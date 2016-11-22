تعرف على قصة الملازم “الشهري” الذي ضحي باليد والساق لإنقاذ زملاءه

صحيفة المرصد : قام الملازم أول عبدالله سعد الشهري بسرد قصة بطولة جديدة، حيث أصيب في 7 محرم 1437 بمقذوف سقط على ناقلته، وكان يسعى لإبلاغ زملائه في ناقلة قريبة لتغيير موقعهم قبل أن تطالهم قذائف الغدر التي نالت منه قبلهم.

ويقول الملازم أول عبدالله سعد الشهري “أصبت بمقذوف سقط على الناقلة.. قبل ذلك انهمر عدد كبير ومتواصل من المقاذيف التي توقفت نحو عشر دقائق، قبل أن تتواصل ليسقط آخر كان قريبا من الجهة اليمنى بالنسبة لي، وكانت هناك ناقلة لزملائي الذين حاولت إبلاغهم بأن الرماية تستهدفهم، وقد عدت لاستخدم وسائل الاتصال داخل ناقلتي لإبلاغهم بتغيير موقعهم بشكل عاجل، فقد كنت أخشى عليهم، لكن قدر الله أن المقذوف سقط على ناقلتي فأصابني في الجزء الأيمن من جسدي وذلك في اليد والساق، فهرع إليَّ أعضاء الفصيل الذي كنت أقوده، وكان همي أن ينتشروا لأن استهدافنا بمقذوف جديد سيعني مزيدا من الخسائر.

لم أكن أفكر في نفسي، بل في زملائي الذين كنت أصرخ عليهم لينتشروا، ولكن – نحمد الله – أنه لم يكن هناك مقذوفات جديدة.

طمأنت زملائي أنني بخير، ولم أكن أعرف حينئذ أن لحم ساقي لم يعد موجودا، وأن جزءا من العظم كان مفقودا من الساق.. ربما هو الإيمان بأننا على حق وندافع عن دين حق، وربما لولا خشية مخالفة الأنظمة لارتديت بدلتي وعدت حالا إلى الجبهة” حسب صحيفة “الوطن”.

يتنهد الشهري ويواصل “حين أشاهد بدلتي وقد باتت بـ”كم يد” واحدة أتقطع ألما لأني لا أقاتل الآن.. هناك على الجبهة يكون التلاحم بيننا نحن الجنود أكثر من تلاحم الأسرة الواحدة، فلنا مصير وهدف واحد، وكلنا نسعى للدفاع عن الوطن من رجس العدو المتربص، وجميعنا مستعدون للتضحية لإنقاذ الآخر، وعلى امتداد الحد هناك شريط مترابط، أي مشكلة تحدث في جزء منه هي عبء على القطاع كاملا”.

ويكمل “دمرنا عربات كثيرة، واكتشفنا خنادق، واستولينا على أسلحة وذخيرة، لكن نصرنا الأكبر يكون حين نصطاد قناصا، إذ وجدنا قناصات وآر بي جي وصواريخ في الخنادق، ووجدنا حبوبا صغيرة وردية أقرب للمخدرات، وحبوب منع الحمل التي يستخدمونها لتخثير الدم، وكنا نكتشف أن من أسرناهم مضللون يوجهونهم للقتال، ويقولون لهم: عندما تتجاوزون هذه التبة أو ذلك الموقع فقد وصلتم إسرائيل، وإذا دمرت عربة أو عربتين ستدخل الجنة، ويوهمون عناصرهم بأنهم سيتولون الإنفاق على أسرهم إذا ما قتلوا في المعارك، لكنهم في الحقيقة يتركون حتى جثث قتلاهم مرمية في كل مكان، ولا يسعفون مصابيهم، بل وجدنا أناسا مغرر بهم موعودون بتسفيرهم إلى بريطانيا وأميركا عندما يفجرون عربة سعودية، بل ويزرعون في عقول مقاتليهم أن السعودية دمرت بيوتهم، فيما الحقيقة أن الحوثيين هم من دمرها خلال استهدافهم المدنيين وأملاكهم”.

يضيف الشهري “يمتلك المتمردون قناصين ماهرين وكبار، ولديهم مهارات فردية عالية، لكنهم لا يبالون برجالهم إلا إن يكونوا حوثيي الأصل، وحينئذ فإنهم لا يتخلون عنهم”.

كما أود الكشف كذلك عن أن هناك مقاطع من حروب سابقة تعود لأكثر من عشر سنوات، بل وعرض صور لجثث من سورية والعراق ولبنان يتم استغلالها من قبل المتمردين لأنهم يبحثون عن أهداف إعلامية لتضخيمها بالتدليس والكذب”.