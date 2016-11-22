بالفيديو..السيسي لصحافي أجنبي: لا تكرر هذه الكلمة مرة أخرى

صحيفة المرصد:طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفي الذي أجرى حوارًا معه لصالح وكالة الأنباء البرتغالية بعدم تكرار إحدى الكلمات التي استخدمها في حواره مرة أخرى . وقال “السيسي” في حديثه للصحفي: “أنت وصفت اللي في سينا أنهم (مسلحين) ودة تعبير مش دقيق لأن ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف في سينا .

لكن هما مش مسلحين ومش متمردين ودة أمر في منتهى الأهمية”. وأضاف: “أرجو أن احنا منكررش الكلمة دي مرة تانية لأن احنا كدة لا نضع الأسماء الحقيقية عند الوصف لما يحدث في سيناء”.