داعش يرسل “شهادة وفاة” شاب و”فيديو جنازته” لوالدته … كان قد خدعها بالسفر للسعودية

صحيفة المرصد : أرسل تنظيم “داعش” لأم تونسية شهادة وفاة ابنها الذي التحق بالتنظيم في سوريا وفيديو لجنازته، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأصبحت التونسية عزيزة السايح، البالغة من العمر 50 عاما، أول أم في العالم يرسل إليها “داعش” شهادة وفاة ابنها، الذي هو أحد عناصره، كما ذكرت الوالدة خلال مقابلة مع صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، الاثنين 21 نوفمبر.
وشاركت السايح، بداية الأسبوع الماضي، بمؤتمر في تونس، نظمه الائتلاف العالمي “FATE”، الذي يضم جمعيات غير حكومية من عدة دول، تعمل على “مكافحة التطرف قبل أن يصبح إرهابا”.
وحسب الصحيفة، لدى “الوالدة المنكوبة” القاطنة بفرنسا، 3 بنات وابن واحد اسمه سامي، مات وعمره 20 عاما بحادث سير يوم 9 مارس 2015 في منطقة الشدادي بسوريا، وقد أرسل لها التنظيم الإرهابي مؤخرا شهادة وفاته وفيديو لعملية دفنه عبر الإنترنت.
وتقول السايح: كان ابني شابا عاديا يحب الموسيقى والغناء، لم تكن لنا مشاكل مادية وكان ابن العائلة المدلل، لم يكن يصلي وعندما بدأ يصلي فجأة، نبهته من خطر أن يستدرجه متطرفون فأجابني اطمئني يا أمي فهؤلاء الناس مجانين ولا يمكن أن أنساق إليهم”.
وفي وقت لاحق، أعلم الشاب والدته بأنه سيسافر إلى السعودية لأداء العمرة بعد أن اشترى تذكرة للتمويه، ليرحل يوم 28 أبريل 2014 إلى تركيا ثم إلى سوريا دون رجعة.
تعليقات ( 65 )
عدد التعليقات:2460
سهمأفضى إلى ماقدم ، والدور الباقي على المتخلف قلم الخنبقة الذي يهرف في المنتدى والردود بما لايعرف في كل موضوع ..... نسأل الله السلامة ... من خلو الراس من العقل وخلو اللسان من المنطق .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرياقلم من اعطى داعش الاسلحه والسيارات ومن اخرجهم من سجون العراق وسوريا ومن سحب جبشه من الموصل وقال لهم اتركو كل شي هههههه اليس المالكي عميل المجوس اي جريمه ومصيبه بالدول العربيه فتش عن المجوس بقلمك ههه
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهسرطانكم يستشري داخل الوطن يالأخونجية ولم يتم استئصاله الى الآن.مثلكم مثل الصفويين أذناب ايران لافرق بينكم الا في المذهب لاغير.كل منكم يعادي هذه الدولة السعوديةحكامها وبلادها.كل يوم يقتل عسكري من قبلكم
محب آل البيتت 59 لا تقل وطننا فأنت غير سعودي وأنت ولإخوان تعادون السعودية ***
محب آل البيتت 58 صدقت وفقك الله وسددك لو جرمه لما اعطاه من الخمس
100ت 52 كلام في الصميم 100%
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهيريد وطننا بهذا الحال.ومن متى كان في يوم من الأيام الأخونجي يحب بلادنا أو مخلص لحكامنا . يزعم ولائه لهذه البلاد وهو أشد الخصام.البعض منهم هارب الى سوريا مع الدواعش وعصابات المحيسني والبعض الآخر تركيا.
❤️ محب صدام حسين ❤️لا تخرج عن الموضوع مساك لي هالكلمة اخونجي اتحداك تجرّم الخامنئي المجرم امام الملا
.... محمد عبداللهحسبنا الله ونعم الوكيل
محب آل البيتتعليق مخالف
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهوهذه النغمة الايرانية يدندن عليها الأخونجي ليل نهار حتى لايلفت اليه الأنظار ومايعمله في بلادنا من ارهاب أو أن يتم علاج الكثير من مشاكله وايجاد لها الحلول.فالأخونجي جائز له الوضع الحالي لأن فيه مصلحته.
محب صدام حسينالقلم دايم يراوغ ويحاول يشتت القرّاء الى الان لم يجرّم سيده المفسد الخامنئي ولم ينتقده ***
محب آل البيتاللهم أهلك الرافضة وداعش ومن ناصرهم أو تستر بهم وجميع من يحارب المسلمين في كل مكان
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهوعلى وطنكم.لو يتم علاج كل مايحيق بوطننا من مشاكل بداخله لاتعد ولاتحصى لما أصبح الوضع اليوم على ماهو عليه الآن.لكن كل شيء تمام وعالي العال.وعندما تتم مصارحتكم بمرضكم على طول التهمة جاهزة هذا ايراني.
محب صدام حسينتعليق مخالف
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهمصيبتكم أنكم تبتعدون عن مشاكلكم الحقيقية داخل وطنكم وتعلقون كل شيء على الخارج لاتشاهدون واقعكم بتجرد تام خالص حتى تستدلون على أمراضه وسرطانه لعلاجه.نقل كل عللكم وتصديرها دون الاعتراف بها كارثة عليكم.
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 40 نعم الله لا يرحم هذا الإرهابي ، ولكن ما سألت نفسك لماذا هذا الإرهابي لم يذهب لإيران ، أليس مجيئه لسوريا لقتال المجوس ؟؟؟
محب آل البيتلماذا الروافض يدافعون عن الإرهابيون والقتلة والمجرمين والفاسدين والمفسدين كما يحدث في العراق وسوريا فهم في صف القتلة والمجرمين
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرياقلم وبكل معرفاتك الارهاب وتصدير الثوره جابه المقبور الخميني وحط بطائره فرنسيه ومن فجر بمكه ومن جلب المتفجرات للكويت والبحرين والسعوديه ومن درب بايران ومن يحرض على قتل العرب تبنو داعش واعطوهم الموصل
محب آل البيتكل هذه الدفاع عن ايران يا قلم البهتان وتقول أنك *****
❤️ محب صدام حسين ❤️يا قلم الى الآن لم تجب على سؤالي كل هذا خوف من سيدك المرشد ، لماذا لا تقول انه هو من يدعم القاعدة و داعش ومن يعطيهم الأوامر والتوجيهات ، خلاص شل عباءة التقيه عنك التي تمارسها علينا
عدد التعليقات:1251
نبرااسلعنة الله عليه والى جهنم وبئس المصير،،كيف داعش صنيعه مجوسيه ولايحاربهم حاليا الا المجوس والصفويون؟؟مافيه منطق في بعض الكلام!
الهمدانيفي ناس تحس ان عقولهم جد على قدهم من يدعم ومن يدعم كل من له مصلحة مع اي فصيل سيدعمه بغض النظر عن الفصيل نفسه يعني بركينا فاسو اليوم تدعم الاخوان بكره ترفع يدها وتدعم حزب الله حسب مصلحة بركينافاسو (علم)
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرسوال ياقلم لماذا الاوامر تاتي من سوريا وليس ايران نفس الشي تبنو داعش لابعاد الشبهه عنهم ناس شغاله من عام ٧٩م خطط وباشراف مخبارات روسيه والا لماذا دخلت روسيا باللعبه معهم،، داعش تفجر بكل مكان الا ايران
محب آل البيتالشبة بين الرافضة وداعش لبس السوادوأتخاذه شعاراً .قتل أهل الإسلام وموالاة أهل الكفر.مراجعهم يدعون النسب الشريف .القتل على الهوية .تكفير جميع المسلمين وزاد الرافضة بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ولعنهم
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهمن يقوم بدعم دواعشك يالأخونجي المحيسني في سوريا وعصاباته التي معه هناك.من يدعم دواعشك سلالة القاعدة سابقآ أصحاب تورا بورا في أفغانستان .بالأمس بن لادن واليوم البغدادي هؤلاء هم زعماء دواعشك يالأخونجي.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرياقلم لاتقول داعش عندنا من اين تاتي لهم الاوامر اليس من مكتب قاسم سليماني بسوريا الم تلاحظ تصريحات المتحدث الرسمي هولاء اداة مغرر بهم صغار اما المنفذين والداعمين بالمال والمتفجرات هم المجوس
الهمدانيسعودي💚🇸🇦💚وافتخر((ماشاء الله عليه سعودي ويفتخر عقله كبير كبير كبير ويفهم هههههه بس تدري حتى انا همداني ولي الفخر))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرياقلم لو ان التحالف الدولي غير موجود والامريكان لاعطو المجوس اوامرهم لداعش بحجه هروبهم ويدخلون الموصل ويصفون اهلها لكن يخرجون قادتهم ويصفون خاصه العرب ويعطون اوامرهم ان يقاتلو لاخراج امريكا لتصفي لهم
❤️ محب صدام حسين ❤️طيب ليش ما تعترف ان داعش والقاعدة منظومة إيرانية مجوسية ، ليش تتهرب من الإجابة ، اتحداك امام الملا ان تعلن ان من يقوم بدعمهم هو المرشد الفارسي
حرف منصفتعليق مخالف
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهيقال أن جميع الدواعش الارهابيين الذين تم القاء القبض عليهم في بلادنا سوف تضاف اليهم بجانب تهمة الارهاب تهمة أخرى وهي تزوير في أوراق رسميه فجعلو أنفسهم من أهل السنة وهم ايرانيين في الأصل هههههه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 19 قلم الا تلاحظ الحشد الفصيل المجوسي استمات على الذهاب للموصل لماذا؟؟ لاخراج قادتة المجوس واعطو اوامرهم لقتل من معهم ويعرفونهم برميهم من السطوح ولن يبقى الا من لايعرفهم لقتال الجيش والامريكان
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهللتغطية على دواعشهم الارهابيين في كل مكان يعلقونهم ويخفونهم تحت معمم كل ايراني ويزعمون أنه مجوسي ههههههه .أخونجي كذاب.
الهمدانيالرجال خلاص مات اما تترحمون عليه او ان الكلام اللي ماله داعي ماله داعي يجب ان تكون انسان وفيك شي من الانسانية لانه اذا فقدت انسانيتك تتحول من انسان الى ماني قايل شي من ذوات الاربع
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهصدق دواعش ارهابيين حتى الكذب لاتجيدونه يفضحكم على رؤوس الأشهاد
محب صدام حسينياقلم الحقيقة حجتك ضعيفة ، فلا تحاول تلمع صفحة مرشدكم ، و اترك التقيه عنك حرر عقلك من خزعبلات اسيادكم اصحاب العمائم العفنه
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهايرانيين يقاتلون ايرانيين في العراق ههههههههه
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهايران تدعم الطرفين الدواعش الايرانيين والحشد الشعبي الايراني ليقاتلون بعضهم بعض ههههههههههه
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهالدواعش الايرانيين المجوس في الموصل يقاتلون الحشد الشعبي المجوسي الايراني ههههههههه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 16 قلم الحقيقه واضحه كلن يراها ومازلت لم تفهم القاعده بايران وداعش رئسها قاسم سليماني وتبنوهم ليس حبا بهم ولكن الاحتواء المزدوج حشد داعش ليقال سنه وهي خطه للقضاء على الاسلام والوصول لمكه فهمت؟؟
❤️ محب صدام حسين ❤️داعش والقاعدة كلاهما مدعومين من ايران والدليل عدم مهاجمة الراعية لهم وبشهادة احد العراقيين الشيعة قال انه تفاجأ بمستشفى بايران خاص لجرحى القاعدة وداعش ، وموجود هذا التصريح باليتيوب
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهواضح أن الدواعش يالأخونجي الكاذب ايرانيين مجوس وتقف خلفهم ايران. لذلك نشاهد ايران تقاتل ايرانيين دواعش في العراق هههههههه
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهالصفويين كلاب ايران وتقف خلفهم.والدواعش كلاب القاعدة والبغدادي ويقفون خلفهم.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرفطيس من الفطايس لانه في سبيل الشيطان يقتل في بلاد المسلمين من يقولون لاإله إلا الله،لم يفطس الا ببلاد المسلمين يقتلهم ويسبي نسائهم اما في ايران او اسرائيل مايروحون لانهم فعلا كلاب جهنم لعنة الله عليهم
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهالدواعش سلالة القاعدةالارهابية وأبناء عم الأخوان.
محب صدام حسينسؤال لك ياقلم ا**** ، لماذا داعش لا تهاجم اسيادك المجوس ؟؟
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهماتطيق الصبر عن التعاطف معهم سموم الدواعش ممتلىء به فكرك وعقلك. وماينطق به لسانك وأخرجه مرصود ومكتوب في قلبك يالأخونجي.
❤️ محب صدام حسين ❤️داعش لا تستطيع ان ترسل كلابها الى ايران ، وما أنشئت الا لضرب المسلمين السنة ومقدساتهم فهي اداة رخيصه تحركها ايران ضد الشعوب السنية فقط
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتبغى الجنه الزم قدمي والدتك وبرها وصل وصم وحج وادفع زكاه وتصدق وابن مسجد وتزوج ورب عيال ومن كلن له ٣بنات رباهن تربيه اسلاميه وسترهن وصرف عليهن ورحمهن كانن له ستر من النار هذا هو الاسلام لاقتل المسلمين
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهأوجعك يالأخونجي دعائنا على صاحبك الداعشي بجهنم.
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 2 لا تنسى انه مدعوم من اسيادك المجوس ، فلا تمارس علينا التقيه
❤️ محب صدام حسين ❤️عليه من الله مايستحق فهو كلب من كلاب ايران المجوسية ، و داعش ماهي الا منظومة صفوية مجوسية مدعومة بقوة من المرشد الخسيس
زائرهذه رساله الى من يتبع هذا التنظيم الفاشي عصبات مسلحه ومسيسه ومدعومه من دول هدفها زعزعه الامن في الاوطان باسم الدين والتحرر وهذا مصير كل خائن بلده سوف يرسل الى اهله بتلك الطريقه والمهانه وسوى الخاتمه .
معيضسبحان الله كيف تغلغل هذا الفكر الخارجي في عقول بعض الشباب حتى اهلكه في النهاية
ااببووححممووددتطور تكنلجي داعشي .. متى سيتم إرسال الجثث عبر الإنترنت ⁉
مشعل العتيبييا تعليق 1 كلن فيه حقه سواء ولد لا بنت
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرابن مدلل ووحيد امه عجايب اين عقول هولاء كيف تذهب الى ارهابيين تابعين لمخابرات لجذب الارهابيبن بالعالم ومن لم يتخلصو منه بتفجير نفسه يقومون بتصفيته اما بقتله او رميه من سطح بحجه شذوذ او تدبير حادث له
محمدالجعيدحسبي الله عليهم
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهالله لايرحمه جهنم وبئس المصير.