على غرار “دبي”.. انطلاق فعاليات كوميك كون العالمية في جدة

صحيفة المرصد: تنطلق أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه 16 – 18 فبراير المقبل بساحة الفعاليات في كورنيش أبحر خيمة معرض الكتاب ـ حيث ستشيد الشركة المنفذة للفعالية خيمة أخرى.

ويترقب أهالي جدة تلك الفعاليات التي تأتي ضمن روزنامة 2017 وهي فعالية كوميك كون العالمية. ووصلت أوراق اعتماد تنفيذ الفعالية إلى الجهات المعنية في منطقة مكة.

ووفقًا لصحيفة “مكة” تأتي الفعاليات على هيئة معرض كبير يختص بالشخصيات الكرتونية والأفلام والمسلسلات وهواة الرسوم المتحركة والأزياء الكرتونية، وستكون مشابهة لذات الفعالية التي نفذتها الشركة في دبي العام الماضي وحضرها من السعودية فقط نحو 5000 شخص معظمهم من العائلات.

المواعيد وأسعار التذاكر:

16 فبراير: من 100 – 125 ريالا

17 فبراير: من 125 – 150 ريالا

18 فبراير: من 135 – 160 ريالا

تذاكر VIP (شاملة 3 أيام): 750 – 850 ريالا

فعاليات كوميك كون العالمية في جدة

عرض حصري لفيلم بركة يقابل بركة

عرض شخصيات مارفل (MARVEL)

معرض ستار تريك

ورش عمل لإنتاج وإخراج الأفلام

ورش عمل عن رسم الشخصيات الكرتونية

مسابقة أزياء الشخصيات الكرتونية والأفلام

مسابقة الألعاب الالكترونية

منطقة للألعاب الالكترونية وتقنية الواقع الافتراضي

100 كشك لبيع المنتجات

المشاركون:

فنانون سعوديون من تلفاز 11

ممثلون عالميون لمسلسلات شهيرة

فنانو الراب والبيت بوكس

150 فنانا