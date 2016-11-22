إحالة “ناظر أوقاف” للمحاكمة.. والسبب “مخالفات مليونية”!

صحيفة المرصد : أكدت مصادر مطلعة أن محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة رفع لها قضية تقدم بها أصحاب ثاني أكبر أوقاف في مكة، مدعين أن ناظر الوقف الذي يشرف عليه لفترة 15 عاما تمكن طيلة إشرافه على الأوقاف من إنشاء وتأثيث عقارات الوقف بالباطن من خلال شركته الخاصة التي يمتلكها مع أبنائه واستيراد بضائع البناء باسمه وأسماء أبنائه من الصين وإدخالها في ذمة الأوقاف لمصلحته.
وحسب صحيفة “الوطن” أضاف المصدر أن ناظر الأوقاف حول نشاط الأوقاف إلى مجال السياحة الخارجية وإدخالها في ذمة الأوقاف لمصلحته، من حجز الفنادق والرحلات من خلال موقع إلكتروني باسم أوقاف “المفتي والصديقي”، كذلك في جميع دول العالم، والعمل في مجال المقاولات لتطوير عقارات الغير وصيانتها وإدارتها وتشغيلها باسم الأوقاف ذاتها.
وكشف المصدر أن ناظر الوقف يتقاضى 10 % من أجرة النظارة سنويا بمبلغ يصل إلى نحو 4 ملايين ريال، دون أن يكون هناك حكم قضائي يسمح له بأخذ هذه النسبة مما يعتبر أن الناظر خالف بذلك شرط الواقف والنظار السابقين الذين كانوا يتقاضون 5 % قبل هذا الناظر، وهم اثنان من النظار قبل أن يتولى هذا الناظر الأخير الإشراف على تلك الأوقاف.
تعليقات ( 4 )
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 3اذا اوقفت وقف يجي واحد ياخذ١٠٪ ام الوقف تديره وزاره الاقاف والشؤن الاسلاميه ماهذا الكلام يؤخذ نسبه اليس الموظف ياخذ راتب بالوزاره واحد مخلي ريعه كله لله للمستحقين ليه ياخذ منه غير مستحق
سعداذا ياخذ 10% فقط ويزيد دخل الاوقاف فهو يستحق ادارة الاوقاف افضل من الي يجمدها ودخلها في تناقص
فيصللم افهم الموضوع .......لكن عندنا ثقافه ومفهوم عام من يتولى شئ يجب ان يكون له نصيب منه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراكيد الجني دخل عليه هو ايضا ولا يدري كيف الى الان ماقضو على الجني الابليسي كل شوي رايح لواحد يعمل بالعدل والاوقاف وينقز من جهة الى جهة ماهذا الجني بكرا تسمعون السبب جني ولو انا لي تصرف اطلع الجني جلد