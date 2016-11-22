بماذا ألزمت “وزارة التعليم” الطالبات السعوديات والمقيمات في المتوسطة والثانوية؟!

صحيفة المرصد : ألزمت وزارة التعليم جميع الطالبات السعوديات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمراجعة مكاتب وكالة الأحوال المدنية، لتسجيل الخصائص الحيوية لكل الطالبات، وهي الصورة الشخصية والبصمة، لمنحهن الهوية الوطنية، كما ألزم القرار طالبات المقيمات بمراجعة المديرية العامة للجوازات للحصول على هوية.
وحسب صحيفة “عكاظ” جاءت صيغة الإلزام لطالبات التعليم العام السعوديات والمقيمات، بناء على برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفقاً للدكتورة جميلة الشايع مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، التي اعتمدت خطاب الإلزام لكل مدارس تعليم البنات.
تعليقات ( 17 )
📒📙 ريما...Rima📙📒جنوبية مايبغاله سوال مكتوب المتوسطة والثانوية كلهم ___اللي يصورهن نساء مو رجال ■انت اللي وجهك يسد النفس يالجنوبي
مواطن سعوديممكن حاااااااافز جديد والله كريم
الجنوووووووووووووبيياحليل لي بيصورهم وربي بتنسد نفسه من الزواج.......... بالتوفيق وقرار سليم
سعداعتقد هذااستعداداً لتحصيل الرسوم اللتي سوف تحصل من كل طالبه وطالب والمواطن المقهور الملعوب عليه
💎💛عــــهــــــود💛💎أشوى مير ماقالو التمهيدي يطلعون بطاقات هوية بعد .
جنوبية..🌻🌻متوسط من أولى ولا ثالث نبي توضيح والقرار يشمل أولاد ولا بس بنات
قمة التناقضان تبصم لكي توثق صورتك و هويتك الوطنيه فما الفائده من الصوره ؛جميعنا نعلم من اجل الوطن ولكن الدين قبل كل شي ..
💎💛عــــهــــــود💛💎أطفال بالمتوسطة يصدرن هوية مستقلة ؟ 🤔
شريعة الاخواناثبات الهوية الوطنية للرجال والنساء من الحاجات الضرورية الملحة
مستغرباي مساواة شرعية واي متطلبات العصر طيب وين متطلبات الفجر والظهر والمغرب والعشاء . الركادة زينه ترى الموضوع في واداي والتعليق في وادي ثاني ؟؟؟
عدد التعليقات:2449
سهمقرار جميل جداً ، هذه هي المساواة الشرعية ، ومتطلبات العصر ، لبلد آمن مستتب الأمن ، يُتعرف فيه على كل فرد ، حيث لم تعُد الجريمة ترتكب من الكبار فقط ، بل أصبحت ترتكب من الصغار أيضاً ، اللهم احفظ بلادنا.