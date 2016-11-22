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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

22 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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1

الجزيرة-محمود الهمزاني

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-منال محمد

6

الجزيرة-فهد الجبيري

7

الجزيرة-مفرح الزيادي

8

الجزيرة-رشيد السليم

9

الجزيرة-طلال الشعشاع

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    22 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    💎🎀سُندُس

    يقول لك : واحد أشترى غسالة فول أوتوماتيك مراته عزمت الجيران علشان يشوفوها عشان تغيظهم حطت في الغسالة 20 كيلو غسيل والغسالة المسكينة بتاخد بس 7 كيلو وشغلتها والجيران باركوالها وعزمتهم على كوباية شاي
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  2. 43
    22 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    💎🎀سُندُس

    الحمدلله والشكر ع ويش تضحكون😂😂?أنا قلت شئ يضحك🤔.. فعلاً العقل نعمة .. أستغفرالله.
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  3. 42
    22 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    آللّهُمَّ صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ سَيّدنَآ مُحَمد ﷺ...استأذن مش متابعه.....
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  4. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    💎🎀سُندُس

    يقول لك : 😂😂😂
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  5. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    عندما أكتب عن أمي : فأنا أكتب عن عالم ، عن دُنيا ، عن جنة ، عن وطن كبير ، وعن حب لا يموت أبداً💜...
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  6. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    💎🎀سُندُس

    ياربييييييه ويش كنت أبقول؟🤔 .. شوي وأتذكر وأرجع أقووول ..طولوا بالكككن أمرالله من سعسعة😁
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  7. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    الحياه يقودها عقلك وليس كلام الناس لاتصير سطل كل من جاك عباك 😂🙊
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  8. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    💎🎀سُندُس

    الإكتفاء إني أحبك لين أموت ، وإنك تبادلني المحبة .. بالمثل😁😅😄😂
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  9. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    💎🎀سُندُس

    ع فكرة دائماً أصحاب محلات الكيكة.......... ولابلاش😋
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  10. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أن مُحب الظُلمة من الحيوانات ثلاثة.............................البُـوم والخُفـاش و الخُلـد🤔
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  11. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    سُندُس

    صحيح إني "**" ولكن ع كثر **ماقد **كيكه😋
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  12. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    ههه نوم العوافي هيوفه...
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  13. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    💎🎀سُندُس

    من أطاع هواهُ باع دينهُ بدُنياه ............| حكمة للأمانة سارقتها من التقويم وتحديداً يوم الإربعاء 5 رمضان ........ لصة أمينة😁
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  14. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    رسالة الي الاسبانية مايصير تكتبين 'اكفني شر خلقك' وانتي محد سلم من شرّك يامسلمه 🌚💔😂
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  15. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    هل تدري

    ان هايف الواوي مقهور وحاقد وحاسد لشيهانه لأنها كاسره خشمه
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  16. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:14983

    هيفاء @

    عسى دووم ي سارونهه،يلا يختي برجع اكمل حلمي 😍 ولف البطانيه زين من زود برررد للمكيف. 😂😂 آه ياحظك ي بدوور عندكم بررد طبيعي أنا تعبت اطفي واشغل المكيف . ليه ماتنامون ناموا احلى وقت للقيلوله الحين..نوو
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  17. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    أحترامك للناس شيء أساسي لـ تكسب قلوبهم فـ ربما تأتيك دعوة من قلب أحدهم لا ترد .. كن جميل الخُلق تهواك القلوب💭💞🍃...
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  18. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    هل تدري

    العَوِيّ. صوت الكَلْبُ عند السفاد..، الوهْوَهة. صوت الكلب إِذا جَزِع
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  19. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    محد راح يشيل همك بس فيهم فضول يعرفون وش فيك ....
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  20. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    💎🎀سُندُس

    مليتوا من فقرة هل تدري صح ؟.. حلووو أي شئ تملون منه بلغوني عشان أكرره وأزهلوه😁😅😄😂
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  21. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    ودي أجمع أغراضي بشرشف و أعلقها بعصا و أهاجر "̯ 🏃
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  22. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    وزنها١٠٠ وتبي تحط اكسسوار في سرها( الصرة) 😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈 حطي GMC افخم 😂😂🙈😂
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  23. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أن صمتك😐أيها الإنسان ف أغلب الأحيان .. يرفع ضغط بعض النااااس😩😥😭😤
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  24. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أن "المتصفح" ف اللابتوب والآيباد إذا حدث نفسه حااااس الدنيا😩😥
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  25. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    جعله دوم الضحكه هيوفه ربي يسعدك ماكو اخبار كلشي زين كملي نوم هه نوم العوافي ياعيني...
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  26. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أن قلب جميع الحيوانات موضوع في الوسط من الصدر ما خلى الإنسان فإن قلبه💗 مائل إلى الجانب الأيسر قليلاً...............| عاد قليلاً مدري كم🤔?
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  27. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    شايف العجائب

    وتارةٍ بالوشايه والدخول بالمعرفات المجهوله ،، فقد كانت تجيد كل خبث ،، ولكن الله يرد كيد الخبث في نحره ،، لانها لاترتاح وهي ترى متحابين او متصافيين حتى تكدر مابينهما ،، فلقد كان ابليس تلميذ عندها .
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  28. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:14983

    هيفاء @

    هههههه ماء يابس مت ضحك يسعدلي صباحك. سارونهه. يلا أرجع اكمل نومتي من جد صبااااااح الكسسل 😑. قلت أصبح عليك واشوف إيش الجديد من الأخبار 💋
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  29. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    شايف العجائب

    كان العاشق شاعر يرى في معشوقته كل جمال القصيدة ،، فأخذ يمجدها بالقصيد الذي تستحقه ،، ولكن ذلك لم يرق للعجوز الغمصاء الخبيثه التي تشاركهما المكان ،، فاخذت تحيك المؤامرات تارة بالتحريش الذي تتقنه ..يتبع
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  30. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أن الإنسان إذا أغمض عينيه مايشـوف وإذا أغلق فمه لايستطيع الكلام😋
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  31. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تدري : أنه من النادر أن ترقد الزرافة على الأرض .. لذلك فهي تنام واقفة وتغمض عينيها لمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة🤔
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  32. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    أنا وبعض العلماء اكتشفنا ان الثلج ، عباره عن ماء يابس .😂
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  33. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    شي مكتوب لك لن يذهب لغيرك ف آطمئن ولآ تحسد آححد ..♡!̵
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  34. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    💎🎀سُندُس

    هل تعلم أن بعض "الحشرات السامة" تظل تلدغ الناس طيلة حياتها و في النهاية تلدغ نفسها بنفسها و تموت.
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  35. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    يحْكَى أنَّ هُنآگ سَعآدَة أسْمَيتُهآ أمِّي رَجَوتُگ إلَهي لـآ تُذِقْهآ حُزْناً وَأجْعَلْهآ مِن أسْعَد ِخَلْقِگ....
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  36. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    أمي يالله ثم أمي ،اقسم لها من أجري أجرًا ومن عافيتي عافيه واطل بعمرها🔑💟...
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  37. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    ربي يسعد صباحكم اخي شايف وابو حمود...
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  38. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:7054

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح النور...
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  39. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    شافي

    تعليق مخالف
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  40. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ااببووححمموودد

    صباح الخير للجميع ☕ الحاضر يعلم الغائب 💐
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  41. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:3685

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله.. اللهم ما اصبحي بي من نعمه او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر. صباح الخير..
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  42. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    شايف العجائب

    صباح الخير ،، صباح خاص للسمو ،، والحضور الساحر ،، والنكتة العذبه ....(شايف)
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  43. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 اللاعب ما أبعد ' نقل لدبي ورجع 🏃 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  44. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:3685

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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