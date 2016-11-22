سلوك غريب يدخل زوج كيم كرداشيان المستشفى.. وجمهوره يشككون في سلامته العقلية

صحيفة المرصد: نقل مغني الراب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كرداشيان إلى مستشفى لوس أنجلوس ووضع تحت الملاحظة، أمس الاثنين، وتم تأجيل الحفلات التي كان سيقيمها في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الجاري 2016.

جاء ذلك بعد أيام من صدور سلوك غريب عنه دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، وبعد انتشار خبر خلافه مع زوجته.

ووفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” أغضب “ويست” الجماهير في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، السبت الماضي، عندما أنهى حفلا فجأة بعد 3 أغنيات فقط وألقى خطبة ضد هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى.