  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تهريب أجهزة اتصال متطورة للحوثيين من دولة مجاورة

22 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص
تهريب أجهزة اتصال متطورة للحوثيين من دولة مجاورة
  • 2٬846
  • 41
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : أحبطت قوات الجيش اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف محاولة تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال للميليشيات الانقلابية، عبر دولة مجاورة، وقال مصدر داخل المقاومة إن العناصر في نقطة أمنية اشتبهوا في إحدى السيارات التي تحمل لوحة “تصدير” قادمة من دولة مجاورة، وبتفتيشها عثر على أجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، مضيفا أن مسلسل عمليات التهريب لا يزال يتواصل بشكل كبير عبر تلك الدولة.

مبينا أن محافظة المهرة تشهد إحباط كثير من محاولات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من تلك الدولة، وأشار إلى أن تهريب تلك الأجهزة يحظى بأهمية خاصة، بسبب سوء شبكات الاتصال التي يستخدمها الانقلابيون، إضافة إلى وجود مواقع يصعب التواصل فيها، لذلك حرص الانقلابيون على توفير أجهزة لاسلكية يتم من خلالها التواصل بين عناصرهم.

وأبان المصدر حسب صحيفة “الوطن” أن المهربين يحاولون استغلال وجود بعض مناطق المحافظة تحت سيطرة الانقلابيين، لذلك يلجؤون إلى طرق مختلفة وأساليب خداع، بعضها بادعاء أن حملة السيارات هي مساعدات أو معدات. ونقل عن مصدر رفيع في قيادة الجيش اليمني تأكيده باستمرار محاولات تهريب الأسلحة والأجهزة اللاسلكية، وقال “من وقت لآخر يتم القبض على مركبات تحمل مواد مهربة للانقلابيين، سواء في الطريق الدولي من سيئون إلى الجوف، أو عبر بعض طرقات شبوة، وتأتي من دولة مجاورة، وهذه الأسلحة كانت في اتجاهها إلى الانقلابيين في صنعاء عبر الجوف وشبوة والبيضاء”. واختتم المصدر بأن هناك قاطرات يتم القبض عليها، كما يتم إحباط العديد من عمليات التهريب عن طريق البحر.



تعليقات ( 41 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    علي

    ***نحسبها معنا ولكنها ضدنا وضد أمور الوحدة في الخليج كله أعتقد انهم شيعة ولا يفرقون عنهم إلا بشيء يسير ومتفقين مع إيران في كل شيء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص

    الأميـــــــر

    قصدكم ***يعني... قولوها وانتهينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    يالدولة ياللي تهرب أسلحة ووسائل إتصال من حدودك استحي على وجهك أرضنا بها الحرمين أطهر ارض وين شعب هذه الدولة ماله حس ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 8:33 ص

    قلم الحقيقه

    تحمل عداء تاريخي للمملكه واهل السنه شعبها لديه ( اقوى تقيه في العالم ) تحسبه طيب ودود وهو يضمر كل العداء والكره لنا تساند دول ومنظمات ارهابيه ضدنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وسائل اتصالات وليس مواصلات تصحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    دول تسمي داعش الارهابيين بالدولة الإسلامية وتتدخل بشؤون الآخرين ودول مع بشار السفاح ودول مانسمع لها حس بسبب وجود الروافض بمناصب مهمه ودول مع إيران ودول تهرب أسلحة ووسائل مواصلات من حدودها 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ررر

    ليه ما تقول***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حسبي الله على الدولة اللي ماندري هي رقم واحد أو ثنين اللي تهرب منهم الأسلحة المتطورة الله ينتقم منهم وش الفائدة كلفتنا الحرب مال ورجال وحدودنا الجنوبية تقصف ومدن الجنوب وصاروخ وصل الطائف ومكة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص
    عدد التعليقات:406

    الفارس ابو زيد

    لن تنتهي الدول المجاوره طالما فيه ايران لابد من دعم الاحواز وغيرهم حتى تنتهي ايران ومسلسلها البايخ في دول الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    سلطة او........🐷
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    عبدالعزيز//

    فقط اسحبوا الاستثمارات السعوديه منها ليعودوا كما كانوا حفارين بجده ومناطق المملكه من يخون الدين ويتبع عبادة الاضرحه لاتتوقع منه خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    اية الله خلف ولد ابو خلف

    دولة مجاورة .... دولة مجاورة ◔̯◔ اكييييد سنغافورة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص

    حسين السبيعي

    *** فهي ليست ببعيد منهم لذلك توقع منهم اي شيئ يسيئ لك ايها السني .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:333

    السليل

    هي دولة مجاورة .. ولكن متى السكوت عنها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    فيصل

    دوله عدوه بثوب صديق حليفه ل ايران والحوثيين وبشار وحزب الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    زائر

    تبي لها فركة ادن من ملك الحزم حتى تمشي كويس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    مشعل العتيبي

    أنا أقول دولة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    يالطيف

    يقول الشاعر اصل الهوا صلاله تصل القلب تصال عرقة ثم تجعله عميان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    الديوان

    ودي اسافر لعمان يمدحون اجوائاها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    الحق يقال

    وهذه الدولة المجاورة تحتاج تأديب من نوع قطع العلاقة معها لتعرف حجمها الطبيعي وتأتي صاغرة وتعتذر ونقبل اعتذارها بشروطنا هكذا يتأدب الأقزام مع الأسياد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    ناسخ

    تعبت ما معي قدرة في الروحه والجايييه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    اليوسي

    المطلوب : تفتيش اي سيارة تسير على اي طريق داخل اليمن لمعرفة نوع الحمولة وخصوصاً السيارات القادمة من الدولة المجاورة الله يكفي المسلمين شرها وشر كل ذي شر . اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء أهل السنة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    محب آل البيت

    دولة مجاورة أكيد دولة ***الدولة التي تنظم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    علي العمري

    ليش. ما. نقول. ***. وخلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    ابومسفر

    لاتسئون الظن يمكن عملية قام فيها تاجر ماهمة الا الفلوس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    سبحان الله كانت دون خط الفقر كما تدعي

    وقدمت لها دول الخليج الدعم والمملكة تحديدا مبالغ تفوق العشرون مليار دولار***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    بقولها بصيغه ثانيه على المراقب مايحذف سوال كم دوله تحد اليمن بالبر ؟؟؟ الجواب دولتين حنا واحدى الدول الخليجيه وسبق ان قبض على شحنات اسلحه تهريب كذا مايحذف المراقب بارك الله فيه مع انه قهر لاتذكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    كاسرهم ****

    المشكلة هذي الدولة مامنها فائدة ودول الخليج في غنا عنها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    أبو عبد الله الغامدي

    لا أظن هذه الدولة المجاورة إلا ( ****)
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    تلك الدولة هربت السلاح بجميع انواعه

    كل الاسلحة الثقيلة تمرر عبر تلك الدولة وكل من يراد تهريبهم لايران وغيرها يتم عبر تلك الدولة. تلك الدولة تقف بدون إعلان مع الحوثيين والايرانيين لكن هناك حدود للصبر ووقت للحساب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  31. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    خرخرينو

    أكيد دولة ***ما في غيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    سعودي

    دولة مجاورة ؟؟؟ الكل عارف الدولة المجاورة ما في الا هي اصلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    مراقب

    راقبوهم واقطعو دابرهم خيانةًالله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    يالطيف

    هل حين معبرتكم وسهلت تهريب الجاهزة وغيرها وانتم لم تكرو اسمها عحيب اذاكان الخبر صحيح فلابد ذكرها لنعرف من هو صديق والعدو اما دوله مجاورة بنشك في كل الي مجاورتنا اجل مافيه الى***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    محب المرصد

    الظاهر ان هذه الدوله حتى ماتصوم معنا واخر ناس تعلن واخر ناس تدري ان بكره الاربعاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    الراقي ٢٠٢٠

    اذكروها عشان يعرفها المجتمع الذي حولها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    محايد

    ليش مايقولون ****.لازم الالغاز دوله مجاوره .الجميع يعرف ان ****تساعد الحوثيين وهي الوسيط بين ايران واوربا وامريكا .بصفقة النووي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    سعوديوافتخر

    دولة مجاوره هن دولتين**** ولماذا تقولون مجاوره وهن دولتين وقولو الصحيح ليه نخبي ونجامل الى متى الم يتم القبض على شحنات اسلحه قادمه من ****واعلن هذا على الملا ذبحتنا المجامله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    محق

    قاتل الله ***إن كانوا هم السبب بتنسيق مع المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    زائر

    اكيد من السوسه النخره ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  41. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    ..

    ***ينطبق عليها المثل الساكت سمه ناكت
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم