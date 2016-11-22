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بالفيديو: شاهد..شابان يستفزان حارس خارج حانة في أيرلندا

22 نوفمبر, 2016 , 12:01 م
بالفيديو: شاهد..شابان يستفزان حارس خارج حانة في أيرلندا
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مدهش لحارس بار أيرلندي كان يقف بجانب يافطة مكانه يرتدي قميصا وسروال أسود، و إذ بشابين يتعرضان له بالإساءة و إثارة المشاكل، و بدأ الوضع يحتد عندما حاول أحدهما لكمه بوجهه إلا أنه تفادى اللكمة ليحاول الآخر لكمه أيضا و على إثر ذلك لكم الحارس الاثنين لكمة واحدة اردتهما أرضا في مشهد مدهش وقال لهما اذهبا للمنزل و بالفعل هما بالمغادرة ولكن أثناء ذلك بصق أحدهما على وجه الحرس ثم هرب خوفا من ردة فعله.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    حندر

    والله من الفضاوه صرتو تجوبون اخبار مالها اي معنى وهدف بالله ايش الفايده من الموضوع ياخي افصلو هذا الي نزل الموضوع هذا ما عنده سالفه
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  2. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    حساوي

    كفو
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  3. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    من جبل اجا العظيم

    الرجل الغربي اولي باس شديد مثل الحديد ماشاء الله اشد من العرب باس
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  4. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    واضح

    متعافي .
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  5. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    غليص

    نهاية الهياط يا كثر ذي العينات.. يهايط و آخرتها ينجلد
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