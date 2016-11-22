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بماذا ألزمت “وزارة التعليم” الطالبات السعوديات والمقيمات في المتوسطة والثانوية؟!

22 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص
بماذا ألزمت “وزارة التعليم” الطالبات السعوديات والمقيمات في المتوسطة والثانوية؟!
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صحيفة المرصد : ألزمت وزارة التعليم جميع الطالبات السعوديات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمراجعة مكاتب وكالة الأحوال المدنية، لتسجيل الخصائص الحيوية لكل الطالبات، وهي الصورة الشخصية والبصمة، لمنحهن الهوية الوطنية، كما ألزم القرار طالبات المقيمات بمراجعة المديرية العامة للجوازات للحصول على هوية.

وحسب صحيفة “عكاظ” جاءت صيغة الإلزام لطالبات التعليم العام السعوديات والمقيمات، بناء على برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفقاً للدكتورة جميلة الشايع مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية، التي اعتمدت خطاب الإلزام لكل مدارس تعليم البنات.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    مقترح سعوديه خل هويتها صالحه 20سنه اذاتخرجت وأرادت العمل على طول تعمل عشان اذاكبرت ماترجع تجددهاوتسبب زحمه اجانب نظامبين حسب المتبع والسوريون واليمنيون (محدده) بصمه وعيالهم وهويه الحروب ستنتهى بأي وقت
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  2. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    جنوبية مايبغاله سوال مكتوب المتوسطة والثانوية كلهم ___اللي يصورهن نساء مو رجال ■انت اللي وجهك يسد النفس يالجنوبي
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  3. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    مواطن سعودي

    ممكن حاااااااافز جديد والله كريم
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  4. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    الجنوووووووووووووبي

    ياحليل لي بيصورهم وربي بتنسد نفسه من الزواج.......... بالتوفيق وقرار سليم
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  5. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    سيكون زحام حطوسيارات جواله مركب بهاجهازالبصمه وفي كل حي مسافة 100م ب100متريتم التبصيم وطبع الهويه لانه سيكون هناك زحام منقطع النظيروانقطاع عن الدراسه اوحطوهابالمدارس اخدموهم بمقاعدالدراسه خدمه مجتمعيه
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  6. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    عدد الاجانب العاطلين عن العمل في السعودية بلغ 58 الف مهزلة لا تغتفر / صاروا ينافسون الشباب السعودي في نسبة البطالة
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  7. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    سعد

    اعتقد هذااستعداداً لتحصيل الرسوم اللتي سوف تحصل من كل طالبه وطالب والمواطن المقهور الملعوب عليه
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  8. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أشوى مير ماقالو التمهيدي يطلعون بطاقات هوية بعد .
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  9. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    جنوبية..🌻🌻

    متوسط من أولى ولا ثالث نبي توضيح والقرار يشمل أولاد ولا بس بنات
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  10. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    قمة التناقض

    ان تبصم لكي توثق صورتك و هويتك الوطنيه فما الفائده من الصوره ؛جميعنا نعلم من اجل الوطن ولكن الدين قبل كل شي ..
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  11. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    اتركوا الأطفال في حالهم بلا بطايق بلا بطيخ / عليكم بالأجانب اطردوهم من البلد شر طردة
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  12. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    كيف طالبات المتوسطة يطلعون بطاقة هوية واعمارهم 13 سنة البطاقة ما هي على سن 18 ولا تغيرت العلوم
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  13. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    أطفال بالمتوسطة يصدرن هوية مستقلة ؟ 🤔
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  14. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    شريعة الاخوان

    اثبات الهوية الوطنية للرجال والنساء من الحاجات الضرورية الملحة
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  15. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 7:54 ص

    اللي يسأل عن متطلبات الفجر والظهر والمغرب والعشاء يحصلها عند رؤية 2030 ههه
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  16. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    مستغرب

    اي مساواة شرعية واي متطلبات العصر طيب وين متطلبات الفجر والظهر والمغرب والعشاء . الركادة زينه ترى الموضوع في واداي والتعليق في وادي ثاني ؟؟؟
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  17. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص
    عدد التعليقات:2449

    سهم

    قرار جميل جداً ، هذه هي المساواة الشرعية ، ومتطلبات العصر ، لبلد آمن مستتب الأمن ، يُتعرف فيه على كل فرد ، حيث لم تعُد الجريمة ترتكب من الكبار فقط ، بل أصبحت ترتكب من الصغار أيضاً ، اللهم احفظ بلادنا.
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