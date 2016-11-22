• فوز (مقلق) للهلال!
• مستوى أقل من المتوسط!
• وهوية (ضائعة)!
• أجانب لم يقدموا حتى الآن (المتوقع)!
• ومحليون بمستويات (متفاوتة)!
• أمام الاتحاد خسارة!
• أمام الفتح فوز بـ (صعوبة)!
• أمام الرائد انتصار بـ (الاجتهاد)!
• هبوط مستوى (خطير) في توقيت (أخطر)!
• 4 نزالات قادمة لا تتحمل التفريط!
• وإذا لم يتدارك الهلاليون وضعهم.
• فسيكون موسمهم (سيئا)!
• الأهلي تجاوز مطب الباطن.
• لكن رئيسه صرخ (حرام)!
• ركلات جزاء (طنشت)!
• لتعود حكاية (دوري بلا شبهات)!
• الاتحاد يخسر كـ (العادة)!
• ما زال الاحتفال بالانتصار على الزعيم (قائما)!
• فخسر نقاطا (مكلفة)!
• وانتصر النصر!
• ولم يتأثر بـ (التوثيق)!
• بل كانت (جرعة) إيجابية!
• على الأقل هناك رقم (رسمي) الآن!
• لعبة الكراسي (قائمة).
• الفروقات لا تذكر.
• والمنافسة قوية.
• الخوف كل الخوف من (العوامل الخارجية)!
• سألوا الفــشـار كيف هي تلك (العوامل)!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (مؤثرة)!
نقلا عن “مكة”
تعليقات ( 7 )
قوطي نيفياإلى الآن ''' ما قرأة عبارة : اجلد ابوغيدا ''' الله يرجكم يا الطواقي 🙌
ي و س فاتسائل ويتسائل معي جموع من البشر لماذا لايعلو صريخ بعض المعلقين الا في مواضيع الأُستاذ عادل التويجري؟!!!
رياضي حر وشاهد على الفسادطيب وين رئيس الباطن ماصرخ حرام لمن فاز عليه الهلال بهدف تسلل واضح واقر فيه كل المحللين في وقت لم يظهر اي محلل تحكيمي ويذكر ان للباطن ركلة جزاء واحده ضد الاهلي يمكن رئيس الباطن مبسوط من فوز الهلال عليه
رياضي حر وشاهد على الفسادتعليق مخالف
عادل امامسألو الجماهير السعوديه العريضه ايش تتمنون ؟ قالوا نتمنى لو الصمصوم نيشيمورا نعينه رئيس للجنت الحكام ع شان كل نادي سعودي يحصل ع البطولات اللي يستحقها
عادل امامسألو بربوسي الرهيب ليه العنف ضد الانديه الشريفه ياعنيف ؟ كح وشهق وزعق ثم قال . هذا طبعي من وانا في ثاني متوسط قسم ليلي في مكافحة الاميه
ااببووححممووددالاتفاق أحضر الحكم الأجنبي أمام المحلي وفاز عليه .. وجميع من أحضر حكم اجنبي يفوز على المحلي .. متى يفهم الآخرون اللعبة ⁉