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إجراءات جديدة مع المشتبه به في قضية مقتل الطالب “النهدي” بأمريكا

22 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص
إجراءات جديدة مع المشتبه به في قضية مقتل الطالب “النهدي” بأمريكا
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صحيفة المرصد : أفرجت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، مساء أمس الاثنين، عن المشتبه به في قضية مقتل الطالب السعودي “حسين النهدي” (24 عاماً) الذي تعرض للضرب حتى الموت في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

وذكرت شرطة المدينة أنه تم الإفراج عن المشتبه به على اعتبار أنه لا يمثل خطراً على سلامة المجتمع، رغم أنه لا يزال يواجه تهمة القتل، وسيتم اعتقاله فور توجيه التهم له رسمياً، وفقاً لموقع “سبق” نقلا عن قناة “nbcnews” الأمريكية.

وذكرت القناة في تقريرها أن المتشبه به الذي لم يكشف عن هويته يواجه تهمتي الاعتداء والقتل، مشيرة إلى أن التحقيقات وتحليل الأدلة ما زال مستمراً.

وكانت شرطة ويسكونسن قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن اعتقال مشتبه به في قضية مقتل “النهدي”، وإرسال نتائج تحقيقاتها الى المدعي العام.



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:2460

    سهم

    لو من قتل أمريكي اشقر لم يفرجوا عنه ابداً ، ولم يقولوا أنه ليس خطراً على أحد ، هذي هي امريكا بعنصريتها البغيضه .
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  2. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    ما فهمت كيف ما يشكل خطر على المجتمع وفي نفس الوقت يواجه تهمتي القتل والاعتداء؟؟رقع يا مرقع
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