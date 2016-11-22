  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة قتل “عسكري تبوك” – صورة

22 نوفمبر, 2016 , 9:01 ص
الكشف عن تفاصيل جديدة في حادثة قتل “عسكري تبوك” – صورة
  • 5٬867
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عسكري بإطلاق نار على سيارته بطريق دمج – تبوك أول أمس (الأحد)؛ حيث بينت أن الجناة طاردوا الجندي الذي حاول الهرب منهم لكنهم أردوه قتيلاً.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن العسكري كان يستقل سيارته من نوع “سوناتا” سوداء اللون، وطارده أشخاص مجهولون حتى اصطدم بشاحنة على الطريق.

وأضافت أن المغدور نزل من سيارته وحاول الهرب على قدميه، إلا أن الجناة أردوه قتيلاً بإطلاق 14 رصاصة على سيارته، فيما تواصل شرطة منطقة تبوك تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.

3333333333333333



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    فهد العرماني

    شكلة ما حاسبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص
    عدد التعليقات:2460

    سهم

    حسبنا الله عليهم ، سيأتي بهم الله إن الله لطيف خبير ، وانا أرى أن يقتلوا فوراً لأنه اعتداء ومحاربة لله ولرسوله واغتيال لنفس معصومة آمنه ، من رجال الأمن وحماة الدين والوطن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    سابق

    هذه تصرفات عصابات المخدرات حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    وجهة نظر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    الغربي

    اهل غدر وليس من شيمهم مقابلة الرجل وجه لوجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    ماجد

    الي يقول وين أمن الطرق وساهر ! ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    حرف منصف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    يالطيف

    الخبر الي يثلج الصدور هو القبض عليهم وليس تفاصيل الحادث التفاصيل تاتي بعد القبض عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    نبرة صدي

    المخدرااااااااااات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    عمر المري

    نعم احسه خلاف لكن كيف 14 رصاصه لشخص واحد . وهل هم واحد او مجموعه من يدري .هل مع القتيل اشخاص ام منزل اشخاص هل سيارته مظلله .يارب اظهر من ظلمووووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    محمدالجعيد

    هذا ترص وانتقام واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    معيض

    ربما تكون مشكلة شخصية مع المقتول والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص
    عدد التعليقات:15551

    قلم الحقيقه

    من قام بملاحقته والاعتداء عليه خلايا نائمة للارهابيين الدواعش لعنهم الله. وهم يستهدفون جنودنا السعوديين في جميع القطاعات العسكرية والأمنية ويغتالونهم متى ماحانت الفرص لهم في ذلك تمامآ كارهاب الصفويين.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  14. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص
    عدد التعليقات:5905

    المنتصر بالله

    خلاف شخصي وووووووووووووووووو ليس سياسي والله أعلم.......................?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    حسين

    لاحول ولا قوة الا باالله اقل شيء كان اتصل بامن الطرق او الشرطه واعطاهم مواصفات سيارت المطاردون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص
    عدد التعليقات:1251

    نبرااس

    دواعش عليهم لعنة الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    kul

    هذا شغل عصابات .....كل الاجابة عبر جهاز الجوال مكالماته خلال شهر ستكشف المستور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص
    عدد التعليقات:400

    ♨ليالي نجد ♨

    بشر القاتل بالقتل لو بعد حين . دم المسلم ما يضيع . وباين ان الجناة لهم علاقة بالمجني عليه وسوف تظهر مع التحقيقات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    الله يرحمه

    لكن ليش ما بلغ أمن الطرق ،، هذا قتل مع سبق الترصد .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم