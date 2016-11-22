على غرار “دبي”.. انطلاق فعاليات كوميك كون العالمية في جدة

صحيفة المرصد: تنطلق أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه 16 – 18 فبراير المقبل بساحة الفعاليات في كورنيش أبحر خيمة معرض الكتاب ـ حيث ستشيد الشركة المنفذة للفعالية خيمة أخرى.
ويترقب أهالي جدة تلك الفعاليات التي تأتي ضمن روزنامة 2017 وهي فعالية كوميك كون العالمية. ووصلت أوراق اعتماد تنفيذ الفعالية إلى الجهات المعنية في منطقة مكة.
ووفقًا لصحيفة “مكة” تأتي الفعاليات على هيئة معرض كبير يختص بالشخصيات الكرتونية والأفلام والمسلسلات وهواة الرسوم المتحركة والأزياء الكرتونية، وستكون مشابهة لذات الفعالية التي نفذتها الشركة في دبي العام الماضي وحضرها من السعودية فقط نحو 5000 شخص معظمهم من العائلات.
المواعيد وأسعار التذاكر:
16 فبراير: من 100 – 125 ريالا
17 فبراير: من 125 – 150 ريالا
18 فبراير: من 135 – 160 ريالا
تذاكر VIP (شاملة 3 أيام): 750 – 850 ريالا
فعاليات كوميك كون العالمية في جدة
عرض حصري لفيلم بركة يقابل بركة
عرض شخصيات مارفل (MARVEL)
معرض ستار تريك
ورش عمل لإنتاج وإخراج الأفلام
ورش عمل عن رسم الشخصيات الكرتونية
مسابقة أزياء الشخصيات الكرتونية والأفلام
مسابقة الألعاب الالكترونية
منطقة للألعاب الالكترونية وتقنية الواقع الافتراضي
100 كشك لبيع المنتجات
المشاركون:
فنانون سعوديون من تلفاز 11
ممثلون عالميون لمسلسلات شهيرة
فنانو الراب والبيت بوكس
150 فنانا
تعليقات ( 22 )
مرصداوي قديمبإذن الله تعالى لن تتم هذه الأمور التي تستجلب غضب الله تعالى وسخطه أفيقوا نحن في حرب و حاجة والدول حولنا مضطربة وأنتم همكم تسفيه وليس ترفيه العقول ! اللهم لا تتمم لهم أمرا واكفناهم بما شئت أين العلماء
محب الهيئةناقصين**
A.awadمـديـنـه كـمـدينـة جــده ولافيـهـاصالات مـعارض كاللتي في دبي ... ماهــو كل فتره على الكورنيش يجلسون 6 أشهر لنصب الخيام ثم تستعمل لمدة 3 أيام ،، وبعدها 6 أشهر ثانيه لفك الخيام..!! من المستفيد...؟؟؟
عدد التعليقات:5982
الرحاااللديه وايت مويه..ومازال قلبه مليئ بالكراهيه..نظفه ..وطهره..فلايوجد اطهر من الماء حتى تطهر به قلبك
صنداحيالهدف جيوب المواطنين واللعب على الناس بالتفاهات والملهيات. فالمؤمل . مقاطعتهم والقيام بصنع السعادة في بيوتنا وانفسنا وتطوير ذواتنا واساليبنا في الحياة ونتعلم أن نقول .لا . لمثل هذه الفعاليات وغيرها
محقالله يهلكهم غفهم سبب فساد الكثيرين اللهم أبطل مخططهم ومشروعهم
العاصميتعليق مخالف
أم بي سي امل الحياةهذه البداية الصحيحه برافوووووووو
الازديالظاهر ان مسؤلين لازالت عقولهم بالترفيه ***
علي العمريشي. جميل. الحمد. لله. الان. احنا. مثل. العالم. نعرف. الفرح. والسعاده. باقي. دور. السينما. والمسرح. ان. شا الله. قريبه. جدا. وقيادته. النسا للسيارته. تكون. قريبه. الي. الامام. وتركو. الظلام والرجعي
خالد القحطانيلن أشارك وفيه أطفال ونساء ورجال في فلسطين السليبه وخاصه في غزه وفي بلاد المسلمين يحتاجون الى أمن من الخوف وطعام من الجوع اللهم أرفع عنهم مما بلاهم وأحفظهم ولا تبلانا في بلادنا وأحفظنا ياحافظ يارحيم
الازديلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عدد التعليقات:5982
الرحااالممتاز..الى الأمام يا وطني
88قال ايه قال على غرار دبي اقول قم بس قم انتم وين و دبي وين
سنونوبداية جميلة ونريد مزيدا من الفعاليات الفنية والثقافية بكافة أنواعها
سواق وايت مويةتعليق مخالف
عدد التعليقات:968
ساميةسواق وايت مويه أُوصيك بدش ماء بارد من وايتك المبارك 😂😂😂
شيعي برونزيياخواني كم قميه بطاريه سيارة النترا مقاسها 55 الحين انا في الصناعيه السيارة ماشتغلت الصبح
عدد التعليقات:968
ساميةخبر حلووو ورااااائع 🙏🙏🙏 بالتوفيق للجميع المشاركين منهم والمشاهدين
أبوعجرملاتنسون أبوسن من ضمن الفعاليات
سواق وايت مويةتعليق مخالف