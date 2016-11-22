شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 44 )
💎🎀سُندُسيقول لك : واحد أشترى غسالة فول أوتوماتيك مراته عزمت الجيران علشان يشوفوها عشان تغيظهم حطت في الغسالة 20 كيلو غسيل والغسالة المسكينة بتاخد بس 7 كيلو وشغلتها والجيران باركوالها وعزمتهم على كوباية شاي
💎🎀سُندُسالحمدلله والشكر ع ويش تضحكون😂😂?أنا قلت شئ يضحك🤔.. فعلاً العقل نعمة .. أستغفرالله.
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّآللّهُمَّ صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ سَيّدنَآ مُحَمد ﷺ...استأذن مش متابعه.....
💎🎀سُندُسيقول لك : 😂😂😂
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّعندما أكتب عن أمي : فأنا أكتب عن عالم ، عن دُنيا ، عن جنة ، عن وطن كبير ، وعن حب لا يموت أبداً💜...
💎🎀سُندُسياربييييييه ويش كنت أبقول؟🤔 .. شوي وأتذكر وأرجع أقووول ..طولوا بالكككن أمرالله من سعسعة😁
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّالحياه يقودها عقلك وليس كلام الناس لاتصير سطل كل من جاك عباك 😂🙊
💎🎀سُندُسالإكتفاء إني أحبك لين أموت ، وإنك تبادلني المحبة .. بالمثل😁😅😄😂
💎🎀سُندُسع فكرة دائماً أصحاب محلات الكيكة.......... ولابلاش😋
💎🎀سُندُسهل تدري : أن مُحب الظُلمة من الحيوانات ثلاثة.............................البُـوم والخُفـاش و الخُلـد🤔
سُندُسصحيح إني "**" ولكن ع كثر **ماقد **كيكه😋
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّههه نوم العوافي هيوفه...
💎🎀سُندُسمن أطاع هواهُ باع دينهُ بدُنياه ............| حكمة للأمانة سارقتها من التقويم وتحديداً يوم الإربعاء 5 رمضان ........ لصة أمينة😁
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّرسالة الي الاسبانية مايصير تكتبين 'اكفني شر خلقك' وانتي محد سلم من شرّك يامسلمه 🌚💔😂
هل تدريان هايف الواوي مقهور وحاقد وحاسد لشيهانه لأنها كاسره خشمه
عدد التعليقات:14983
هيفاء @عسى دووم ي سارونهه،يلا يختي برجع اكمل حلمي 😍 ولف البطانيه زين من زود برررد للمكيف. 😂😂 آه ياحظك ي بدوور عندكم بررد طبيعي أنا تعبت اطفي واشغل المكيف . ليه ماتنامون ناموا احلى وقت للقيلوله الحين..نوو
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّأحترامك للناس شيء أساسي لـ تكسب قلوبهم فـ ربما تأتيك دعوة من قلب أحدهم لا ترد .. كن جميل الخُلق تهواك القلوب💭💞🍃...
هل تدريالعَوِيّ. صوت الكَلْبُ عند السفاد..، الوهْوَهة. صوت الكلب إِذا جَزِع
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّمحد راح يشيل همك بس فيهم فضول يعرفون وش فيك ....
💎🎀سُندُسمليتوا من فقرة هل تدري صح ؟.. حلووو أي شئ تملون منه بلغوني عشان أكرره وأزهلوه😁😅😄😂
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّودي أجمع أغراضي بشرشف و أعلقها بعصا و أهاجر "̯ 🏃
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّوزنها١٠٠ وتبي تحط اكسسوار في سرها( الصرة) 😂🙈😂🙈😂🙈😂🙈 حطي GMC افخم 😂😂🙈😂
💎🎀سُندُسهل تدري : أن صمتك😐أيها الإنسان ف أغلب الأحيان .. يرفع ضغط بعض النااااس😩😥😭😤
💎🎀سُندُسهل تدري : أن "المتصفح" ف اللابتوب والآيباد إذا حدث نفسه حااااس الدنيا😩😥
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّجعله دوم الضحكه هيوفه ربي يسعدك ماكو اخبار كلشي زين كملي نوم هه نوم العوافي ياعيني...
💎🎀سُندُسهل تدري : أن قلب جميع الحيوانات موضوع في الوسط من الصدر ما خلى الإنسان فإن قلبه💗 مائل إلى الجانب الأيسر قليلاً...............| عاد قليلاً مدري كم🤔?
شايف العجائبوتارةٍ بالوشايه والدخول بالمعرفات المجهوله ،، فقد كانت تجيد كل خبث ،، ولكن الله يرد كيد الخبث في نحره ،، لانها لاترتاح وهي ترى متحابين او متصافيين حتى تكدر مابينهما ،، فلقد كان ابليس تلميذ عندها .
عدد التعليقات:14983
هيفاء @هههههه ماء يابس مت ضحك يسعدلي صباحك. سارونهه. يلا أرجع اكمل نومتي من جد صبااااااح الكسسل 😑. قلت أصبح عليك واشوف إيش الجديد من الأخبار 💋
شايف العجائبكان العاشق شاعر يرى في معشوقته كل جمال القصيدة ،، فأخذ يمجدها بالقصيد الذي تستحقه ،، ولكن ذلك لم يرق للعجوز الغمصاء الخبيثه التي تشاركهما المكان ،، فاخذت تحيك المؤامرات تارة بالتحريش الذي تتقنه ..يتبع
💎🎀سُندُسهل تدري : أن الإنسان إذا أغمض عينيه مايشـوف وإذا أغلق فمه لايستطيع الكلام😋
💎🎀سُندُسهل تدري : أنه من النادر أن ترقد الزرافة على الأرض .. لذلك فهي تنام واقفة وتغمض عينيها لمدة لا تزيد عن خمس دقائق في كل مرة🤔
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّأنا وبعض العلماء اكتشفنا ان الثلج ، عباره عن ماء يابس .😂
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّشي مكتوب لك لن يذهب لغيرك ف آطمئن ولآ تحسد آححد ..♡!̵
💎🎀سُندُسهل تعلم أن بعض "الحشرات السامة" تظل تلدغ الناس طيلة حياتها و في النهاية تلدغ نفسها بنفسها و تموت.
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّيحْكَى أنَّ هُنآگ سَعآدَة أسْمَيتُهآ أمِّي رَجَوتُگ إلَهي لـآ تُذِقْهآ حُزْناً وَأجْعَلْهآ مِن أسْعَد ِخَلْقِگ....
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّأمي يالله ثم أمي ،اقسم لها من أجري أجرًا ومن عافيتي عافيه واطل بعمرها🔑💟...
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّربي يسعد صباحكم اخي شايف وابو حمود...
عدد التعليقات:7054
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...صباح النور...
شافيتعليق مخالف
ااببووححممووددصباح الخير للجميع ☕ الحاضر يعلم الغائب 💐
عدد التعليقات:3685
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله.. اللهم ما اصبحي بي من نعمه او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر. صباح الخير..
شايف العجائبصباح الخير ،، صباح خاص للسمو ،، والحضور الساحر ،، والنكتة العذبه ....(شايف)
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 اللاعب ما أبعد ' نقل لدبي ورجع 🏃 .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:3685
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..