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المرور: 8 آلاف ريال مخالفة لمعارض السيارات عند بيعهم مركبات دون تركيب لوحاتها

22 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص
المرور: 8 آلاف ريال مخالفة لمعارض السيارات عند بيعهم مركبات دون تركيب لوحاتها
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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن الإدارة العامة للمرور أمرت بمعاقبة أصحاب معارض السيارات، في حال بيعهم، وتسليمهم للمركبات إلى الزبائن دون تركيب لوحاتها، إذ منحتهم 3 فرص لدفع غرامات ماليّة تصل إلى 8 آلاف ريال في حال تكرار هذه المخالفة، متوعدة إياهم بشطب معارضهم من خلال إلغاء ترخيص مزاولة المهنة فيها، في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة.

و أوضح المتحدث الرسمي للمرور العقيد طارق الربيعان حسب صحيفة “الوطن”، أن هناك غرامة على أصحاب المعارض التي تسلّم الزبائن مركباتهم دون تركيب اللوحات عليها، موضحاً إخضاعهم إلى توقيع التعهدات اللازمة من قبل وحدة المعارض بالمرور، فيما أكد أن قائد المركبة يخضع لتحرير المخالفة اللازمة.

وأبان العقيد الربيعان، أن مخالفة هذا النظام قد تصل إلى إغلاق المعرض في حال ارتكابه أي مخالفة للمرة الثالثة، فيما يصل إلى الشطب في المرة الرابعة، أما المركبة يتم حجزها حتى إزالة المخالفة، مؤكداً أن الشطب هو المقصود به “إلغاء ترخيص المعرض” من مزاولة مهنة البيع والشراء ونقل الملكيات وغيرها.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:2460

    سهم

    والله ياذا المعارض وأصحابها فالينها على الآخر .
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  2. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    yassr

    الكثير من سيارات المراهقين داخل المدن وعلى الطرق السريعه تسير بدون لوحات و كذلك طمس اللوحات للتخفي عن ساهر نتمنى تطبيق اشد العقوبه على هؤلاء المستهترين
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  3. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 9:00 ص

    يالطيف

    اغلب حقين المعارض لهم علاقات مع المرور وتنفيذ القرار شبه صعب
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  4. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    الهمداني

    يالله صباح خير اصبحنا وصبح الملك لله يارب سترك الناس تصبح على الناس بالكلمة الطيبة والعلم الغانم وناس مدري وش اقول عنهم ماكن لهم وجه ولون
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  5. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    قلم الحقيقه

    اي غرامه ماليه دون عقاب اخر من اغلاق محل وغيرها ........ يكون الهدف منها جمع الاموال فقط
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