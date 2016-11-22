  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:ترامب يكشف عن القرارات التي سيتخذها في أول يوم من ولايته

22 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
بالفيديو:ترامب يكشف عن القرارات التي سيتخذها في أول يوم من ولايته
  • 1٬360
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-فرانس برس:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الاثنين، أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قرارا بالانسحاب من اتفاق “الشراكة عبر المحيط الهادئ” (تي بي بي) الذي وقعته 12 دولة عام 2015 باستثناء الصين.

وأوضح ترامب الذي يتولى مهماته في 20 كانون الثاني/يناير، في شريط فيديو بثه فريقه الانتقالي الاثنين أن اتفاق “الشراكة عبر المحيط الهادئ” يشكل “كارثة محتملة بالنسبة إلى بلادنا”. وأضاف “بدلا من ذلك (الاتفاق)، سنفاوض بشأن اتفاقات تجارية ثنائية وعادلة تعيد الوظائف والصناعة إلى الأراضي الأميركية”.

أما في ما يتعلق بالهجرة، فقال الرئيس المنتخب إنه سيعطي أيضا في اليوم الأول من ولايته أمرا “لوزارة العمل للتحقيق في انتهاكات برامج منح التأشيرات”.وفي ملف الطاقة، أشار ترمب إلى أنه سيلغي القيود التي تعيق توفير فرص العمل في مجال إنتاج الطاقة الأميركية، بما في ذلك الصخر الزيتي والفحم النظيف، لافتا إلى أن من شأن ذلك “خلق ملايين فرص العمل” التي توفر “أجورا جيدة”.

وفي ملف الأمن القومي، قال إنه “سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى على أشكالها”.

وشدد ترامب على أنه سيحظر على مسؤولي إدارته أن يقوموا بممارسة أي نفوذ أو ضغوط، وذلك على مدى السنوات الخمس التي تلي خروجهم من إدارته.وأوضح أن الأمر يتعلق بـ”إصلاح” الطبقة السياسية و”إعادة بناء الطبقة الوسطى” و”جعل أميركا أفضل بالنسبة إلى العالم بأسره”.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    ابو تالا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:400

    ♨ليالي نجد ♨

    كلام في كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:2460

    سهم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    فالح

    واش علينا منه قراراته تهم الامريكيين اللي انتخبوه اشغلتونا بهذا الطرامب إذا جالي ولد باسميه طرامب بن فالح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مواطن سعودي

    كما منع اللجوء الى أمريكا من المهاجرين يمنع اللجوء السياسي عن بلدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    محمد الغامدي

    عليك باللي سببوا كل المشاكل بالشرق الأوسط وحتى امريكا ماسلمت من شرهم . الملالي.. إيران شر الشرق الاوسط وشر الشرور .. والله هي سبب كل مايحدث في سوريا . لبنان . اليمن . حتى نيجيريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:955

    سامية

    ولاتنسى الإخونجية 👹 خلهم أولوية 🙃😇
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    بهلول الرابع عشر

    كفو يا شيخ ترامب شيخ ولد شيوخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم