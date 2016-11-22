إلغاء حكم السجن المؤبد على مرسي في قضية التخابر مع حماس

صحيفة المرصد-وكالات:ذكرت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء أن محكمة النقض ألغت حكماً بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول مرسي في قضية التخابر مع حماس وأمرت بإعادة المحاكمة.