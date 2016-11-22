بالفيديو..السيسي لصحافي أجنبي: لا تكرر هذه الكلمة مرة أخرى

صحيفة المرصد:طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحفي الذي أجرى حوارًا معه لصالح وكالة الأنباء البرتغالية بعدم تكرار إحدى الكلمات التي استخدمها في حواره مرة أخرى . وقال “السيسي” في حديثه للصحفي: “أنت وصفت اللي في سينا أنهم (مسلحين) ودة تعبير مش دقيق لأن ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف في سينا .
لكن هما مش مسلحين ومش متمردين ودة أمر في منتهى الأهمية”. وأضاف: “أرجو أن احنا منكررش الكلمة دي مرة تانية لأن احنا كدة لا نضع الأسماء الحقيقية عند الوصف لما يحدث في سيناء”.
تعليقات ( 14 )
سنونوالإخوان المسلمون وبذرتهم الخبيثة داعش هم من يواجهوا الجيش المصرى في سيناء
عدد التعليقات:2460
سهمإيه ده ياراجل ، إشرب مويه إشرب عوض العشر سنوات اللي فاتوا لك من عمرك من غير مويه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
زائردا اول مره بيجمهع كويس
ابو لجينتعليق مخالف
عدد التعليقات:955
سامية٧ و٩ ههههه الإخونجي أبو معرفات طيب غيرت الإسم غير في الكلام شوي علشان مانعرفك ياااللذكاء كالعادة 😂😂😂😂😂😂
صقر الجنوبممكن ؟! لو نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقة فلن تكون أنت الرئيس و أنت معنى كلامي كويس أوي
عدد التعليقات:955
سامية(ما يحدث في سينا هو مواجهة بين مصر والإرهاب والتطرف) أحسنت صح لسانك أيها ❤️البطل الصادق الأمين❤️يجب تسمية الأشياء بمسمياتها .
ممكن ؟!لو نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقة فلن تكون أنت الرئيس و أنت معنى كلامي كويس أوي
وحيدقاعد من دوله للدوله زيارات بدون عائد على الشعب
أجبر كسور الغير ..وأهمل كسوريتدري وش اللي يجرح القلب ياخوك ..شخص تشيلة في عيونك ويعميك
عدد التعليقات:1251
نبرااسكلام سليم يا ريس،،فكر الدواعش تغلغل في عقول بعض السذج ولم يعد هناك طريقه توقفهم الا الردع والقتل.
المريشتعليق مخالف
أجبر كسور الغير ..وأهمل كسوريتدري وش اللي يجرح القلب ياخور .. شخص تشيلة في عيونك ويعميك
المريشتعليق مخالف