• فوز (مقلق) للهلال!

• مستوى أقل من المتوسط!

• وهوية (ضائعة)!

• أجانب لم يقدموا حتى الآن (المتوقع)!

• ومحليون بمستويات (متفاوتة)!

• أمام الاتحاد خسارة!

• أمام الفتح فوز بـ (صعوبة)!

• أمام الرائد انتصار بـ (الاجتهاد)!

• هبوط مستوى (خطير) في توقيت (أخطر)!

• 4 نزالات قادمة لا تتحمل التفريط!

• وإذا لم يتدارك الهلاليون وضعهم.

• فسيكون موسمهم (سيئا)!

• الأهلي تجاوز مطب الباطن.

• لكن رئيسه صرخ (حرام)!

• ركلات جزاء (طنشت)!

• لتعود حكاية (دوري بلا شبهات)!

• الاتحاد يخسر كـ (العادة)!

• ما زال الاحتفال بالانتصار على الزعيم (قائما)!

• فخسر نقاطا (مكلفة)!

• وانتصر النصر!

• ولم يتأثر بـ (التوثيق)!

• بل كانت (جرعة) إيجابية!

• على الأقل هناك رقم (رسمي) الآن!

• لعبة الكراسي (قائمة).

• الفروقات لا تذكر.

• والمنافسة قوية.

• الخوف كل الخوف من (العوامل الخارجية)!

• سألوا الفــشـار كيف هي تلك (العوامل)!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (مؤثرة)!

نقلا عن “مكة”