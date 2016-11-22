تهريب أجهزة اتصال متطورة للحوثيين من دولة مجاورة

صحيفة المرصد : أحبطت قوات الجيش اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف محاولة تهريب عدد كبير من أجهزة الاتصال للميليشيات الانقلابية، عبر دولة مجاورة، وقال مصدر داخل المقاومة إن العناصر في نقطة أمنية اشتبهوا في إحدى السيارات التي تحمل لوحة “تصدير” قادمة من دولة مجاورة، وبتفتيشها عثر على أجهزة لاسلكية متطورة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، مضيفا أن مسلسل عمليات التهريب لا يزال يتواصل بشكل كبير عبر تلك الدولة.
مبينا أن محافظة المهرة تشهد إحباط كثير من محاولات تهريب الأسلحة والمعدات والأموال من تلك الدولة، وأشار إلى أن تهريب تلك الأجهزة يحظى بأهمية خاصة، بسبب سوء شبكات الاتصال التي يستخدمها الانقلابيون، إضافة إلى وجود مواقع يصعب التواصل فيها، لذلك حرص الانقلابيون على توفير أجهزة لاسلكية يتم من خلالها التواصل بين عناصرهم.
وأبان المصدر حسب صحيفة “الوطن” أن المهربين يحاولون استغلال وجود بعض مناطق المحافظة تحت سيطرة الانقلابيين، لذلك يلجؤون إلى طرق مختلفة وأساليب خداع، بعضها بادعاء أن حملة السيارات هي مساعدات أو معدات. ونقل عن مصدر رفيع في قيادة الجيش اليمني تأكيده باستمرار محاولات تهريب الأسلحة والأجهزة اللاسلكية، وقال “من وقت لآخر يتم القبض على مركبات تحمل مواد مهربة للانقلابيين، سواء في الطريق الدولي من سيئون إلى الجوف، أو عبر بعض طرقات شبوة، وتأتي من دولة مجاورة، وهذه الأسلحة كانت في اتجاهها إلى الانقلابيين في صنعاء عبر الجوف وشبوة والبيضاء”. واختتم المصدر بأن هناك قاطرات يتم القبض عليها، كما يتم إحباط العديد من عمليات التهريب عن طريق البحر.
تعليقات ( 41 )
علي***نحسبها معنا ولكنها ضدنا وضد أمور الوحدة في الخليج كله أعتقد انهم شيعة ولا يفرقون عنهم إلا بشيء يسير ومتفقين مع إيران في كل شيء .
الأميـــــــرقصدكم ***يعني... قولوها وانتهينا
📒📙 ريما...Rima📙📒يالدولة ياللي تهرب أسلحة ووسائل إتصال من حدودك استحي على وجهك أرضنا بها الحرمين أطهر ارض وين شعب هذه الدولة ماله حس ❗
قلم الحقيقهتحمل عداء تاريخي للمملكه واهل السنه شعبها لديه ( اقوى تقيه في العالم ) تحسبه طيب ودود وهو يضمر كل العداء والكره لنا تساند دول ومنظمات ارهابيه ضدنا
📒📙 ريما...Rima📙📒وسائل اتصالات وليس مواصلات تصحيح
📒📙 ريما...Rima📙📒دول تسمي داعش الارهابيين بالدولة الإسلامية وتتدخل بشؤون الآخرين ودول مع بشار السفاح ودول مانسمع لها حس بسبب وجود الروافض بمناصب مهمه ودول مع إيران ودول تهرب أسلحة ووسائل مواصلات من حدودها 😡
رررليه ما تقول***
📒📙 ريما...Rima📙📒حسبي الله على الدولة اللي ماندري هي رقم واحد أو ثنين اللي تهرب منهم الأسلحة المتطورة الله ينتقم منهم وش الفائدة كلفتنا الحرب مال ورجال وحدودنا الجنوبية تقصف ومدن الجنوب وصاروخ وصل الطائف ومكة
عدد التعليقات:406
الفارس ابو زيدلن تنتهي الدول المجاوره طالما فيه ايران لابد من دعم الاحواز وغيرهم حتى تنتهي ايران ومسلسلها البايخ في دول الخليج
📒📙 ريما...Rima📙📒سلطة او........🐷
عبدالعزيز//فقط اسحبوا الاستثمارات السعوديه منها ليعودوا كما كانوا حفارين بجده ومناطق المملكه من يخون الدين ويتبع عبادة الاضرحه لاتتوقع منه خير
اية الله خلف ولد ابو خلفدولة مجاورة .... دولة مجاورة ◔̯◔ اكييييد سنغافورة !!
حسين السبيعي*** فهي ليست ببعيد منهم لذلك توقع منهم اي شيئ يسيئ لك ايها السني .
عدد التعليقات:333
السليلهي دولة مجاورة .. ولكن متى السكوت عنها .
فيصلدوله عدوه بثوب صديق حليفه ل ايران والحوثيين وبشار وحزب الله
زائرتبي لها فركة ادن من ملك الحزم حتى تمشي كويس
مشعل العتيبيأنا أقول دولة ***
يالطيفيقول الشاعر اصل الهوا صلاله تصل القلب تصال عرقة ثم تجعله عميان
الديوانودي اسافر لعمان يمدحون اجوائاها
الحق يقالوهذه الدولة المجاورة تحتاج تأديب من نوع قطع العلاقة معها لتعرف حجمها الطبيعي وتأتي صاغرة وتعتذر ونقبل اعتذارها بشروطنا هكذا يتأدب الأقزام مع الأسياد .
ناسختعبت ما معي قدرة في الروحه والجايييه
اليوسيالمطلوب : تفتيش اي سيارة تسير على اي طريق داخل اليمن لمعرفة نوع الحمولة وخصوصاً السيارات القادمة من الدولة المجاورة الله يكفي المسلمين شرها وشر كل ذي شر . اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء أهل السنة .
محب آل البيتدولة مجاورة أكيد دولة ***الدولة التي تنظم ***
علي العمريليش. ما. نقول. ***. وخلاص
ابومسفرلاتسئون الظن يمكن عملية قام فيها تاجر ماهمة الا الفلوس
سبحان الله كانت دون خط الفقر كما تدعيوقدمت لها دول الخليج الدعم والمملكة تحديدا مبالغ تفوق العشرون مليار دولار***
سعودي💚🇸🇦💚وافتخربقولها بصيغه ثانيه على المراقب مايحذف سوال كم دوله تحد اليمن بالبر ؟؟؟ الجواب دولتين حنا واحدى الدول الخليجيه وسبق ان قبض على شحنات اسلحه تهريب كذا مايحذف المراقب بارك الله فيه مع انه قهر لاتذكر
كاسرهم ****المشكلة هذي الدولة مامنها فائدة ودول الخليج في غنا عنها
أبو عبد الله الغامديلا أظن هذه الدولة المجاورة إلا ( ****)
تلك الدولة هربت السلاح بجميع انواعهكل الاسلحة الثقيلة تمرر عبر تلك الدولة وكل من يراد تهريبهم لايران وغيرها يتم عبر تلك الدولة. تلك الدولة تقف بدون إعلان مع الحوثيين والايرانيين لكن هناك حدود للصبر ووقت للحساب.
خرخرينوأكيد دولة ***ما في غيرها
سعوديدولة مجاورة ؟؟؟ الكل عارف الدولة المجاورة ما في الا هي اصلا
مراقبراقبوهم واقطعو دابرهم خيانةًالله المستعان
يالطيفهل حين معبرتكم وسهلت تهريب الجاهزة وغيرها وانتم لم تكرو اسمها عحيب اذاكان الخبر صحيح فلابد ذكرها لنعرف من هو صديق والعدو اما دوله مجاورة بنشك في كل الي مجاورتنا اجل مافيه الى***
محب المرصدالظاهر ان هذه الدوله حتى ماتصوم معنا واخر ناس تعلن واخر ناس تدري ان بكره الاربعاء
الراقي ٢٠٢٠اذكروها عشان يعرفها المجتمع الذي حولها
محايدليش مايقولون ****.لازم الالغاز دوله مجاوره .الجميع يعرف ان ****تساعد الحوثيين وهي الوسيط بين ايران واوربا وامريكا .بصفقة النووي ..
سعوديوافتخردولة مجاوره هن دولتين**** ولماذا تقولون مجاوره وهن دولتين وقولو الصحيح ليه نخبي ونجامل الى متى الم يتم القبض على شحنات اسلحه قادمه من ****واعلن هذا على الملا ذبحتنا المجامله
محققاتل الله ***إن كانوا هم السبب بتنسيق مع المجوس
زائراكيد من السوسه النخره ****
..***ينطبق عليها المثل الساكت سمه ناكت