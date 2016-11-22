تهريب أجهزة اتصال متطورة للحوثيين من دولة مجاورة

صحيفة المرصد : أحبطت قوات الجيش اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف محاولة تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال للميليشيات الانقلابية، عبر دولة مجاورة، وقال مصدر داخل المقاومة إن العناصر في نقطة أمنية اشتبهوا في إحدى السيارات التي تحمل لوحة “تصدير” قادمة من دولة مجاورة، وبتفتيشها عثر على أجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، مضيفا أن مسلسل عمليات التهريب لا يزال يتواصل بشكل كبير عبر تلك الدولة.

مبينا أن محافظة المهرة تشهد إحباط كثير من محاولات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من تلك الدولة، وأشار إلى أن تهريب تلك الأجهزة يحظى بأهمية خاصة، بسبب سوء شبكات الاتصال التي يستخدمها الانقلابيون، إضافة إلى وجود مواقع يصعب التواصل فيها، لذلك حرص الانقلابيون على توفير أجهزة لاسلكية يتم من خلالها التواصل بين عناصرهم.

وأبان المصدر حسب صحيفة “الوطن” أن المهربين يحاولون استغلال وجود بعض مناطق المحافظة تحت سيطرة الانقلابيين، لذلك يلجؤون إلى طرق مختلفة وأساليب خداع، بعضها بادعاء أن حملة السيارات هي مساعدات أو معدات. ونقل عن مصدر رفيع في قيادة الجيش اليمني تأكيده باستمرار محاولات تهريب الأسلحة والأجهزة اللاسلكية، وقال “من وقت لآخر يتم القبض على مركبات تحمل مواد مهربة للانقلابيين، سواء في الطريق الدولي من سيئون إلى الجوف، أو عبر بعض طرقات شبوة، وتأتي من دولة مجاورة، وهذه الأسلحة كانت في اتجاهها إلى الانقلابيين في صنعاء عبر الجوف وشبوة والبيضاء”. واختتم المصدر بأن هناك قاطرات يتم القبض عليها، كما يتم إحباط العديد من عمليات التهريب عن طريق البحر.