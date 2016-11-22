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على غرار “دبي”.. انطلاق فعاليات كوميك كون العالمية في جدة

22 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص
على غرار “دبي”.. انطلاق فعاليات كوميك كون العالمية في جدة
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صحيفة المرصد: تنطلق أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه 16 – 18 فبراير المقبل بساحة الفعاليات في كورنيش أبحر خيمة معرض الكتاب ـ حيث ستشيد الشركة المنفذة للفعالية خيمة أخرى.

ويترقب أهالي جدة تلك الفعاليات التي تأتي ضمن روزنامة 2017 وهي فعالية كوميك كون العالمية. ووصلت أوراق اعتماد تنفيذ الفعالية إلى الجهات المعنية في منطقة مكة.

ووفقًا لصحيفة “مكة” تأتي الفعاليات على هيئة معرض كبير يختص بالشخصيات الكرتونية والأفلام والمسلسلات وهواة الرسوم المتحركة والأزياء الكرتونية، وستكون مشابهة لذات الفعالية التي نفذتها الشركة في دبي العام الماضي وحضرها من السعودية فقط نحو 5000 شخص معظمهم من العائلات.

المواعيد وأسعار التذاكر:

16 فبراير: من 100 – 125 ريالا
17 فبراير: من 125 – 150 ريالا
18 فبراير: من 135 – 160 ريالا
تذاكر VIP (شاملة 3 أيام): 750 – 850 ريالا
فعاليات كوميك كون العالمية في جدة
عرض حصري لفيلم بركة يقابل بركة
عرض شخصيات مارفل (MARVEL)
معرض ستار تريك
ورش عمل لإنتاج وإخراج الأفلام
ورش عمل عن رسم الشخصيات الكرتونية
مسابقة أزياء الشخصيات الكرتونية والأفلام
مسابقة الألعاب الالكترونية
منطقة للألعاب الالكترونية وتقنية الواقع الافتراضي
100 كشك لبيع المنتجات

المشاركون:

فنانون سعوديون من تلفاز 11
ممثلون عالميون لمسلسلات شهيرة
فنانو الراب والبيت بوكس
150 فنانا

 



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    مرصداوي قديم

    بإذن الله تعالى لن تتم هذه الأمور التي تستجلب غضب الله تعالى وسخطه أفيقوا نحن في حرب و حاجة والدول حولنا مضطربة وأنتم همكم تسفيه وليس ترفيه العقول ! اللهم لا تتمم لهم أمرا واكفناهم بما شئت أين العلماء
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  2. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا أهلنا يموتون في الحد الجنوبي وأبطالنا يستشهدون والمترفون يقودوننا للهلاك .
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  3. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    محب الهيئة

    ناقصين**
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  4. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    A.awad

    مـديـنـه كـمـدينـة جــده ولافيـهـاصالات مـعارض كاللتي في دبي ... ماهــو كل فتره على الكورنيش يجلسون 6 أشهر لنصب الخيام ثم تستعمل لمدة 3 أيام ،، وبعدها 6 أشهر ثانيه لفك الخيام..!! من المستفيد...؟؟؟
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  5. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 13:18 م
    عدد التعليقات:5982

    الرحااال

    لديه وايت مويه..ومازال قلبه مليئ بالكراهيه..نظفه ..وطهره..فلايوجد اطهر من الماء حتى تطهر به قلبك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    صنداحي

    الهدف جيوب المواطنين واللعب على الناس بالتفاهات والملهيات. فالمؤمل . مقاطعتهم والقيام بصنع السعادة في بيوتنا وانفسنا وتطوير ذواتنا واساليبنا في الحياة ونتعلم أن نقول .لا . لمثل هذه الفعاليات وغيرها
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  7. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    محق

    الله يهلكهم غفهم سبب فساد الكثيرين اللهم أبطل مخططهم ومشروعهم
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  8. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    العاصمي

    تعليق مخالف
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  9. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    أم بي سي امل الحياة

    هذه البداية الصحيحه برافوووووووو
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  10. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    الازدي

    الظاهر ان مسؤلين لازالت عقولهم بالترفيه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    علي العمري

    شي. جميل. الحمد. لله. الان. احنا. مثل. العالم. نعرف. الفرح. والسعاده. باقي. دور. السينما. والمسرح. ان. شا الله. قريبه. جدا. وقيادته. النسا للسيارته. تكون. قريبه. الي. الامام. وتركو. الظلام والرجعي
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  12. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    خالد القحطاني

    لن أشارك وفيه أطفال ونساء ورجال في فلسطين السليبه وخاصه في غزه وفي بلاد المسلمين يحتاجون الى أمن من الخوف وطعام من الجوع اللهم أرفع عنهم مما بلاهم وأحفظهم ولا تبلانا في بلادنا وأحفظنا ياحافظ يارحيم
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  13. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    الازدي

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 12:05 م
    عدد التعليقات:5982

    الرحااال

    ممتاز..الى الأمام يا وطني
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  15. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    88

    قال ايه قال على غرار دبي اقول قم بس قم انتم وين و دبي وين
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    سنونو

    بداية جميلة ونريد مزيدا من الفعاليات الفنية والثقافية بكافة أنواعها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  18. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    سواق وايت مويه أُوصيك بدش ماء بارد من وايتك المبارك 😂😂😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  19. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    شيعي برونزي

    ياخواني كم قميه بطاريه سيارة النترا مقاسها 55 الحين انا في الصناعيه السيارة ماشتغلت الصبح
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:968

    سامية

    خبر حلووو ورااااائع 🙏🙏🙏 بالتوفيق للجميع المشاركين منهم والمشاهدين
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  21. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    أبوعجرم

    لاتنسون أبوسن من ضمن الفعاليات
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  22. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 11:53 ص

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
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