شاهد ما حدث بين بوتين وحسناء من معجباته في قمة أبيك

صحيفة المرصد: حاولت سيدة من المعجبات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم هدية له، أثناء مشاركته في قمة “أبيك” في العاصمة ليما عاصمة بيرو، إلا أن الحرس الشخصي للرئيس منعها في بداية الأمر، حسبما أفادت “العربية نت”.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية فيما بعد أن تلك السيدة من بيرو، وتدعى خوليا كاسترو، وكانت تحاول تسليم الرئيس الروسي هدية صنعتها بيديها.

ونقل موقع “therussophile” عن القائمين على تنظيم القمة تفاصيل هدية بوتين من معجبته الحسناء، وهي عبارة عن كنزة صوفية بالألوان والزخارف التقليدية الوطنية في بيرو، ويبدو أن السيدة حاكت الكنزة بنفسها.

وكشف فيديو نقلته وسائل الإعلام العالمية، اللقاء الذي جمع بوتين ومعجبته البيروفية الجميلة حيث قبل منها الرئيس الروسي هديتها التي سمح لها فيما بعد بتقديمها إليه بنفسها.

