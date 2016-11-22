الكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة قتل “عسكري تبوك” – صورة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عسكري بإطلاق نار على سيارته بطريق دمج – تبوك أول أمس (الأحد)؛ حيث بينت أن الجناة طاردوا الجندي الذي حاول الهرب منهم لكنهم أردوه قتيلاً.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن العسكري كان يستقل سيارته من نوع “سوناتا” سوداء اللون، وطارده أشخاص مجهولون حتى اصطدم بشاحنة على الطريق.

وأضافت أن المغدور نزل من سيارته وحاول الهرب على قدميه، إلا أن الجناة أردوه قتيلاً بإطلاق 14 رصاصة على سيارته، فيما تواصل شرطة منطقة تبوك تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.