صحيفة المرصد-وكالات:ذكرت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء أن محكمة النقض ألغت حكماً بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول مرسي في قضية التخابر مع حماس وأمرت بإعادة المحاكمة.
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إلغاء حكم السجن المؤبد على مرسي في قضية التخابر مع حماس
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تعليقات ( 1 )
فهدالجويانالحمدلله المكافح الرجل الشهم الدكتور مرسى سيخرج من زنزانة حرآ طليقآ ليعود ويمسك زمام القاهره من جديد قبل ان بضبعها *****د باذن الله لان الحق لان بضيع