بالفيديو: الممثل القطري غازي حسين يقدم العزاء في الحسين من كربلاء

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو للفنان القطري غازي حسين العزاء أثناء تقديم التعازي للإمام الحسين في ذكرى الأربعينية عند زيارته كربلاء.

وحظي الفيديو أنتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونال سخرية كثير من النشطاء. وقال أحدهم: “كل ممثلين الخليج شيعه صح النوم توكم تدرون ويدفعون الخمس من فلوس التمثيل المحرمة”. وأضاف آخر: ” كل الحجات مقضية بحق الحسين لا حول ولا قوه إلا بالله الحمدالله علي نعمة العقل”.