات عميق ذكر تلك البطولات لهولاء الرجال الذين ضحوا بكل شئ من اجل عقيده ووطن وشعب هناك اشياء لايعرفها الكثير عن هولاء الابطال احفاد ابوبكر وعمر وعثمان رضوان الله
خرخرينوهؤلاء هم فخر الدولة وعزها بعد الله سبحانه فأسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو الإسلام الحوثي وأذنابه
عدد التعليقات:2449
سهماللهم عليك بأعداء الدين من المجوس الفجرة والحوثيون الكفرة وإيران القذرة وروسيا ، اللهم اجمعهم عدداً وأقتلهم بدداً .
متابع عن بعدبيض الله وجهك ووجه من يقف على الحد .. جنودنا البواسل نحن والله معكم قلبا وقالبا ولكم منا الدعاء.. نصر الله أهل السنة فوق أي أرض وتحت أي سماء..
ابوترباسالله ينصركم على اذناب المجوس وعلى الخائن على صالح وجيشه ناكر ين الجميل
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتحرب عصابة الحوثيين لا يصلح معها الا استخدام الكيميائي فترش عليهم من الطائرات على كهوفهم بالجبال فلا تبقي منهم من يشرك بالله وحده او يتكلم على عرض النبي عليه الصلاة والسلام او يكفر الصحابة والمسلمين
زائر الليلوافي ومافيك شك يا صبي بني شهر وجعل ما فقدت يسبقك الى الجنة والله يرحم من اسشتشهد من ابناء الوطن ويشافي كل من اصيب وان ينصرنا على هؤلاء خونة الدين والعروبة