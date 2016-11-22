بالفيديو: شاهد..شابان يستفزان حارس خارج حانة في أيرلندا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مدهش لحارس بار أيرلندي كان يقف بجانب يافطة مكانه يرتدي قميصا وسروال أسود، و إذ بشابين يتعرضان له بالإساءة و إثارة المشاكل، و بدأ الوضع يحتد عندما حاول أحدهما لكمه بوجهه إلا أنه تفادى اللكمة ليحاول الآخر لكمه أيضا و على إثر ذلك لكم الحارس الاثنين لكمة واحدة اردتهما أرضا في مشهد مدهش وقال لهما اذهبا للمنزل و بالفعل هما بالمغادرة ولكن أثناء ذلك بصق أحدهما على وجه الحرس ثم هرب خوفا من ردة فعله.
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تعليقات ( 5 )
حندروالله من الفضاوه صرتو تجوبون اخبار مالها اي معنى وهدف بالله ايش الفايده من الموضوع ياخي افصلو هذا الي نزل الموضوع هذا ما عنده سالفه
حساويكفو
من جبل اجا العظيمالرجل الغربي اولي باس شديد مثل الحديد ماشاء الله اشد من العرب باس
واضحمتعافي .
غليصنهاية الهياط يا كثر ذي العينات.. يهايط و آخرتها ينجلد