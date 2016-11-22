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بالفيديو..السيسي لصحافي أجنبي: لا تكرر هذه الكلمة مرة أخرى

22 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
بالفيديو..السيسي لصحافي أجنبي: لا تكرر هذه الكلمة مرة أخرى
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صحيفة المرصد:طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفي الذي أجرى حوارًا معه لصالح وكالة الأنباء البرتغالية بعدم تكرار إحدى الكلمات التي استخدمها في حواره مرة أخرى . وقال “السيسي” في حديثه للصحفي: “أنت وصفت اللي في سينا أنهم (مسلحين) ودة تعبير مش دقيق لأن ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف في سينا .

لكن هما مش مسلحين ومش متمردين ودة أمر في منتهى الأهمية”. وأضاف: “أرجو أن احنا منكررش الكلمة دي مرة تانية لأن احنا كدة لا نضع الأسماء الحقيقية عند الوصف لما يحدث في سيناء”.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    سنونو

    الإخوان المسلمون وبذرتهم الخبيثة داعش هم من يواجهوا الجيش المصرى في سيناء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:2460

    سهم

    إيه ده ياراجل ، إشرب مويه إشرب عوض العشر سنوات اللي فاتوا لك من عمرك من غير مويه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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  3. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    زائر

    دا اول مره بيجمهع كويس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    ابو لجين

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:955

    سامية

    ٧ و٩ ههههه الإخونجي أبو معرفات طيب غيرت الإسم غير في الكلام شوي علشان مانعرفك ياااللذكاء كالعادة 😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    صقر الجنوب

    ممكن ؟! لو نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقة فلن تكون أنت الرئيس و أنت معنى كلامي كويس أوي
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  7. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:955

    سامية

    (ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف) أحسنت صح لسانك أيها ❤️البطل الصادق الأمين❤️يجب تسمية الأشياء بمسمياتها .
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  8. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    ممكن ؟!

    لو نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقة فلن تكون أنت الرئيس و أنت معنى كلامي كويس أوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  9. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    وحيد

    قاعد من دوله للدوله زيارات بدون عائد على الشعب
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  10. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    أجبر كسور الغير ..وأهمل كسوري

    تدري وش اللي يجرح القلب ياخوك ..شخص تشيلة في عيونك ويعميك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:1251

    نبرااس

    كلام سليم يا ريس،،فكر الدواعش تغلغل في عقول بعض السذج ولم يعد هناك طريقه توقفهم الا الردع والقتل.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  12. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    المريش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    أجبر كسور الغير ..وأهمل كسوري

    تدري وش اللي يجرح القلب ياخور .. شخص تشيلة في عيونك ويعميك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    المريش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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