الكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة قتل “عسكري تبوك” – صورة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عسكري بإطلاق نار على سيارته بطريق دمج – تبوك أول أمس (الأحد)؛ حيث بينت أن الجناة طاردوا الجندي الذي حاول الهرب منهم لكنهم أردوه قتيلاً.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن العسكري كان يستقل سيارته من نوع “سوناتا” سوداء اللون، وطارده أشخاص مجهولون حتى اصطدم بشاحنة على الطريق.
وأضافت أن المغدور نزل من سيارته وحاول الهرب على قدميه، إلا أن الجناة أردوه قتيلاً بإطلاق 14 رصاصة على سيارته، فيما تواصل شرطة منطقة تبوك تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.
تعليقات ( 19 )
فهد العرمانيشكلة ما حاسبهم
عدد التعليقات:2460
سهمحسبنا الله عليهم ، سيأتي بهم الله إن الله لطيف خبير ، وانا أرى أن يقتلوا فوراً لأنه اعتداء ومحاربة لله ولرسوله واغتيال لنفس معصومة آمنه ، من رجال الأمن وحماة الدين والوطن .
سابقهذه تصرفات عصابات المخدرات حسبنا الله ونعم الوكيل
وجهة نظرتعليق مخالف
الغربياهل غدر وليس من شيمهم مقابلة الرجل وجه لوجه
ماجدالي يقول وين أمن الطرق وساهر ! ****
حرف منصفتعليق مخالف
يالطيفالخبر الي يثلج الصدور هو القبض عليهم وليس تفاصيل الحادث التفاصيل تاتي بعد القبض عليهم
نبرة صديالمخدرااااااااااات
عمر المرينعم احسه خلاف لكن كيف 14 رصاصه لشخص واحد . وهل هم واحد او مجموعه من يدري .هل مع القتيل اشخاص ام منزل اشخاص هل سيارته مظلله .يارب اظهر من ظلمووووه
محمدالجعيدهذا ترص وانتقام واضح
معيضربما تكون مشكلة شخصية مع المقتول والله اعلم
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهمن قام بملاحقته والاعتداء عليه خلايا نائمة للارهابيين الدواعش لعنهم الله. وهم يستهدفون جنودنا السعوديين في جميع القطاعات العسكرية والأمنية ويغتالونهم متى ماحانت الفرص لهم في ذلك تمامآ كارهاب الصفويين.
عدد التعليقات:5905
المنتصر باللهخلاف شخصي وووووووووووووووووو ليس سياسي والله أعلم.......................?
حسينلاحول ولا قوة الا باالله اقل شيء كان اتصل بامن الطرق او الشرطه واعطاهم مواصفات سيارت المطاردون
عدد التعليقات:1251
نبرااسدواعش عليهم لعنة الله
kulهذا شغل عصابات .....كل الاجابة عبر جهاز الجوال مكالماته خلال شهر ستكشف المستور
عدد التعليقات:400
♨ليالي نجد ♨بشر القاتل بالقتل لو بعد حين . دم المسلم ما يضيع . وباين ان الجناة لهم علاقة بالمجني عليه وسوف تظهر مع التحقيقات
الله يرحمهلكن ليش ما بلغ أمن الطرق ،، هذا قتل مع سبق الترصد .