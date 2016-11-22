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شاهد ما حدث بين بوتين وحسناء من معجباته في قمة أبيك

22 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
شاهد ما حدث بين بوتين وحسناء من معجباته في قمة أبيك
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صحيفة المرصد: حاولت سيدة من المعجبات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم هدية له، أثناء مشاركته في قمة “أبيك” في العاصمة ليما عاصمة بيرو، إلا أن الحرس الشخصي للرئيس منعها في بداية الأمر، حسبما أفادت “العربية نت”.
وكشفت وسائل الإعلام العالمية فيما بعد أن تلك السيدة من بيرو، وتدعى خوليا كاسترو، وكانت تحاول تسليم الرئيس الروسي هدية صنعتها بيديها.
ونقل موقع “therussophile” عن القائمين على تنظيم القمة تفاصيل هدية بوتين من معجبته الحسناء، وهي عبارة عن كنزة صوفية بالألوان والزخارف التقليدية الوطنية في بيرو، ويبدو أن السيدة حاكت الكنزة بنفسها.
وكشف فيديو نقلته وسائل الإعلام العالمية، اللقاء الذي جمع بوتين ومعجبته البيروفية الجميلة حيث قبل منها الرئيس الروسي هديتها التي سمح لها فيما بعد بتقديمها إليه بنفسها.
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Russia's President Vladimir Putin (L), Brunei's Sultan Hassanal Bolkiah (C) and Indonesia's Vice President Jusuf Kallar arrive for a family photo during the APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Summit in Lima, Peru, November 20, 2016. REUTERS/Mariana Bazo

Russian President Vladimir Putin (2nd L) and Chinese President Xi Jinping (C) attend a meeting of the APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Business Advisory Council in Lima, Peru, November 19, 2016. REUTERS/Mariana Bazo



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:955

    سامية

    تعجبني شجاعة الحسناء البيروية شكلي أبنسج كنزه للعقيد لضاحي خلفان تقديرا لجهوده في مكافحة وفضح فكر الإخوان 😇
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  2. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    الله المستعان

    2/ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
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  3. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    مشعل العتيبي

    بالله هدي حسناءكأنها ضبعه
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  4. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 11:38 ص

    محمد الحربي

    انقلب الحال من يدمر شعب كامل باسلحته الفتاكه تقدم له هديه عليه اللعنه
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