القبض على”ملياردير سعودي” حرر شيكا بقيمة “خمسة ملايين” ريال بدون رصيد”

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مطلعة أنه صدر أمر من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الجهات المختصة بالقبض على ملياردير سعودي لمثوله أمام الجهة المختصة لاستكمال التحقيق في «عدم التزامه بما تبلغ به من قبل» في واقعة تحرير شيك بلا رصيد بقيمة خمسة ملايين لأحد العقاريين.
وحسب صحيفة “عكاظ” أوضحت المصادر أن إحدى محاكم التنفيذ أصدرت قرارا قضائيا بإيقاف خدمات رجل الأعمال لإلزامه بتنفيذ حكم صادر بسداد قيمة الشيك. كما تضمن قرار المحكمة منعه من السفر وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه، وإيقاف التفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها. وأمرت المحكمة بالإفصاح عن أموال الملياردير القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها بمقدار الدين المحكوم به. كما أمرت بالإفصاح عن رخص وسجلات الأنشطة التجارية للمنفذ ضده ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة مع إيقاف خدماته الإلكترونية.
يذكر أن العقاري حصل على شيك من الملياردير مقابل أعمال بينهما، إلا أن الأول امتنع عن سداد المبلغ المتفق عليه بحجة «عدم استحقاقه» ما دفع الطرف الآخر إلى تقديم الشيك إلى محكمة التنفيذ مطالبا خصمه بدفع المبلغ جبراً تطبيقاً لنظام التنفيذ.
تعليقات ( 4 )
يالطيفقوووويه القبض على ملياريدير لانه عندة حصانه اولا حصانته ملاييينه ثم محامييينه ومستشارينه ولن يمثل لانه سيرسل اصغر محامينه الحضور عنه
عدد التعليقات:2449
سهمملياردير والا مليونير ، ماعاد فيه الفلتة اللي زمان ، بتدفع يعني بتدفع غصباً عنك، اللهم أعز وطننا وارفع شأنه ، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان وهذه الحكومة الراشدة التي وطدت الأمن وحفظت الدماء والأعراض
محب المرصدافضل رئيس نادي رياضي هو البلوي والبلطان بس
حلبوبوزارة التجاره تشهر بالضعوف والمساكين في الصحف الورقيه والالكترونيه وهذا الملياردير اكتفوا بتسميته نظرآ لأمواله الطائله