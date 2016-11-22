بالفيديو: شاهد..شابان يستفزان حارس خارج حانة في أيرلندا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مدهش لحارس بار أيرلندي كان يقف بجانب يافطة مكانه يرتدي قميصا وسروال أسود، و إذ بشابين يتعرضان له بالإساءة و إثارة المشاكل، و بدأ الوضع يحتد عندما حاول أحدهما لكمه بوجهه إلا أنه تفادى اللكمة ليحاول الآخر لكمه أيضا و على إثر ذلك لكم الحارس الاثنين لكمة واحدة اردتهما أرضا في مشهد مدهش وقال لهما اذهبا للمنزل و بالفعل هما بالمغادرة ولكن أثناء ذلك بصق أحدهما على وجه الحرس ثم هرب خوفا من ردة فعله.