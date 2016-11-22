شاهد ما حدث بين بوتين وحسناء من معجباته في قمة أبيك

صحيفة المرصد: حاولت سيدة من المعجبات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم هدية له، أثناء مشاركته في قمة “أبيك” في العاصمة ليما عاصمة بيرو، إلا أن الحرس الشخصي للرئيس منعها في بداية الأمر، حسبما أفادت “العربية نت”.
وكشفت وسائل الإعلام العالمية فيما بعد أن تلك السيدة من بيرو، وتدعى خوليا كاسترو، وكانت تحاول تسليم الرئيس الروسي هدية صنعتها بيديها.
ونقل موقع “therussophile” عن القائمين على تنظيم القمة تفاصيل هدية بوتين من معجبته الحسناء، وهي عبارة عن كنزة صوفية بالألوان والزخارف التقليدية الوطنية في بيرو، ويبدو أن السيدة حاكت الكنزة بنفسها.
وكشف فيديو نقلته وسائل الإعلام العالمية، اللقاء الذي جمع بوتين ومعجبته البيروفية الجميلة حيث قبل منها الرئيس الروسي هديتها التي سمح لها فيما بعد بتقديمها إليه بنفسها.
تعليقات ( 4 )
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ساميةتعجبني شجاعة الحسناء البيروية شكلي أبنسج كنزه للعقيد لضاحي خلفان تقديرا لجهوده في مكافحة وفضح فكر الإخوان 😇
الله المستعان2/ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
مشعل العتيبيبالله هدي حسناءكأنها ضبعه
محمد الحربيانقلب الحال من يدمر شعب كامل باسلحته الفتاكه تقدم له هديه عليه اللعنه