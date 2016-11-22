تعيينات عسكرية جديدة في اليمن..بعد إعلان التحالف انتهاء الهدنة-فيديو

صحيفة المرصد:بعد انتهاء الهدنة، أمس الاثنين، لاسيما إثر خروقات الميليشيات الحوثية التي فاقت الـ500، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات عسكرية عدة شملت تغييرات كبيرة، منها تعيين نائب لرئيس هيئة الأركان العامة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”حملت تلك القرارات إيحاء بمرحلة ميدانية جديدة، في ظل عودة المواجهات على مختلف الجبهات. كما أتت بعد حملة انتقادات تعرضت لها قيادات عسكرية اتهمت بالتخاذل في مواجهة الانقلابيين، خصوصا في مأرب.

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عدة قرارات عسكرية شملت تغييرات كبيرة، منها تعيين نائب لرئيس هيئة الأركان العامة، وتأتي هذه القرارات في ظل مواجهات كبيرة في مختلف الجبهات بعد فشل الهدنة، حيث تعرضت الميليشيات الانقلابية لخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي بعض التفاصيل، عين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والعميد ركن صالح محمد طيمس قائداً للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت خلفاً للعميد الحليلي.

اشتباكات في حضرموت

وتزامناً مع صدور قرار تغيير قائد المنطقة الأولى بحضرموت العميد الحليلي، هاجم مسلحون بلباس القاعدة، الاثنين، نقطة الأدواس التابعة لقوات الشرعية، واندلعت مواجهات مسلحة تمكنت خلالها قوات النخبة الحضرمية من القبض على المهاجمين، بينما ظلت الاشتباكات محتدمة في منطقة رأس حويرة في حضرموت.