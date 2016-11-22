بماذا ألزمت “وزارة التعليم” الطالبات السعوديات والمقيمات في المتوسطة والثانوية؟!

صحيفة المرصد : ألزمت وزارة التعليم جميع الطالبات السعوديات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمراجعة مكاتب وكالة الأحوال المدنية، لتسجيل الخصائص الحيوية لكل الطالبات، وهي الصورة الشخصية والبصمة، لمنحهن الهوية الوطنية، كما ألزم القرار طالبات المقيمات بمراجعة المديرية العامة للجوازات للحصول على هوية.

وحسب صحيفة “عكاظ” جاءت صيغة الإلزام لطالبات التعليم العام السعوديات والمقيمات، بناء على برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفقاً للدكتورة جميلة الشايع مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، التي اعتمدت خطاب الإلزام لكل مدارس تعليم البنات.