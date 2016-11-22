ماذا قال البليهي عن مقاطعة الطلاب لمحاضرته؟-فيديو

صحيفة المرصد:رد المفكر السعودي وعضو مجلس الشورى، إبراهيم البليهي، على مقطع خروج الطلاب خلال إلقائه محاضرة في جامعة اليمامة عن الحضارة الغربية، مبيناً أنه مقطع قديم أعيد تداوله مؤخراً تحت عنوان “البليهي: العرب أعاقوا الحضارة واليونسكو تحمي التخلف”.
ووفقاً لموقع”العربية نت”ظهر بالمقطع مداخلة للدكتور بن حراث بوتو، وهو جزائري، حيث رد على محاضرة البليهي، وبعدها انسحب فصفق له الحضور وانسحبوا من المحاضرة.
وأضاف”: “قبل سنوات دعتني جامعة اليمامة لتقديم محاضرة فكرية، وهي جامعة حصلتْ فيها أحداثٌ مماثلة أكثر من مرة، فقد هوجم فيها نشاط مسرحي، ووصل الأمر إلى تدخل الأمن. كما هوجم أحد المحاضرين إلى درجة الخشونة الجسدية، وتكررت مواقف مماثلة، وأعتقد أنه يوجد في الجامعة موظف متربص بكل نشاط تنويري”.
وتابع: “ما كدت أجلس على المنصة وأبدأ حتى نهض بشكل جماعي الجالسون بالصف الأول، وانصرفوا بصورة تؤكد وجود ترتيب جماعي مسبق”.وحول التعليقات والردود عبر برامج التواصل الاجتماعي على خروج الطلاب الجماعي في المقطع، رد “البليهي”، إنك حين ترى الناس منقسمين إلى فريقين شبه متساويين فإن هذا يدل على وجود نوع من التفكير الفردي الفاحص، كما يدل على تعدد الاتجاهات، أما حين يندفعون بشكل جماعي بشكل يشبه اندلاع حريق فإن هذا يؤكد بشكل صارخ أنهم نتاج برمجة جماعية تلقائية، ففي هذه الحالة لا يوجد أي ملمح لتفكير فردي فاحص.
تعليقات ( 13 )
سواق وايت مويةتعليق مخالف
سواق وايت مويةتعليق مخالف
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهماذا تتوقعون من هؤلاء المبزرة المشبعة عقولهم بأفكار الأخونج الارهابيين التي تلقى عليهم صبح ومساء غير قلة الأدب والاحترام تجاه الضيف مهما كانت توجهاته وأفكاره.هؤلاء هم بذور الخطر الحقيقي على الوطن .
الصقر1تعليق مخالف
الويل لمن يعارضنيتعليق مخالف
فهدالجويانتعليق مخالف
عبداللهحضاره لاندلس عظيمه جدا اتمنى من القراء الاطلاع عليها لتعرفوا حجم ا****
سنونوالمؤدلجون بقايا الصحوة هم من ترك المحاضرة قبل أن تبدأ
عبداللهتعليق مخالف
عبداللهيتحدث عن مشكله واجهته في الجامعه ولا ير د على نقطه الخلاف !!!!! وهذا دليل على ف*****؟؟؟
REALITYتعليق مخالف
عبداللهفكر البلهي هو من ***العرب بترسيخ هذا الفكر المحبط ولقد كان رد الدكتور الجزائري يدل على فكر عميق ورائع فمثله من يقود يسود واليس للاسف البليهي الذى بلد العرب وهو منهم اذا دكتورنا بهذه الفكر وش تترجى
عدد التعليقات:15551
قلم الحقيقهمبزرة تربية أخونج . خلهم عند بداية ونهاية مع حزام ناسف.