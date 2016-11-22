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بالفيديو: الممثل القطري غازي حسين يقدم العزاء في الحسين من كربلاء

22 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
بالفيديو: الممثل القطري غازي حسين يقدم العزاء في الحسين من كربلاء
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو للفنان القطري غازي حسين العزاء أثناء تقديم التعازي للإمام الحسين في ذكرى الأربعينية عند زيارته كربلاء.

وحظي الفيديو أنتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونال سخرية كثير من النشطاء. وقال أحدهم: “كل ممثلين الخليج شيعه صح النوم توكم تدرون ويدفعون الخمس من فلوس التمثيل المحرمة”. وأضاف آخر: ” كل الحجات مقضية بحق الحسين لا حول ولا قوه إلا بالله الحمدالله علي نعمة العقل”.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    22 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    88

    الممثل شخص زيه زي اي فرد يحق له حضور المناسبات و الاجتماعات و ان يكون مشارك فى اي حدث سواء احداث دينيه او دنيويه على الاقل هو يعزى فى سبط النبى احسن من غيره =من الممثلين الذين تنشر صورهم فى البارات
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  2. 51
    22 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ام الفهود

    تعليق مخالف
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  3. 50
    22 نوفمبر, 2016 , 11:54 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 26 لم نتكلم عن الفنان وهو قطري خليجي نتكلم عن اللي يتسأل عن ٤٠ الحزن على الحسين ،، ويقول عزاء العزاء على الميت ٣ ايام وليس ٤٠ يوم كل سنه من ٣٨٨ سنه بعد بناء اول حسينيه ،، والمساجد لها ١٤٣٨سنه
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  4. 49
    22 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    محب آل البيت

    ت 36 نورا لأن عقلك مثل عقله وإدراكك مثل ادراكه(ومن يقول يا لثارات الحسين وأقتلوا كل رضيع ورضيعه كما في كربلاء ***. الثأر ممن . اليس هذا أثارة الفتن والطائفية )
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  5. 48
    22 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    ليس كلهم ولكن تسعون في المئة منهم

    هذه هي النسبة الأقرب .
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  6. 47
    22 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    يالطيف

    هكذا تتدخلت ايران في الدول العربيه عن طريق منهم يحملون الجنسيه ويكسبون اكانو ممثلين او مطربين وتقوم دول الخليج بشهرتهم في قنواتها وتدفع لهم وياتون لايران جاهزين مجهزين وهي لم تخسر (تومان)واحد عرفتم
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  7. 46
    22 نوفمبر, 2016 , 11:52 ص

    عليوم

    الخميني اسس دينه على التقيه والتحايل على الدين بحب ال البيت وهو يشتمهم واعراضهم .... لعن الله قبرا ضمك ياخميني بعدد ما قتلت من حجاج بيت الله الحرام
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  8. 45
    22 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    ياصار ماينصاك وجه العزيمه *** لومن على الرجال يتبع وراهـــــا. الرجل يفهم والبهيــــمه بهيـــــمه *** والطيبه من حظ حظن حــواهـــا.
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  9. 44
    22 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    عليوم

    الخميني القذر ومن شايعه يدعون حب ال بيت الرسول وهم معول لهدم الاسلام ورسالة الرسول . الخميني المجوسي جعل منابر لشتم عرض الرسول وحاول هدم البيت الحرام وقتل الحجاج فاي اسلام واي اخلاق يدعيها الروافض
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  10. 43
    22 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    انا ادايم على يمناك تلقاني على يمناك ==وتلقاني ليا دورتني ياطيب النيه انا ليه عليك املاحضه جعل الردي يفداك == بناخيه يابن منور ولاكنك بناخيه
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  11. 42
    22 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    فهد العرماني

    من يعبد او يقدس غير الله فهو كافر، ومن يتبرك بغير الله فهو كافر ، والروافض العرب ولائهم لايران ، امس يغسلون اقدام الايرانين ويشربون وساختهم
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  12. 41
    22 نوفمبر, 2016 , 11:49 ص

    لزوم انك تسوي لي كروكي لجل ماتعداك----اناء ماعرف فاهل الحي غير وخي ووخيه الا ياخالي الغالي تراك اللوم ماينصاك-------تقبل كل ماوجهت فا الروح الرياضيه
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  13. 40
    22 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    محب آل البيت

    الى الروافض هل من يقول زوجات النبي عليه السلام زواني وأن أصحابة كفار هل هذا يحبه أم يعاديه ويتهمه أنه لا يسن الاختيار وحاشاه عما يقوله الزنادقة
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  14. 39
    22 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    صامل الغامدي

    لاشئي في ذالك . اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين .واخز اعدائهم
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  15. 38
    22 نوفمبر, 2016 , 11:47 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    تعليق مخالف
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  16. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    عباس

    ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم )
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  17. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    نورا

    تعليق 26 افضل تعليق
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  18. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    محب آل البيت

    ت 28 حمد مبروك عليك هذا من ولائك لهم
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  19. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    عليوم

    الروافض يدعون حب ال بيت رسول الله ويشتمون عرضه الشريف . في حسينياتهم ***يسبون ويشتمون بيت النبوه والصحابه .. اي حريه شخصيه ترددها 26 .لعن الله من تعرض لرسولنا وال بيته والصحابه بشتم او تعريض
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  20. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    فهد العرماني

    احذروا اشد الحذر من الخلايا النائمة بالخليج و***
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  21. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 19 الحسن والحسين سبطي النبي وقال عنهم سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهم وعن امهم سيده نساء الجنه وابوهم المبشر بالجنه نحبهم ونقتدي بهم ونصلي كما صلو ونحج كما حجو لمكه ونصوم كما صامو لكن لانعبدهم
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  22. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    محب آل البيت

    ت 19 محمد جميع المسلمين يحبون النبي عليه السلام والحسن والحسين وجميع آل البيت لكن هل من يقول عن الإمام علي رضي الله عنه الدابة أو يقول للحسن رضي الله عنه مذل المؤمنبن هل هذا يحبهم
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  23. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص

    عليوم

    . ****..الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه .. لاكن شتمكم لعرض رسول الله وصحابته الذين نشروا الاسلام يخالف حبكم لال بيت الرسول.لعن الله من شتم عرض رسولنا الكريم وصحابته الميامين
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  24. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    ظامي اليل

    سبحان الله **** معروفون من اشكالهم.
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  25. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    حمد

    عاد تصدقون من كثر ما اسمع كلمة المجوس والصفوي حبيت الكلمه واستصاغتعا اذني
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  26. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    محب آل البيت

    تعليق مخالف
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  27. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    حرية شخصية والفنان الكبير الخلوق غازي حسين من أبناء الشيعة وهو حر في تصرفاتة ولم يقم بأي تصريح ضد الوطن الغالي وحنا لانتدخل في خصوصيات اللاخرين حفظ الله وطنا وخليجنا وكفنا الله شر الفتن
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  28. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    سن كولا

    مسكين ما عنده **
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  29. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    وحيد

    نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب امهات المؤمنين وبنات الرسول وسبطاه الحسن والحسين ونحب ابنائهم جميعا وليس بعضهم ونحب نسلهم ولهذا نتسمى باسمائهم لكن لانعبدهم ولا نجلس طول العمر للطم والعزاء مع النواح
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  30. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق16 ماذا عن حمزه الذي استشهد وهو يقاتل مع النبي ماذا عن شهداء الاسلام الذين قاتلو في سبيله وحطمو عرش كسرى ترى عمر رضي الله زوج ابنه والحسين بنات كسرى عدايل والحسن لانه لم يتزوج كسراويه ماله طاري
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  31. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    ؟؟

    خرجت الشيعةا**** للحق من جحورها لتدافع عن جماعتها أهل الباطل والبدع ***
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  32. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    فتى الجبل 1

    تعليق مخالف
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  33. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    لماذا ضايقتوا الامام زيد بن علي بن الحسين ولاتعتبرونه من المعصومين؟أنتظر الإجابة

    سؤال للشيعة ؟؟ لماذا سماكم حفيد الامام الحسين زيد بن علي بن الحسين بالرافضة
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  34. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    محمد

    من يحب النبي لازم يحب الحسن واالحسين وارجعوا لاحاديث النبي عنهم (حطها في قوقل يا غافل) اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد
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  35. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    غرم الله

    احيان اقول لو اليابان مثل دولة المجوس ماكان تقدمت ولا تطورت وبقيت طول الدهر تلطم وتعزي والشعب عايش مثل عيشة اصحاب النواح والسواد والاعلام السوداء
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  36. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    انسان في عالم النسيان

    تعليق مخالف
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  37. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    السلام على الحسين عليه السلام

    السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى المستشهدين بين يدي الحسين عليه السلام واللهم العن قتلة ابا عبدالله ومن والاهم الى يوم الدين
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  38. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 9 اول يوم بالعزاء عاشوراء ثم اسبوع الحسين ثم اربعين يوم ولا اعرف لماذا ٤٠ يوم مافيه احد يجلس ٤٠ يوم محزن الا النفساء بالولادة ههههههه ١٨٠ يوم بالسنه حزن على قبور موتى تعطيل اقتصاد وتنميه ههههههه
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  39. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    صادق

    تعليق مخالف
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  40. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    محب المرصد

    ****كنت افكره ***ويفكر بعقل وحكمه وعقلانية طلع ***مثلهم يعزي بالحسين ويقدس الحسين ويسبون عمر ويتهمون عائشة ومواليهم عليهم قصص مضحكه قسم بالله اني افكر اقول كيف هؤلاء يفكروا
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  41. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص

    حسنين

    كل سنه اربعين وبعدين الى متى
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  42. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    مشعل العتيبي

    لكم دينكم ولي دين
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  43. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 11:17 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    طيب وش الجديد ، معروف عنه انه موالي للمجوس
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  44. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    وحيد

    وش اربعين وش خرابيط بدع وخرافات ما انزل الله بها من سلطان
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  45. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    جنوبية..🌻🌻

    طيب شيعي ويعزي شيعة وين المشكلة ناس تتدور البلبلة وترى أغلب الممثلين شيعة ماجات على هذا ياكرهي للتعصب الطائفي كل واحد بيتحاسب لحاله
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  46. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    سعوديوافتخر

    اللي يدعو للضحك ومعرفة سذاجه الموجوس انهم رسمو صورة للحسين رضي الله عنه بملامح فارسيه وهو قرشي من مكه مازال *****ه ملامحهم غير راسمين له خشم مثل خشه الخميني ههههههه ياعالم يااظل من الانعام اصحو
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  47. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    المحشر

    حشره الله مع من أحب كل من عجب بعمل شخص حشره الله معه يوم القيامه اللهم أحشرني مع من أحببت وأحشر هذا الفنان مع من أحب ولاتفرق بينه وبينه من أحب طرفة عين وانا كذلك مع من احب ولاتفرق بيني وبين من احب
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  48. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:5976

    الرحااال

    لايكون توم كروز مسلم وحن ماندري..لايكون برشولونه كلهم مسلمين..ابعدوا الطائفيه..لقد ذبحتكم العنصريه..ميسي لما ذهب الى اسرائيل ماشفنا احد قاطعه..بل سوف تجدهم قريبا في قطر يلهثون خلفه ل رؤيته..عجبي
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  49. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    .... محمد عبدالله

    سيماهم ف وجوههم ..من زمان المعصيه بوجهه
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  50. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    لي صاحبن كنت احبه

    اهاا حتى انت مثلهم يا كافى البلا
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  51. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    معروفة..ولا مين قاعد يمول حزب الله وداعش غير فناني ***إلا ما رحم ربي..في صورة ظهرت في السجلات تظهر فيها *******
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  52. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    يعزي بالحسين ولماذا لايعزي باخوه او ابوه او امه او جده او باعمامه هههههههه لاحول ولا قوة الا بالله العزاء ٣ ايام بعد الوفاة وهولاء ١٤٠٠ سنه يعزون تركو النبي وعبادة الله الى عبادة مخلوق قرشي هاشمي واحد
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