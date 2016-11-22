  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

سلوك غريب يدخل زوج كيم كرداشيان المستشفى.. وجمهوره يشككون في سلامته العقلية

22 نوفمبر, 2016 , 12:28 م
سلوك غريب يدخل زوج كيم كرداشيان المستشفى.. وجمهوره يشككون في سلامته العقلية
  • 4٬197
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نقل مغني الراب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كرداشيان إلى مستشفى لوس أنجلوس ووضع تحت الملاحظة، أمس الاثنين، وتم تأجيل الحفلات التي كان سيقيمها في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الجاري 2016.

جاء ذلك بعد أيام من صدور سلوك غريب عنه دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، وبعد انتشار خبر خلافه مع زوجته.

ووفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” أغضب “ويست” الجماهير في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، السبت الماضي، عندما أنهى حفلا فجأة بعد 3 أغنيات فقط وألقى خطبة ضد هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    صريح

    اااااااااه ياكيم ياحظ زوجكي حضاه ياليتكي زوجتي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    💎🎀سُندُس

    🙆👇قل قسم😛تصدق بغيت أصدق😂 ع أساس من "الحورالعين" الله يخلف ع من خلفوك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    صريح

    والله لو كيم هاذي زوجتي اني ما اطلع من الباب ويحرم علي خروج البيت بس اكون مقابلها 24 ساعة وبوس رجلها كل دقيقة هذه زوجة العمر لقالولك زوجة جمال وجسم ورشاقة ياحظ زوجها حضاه انشهد انه تزوج
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  4. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    حرام يدق هذا الجبنة ما يستأصلها هذا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    العويد

    المخدرات ماتعرف غير مهدي منتظر وقتل الاقارب وهلاوس سمعية وبصرية اللهم احمي شبابنا وبلادنا من هذة الآفة المدمرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    هو في حد سليم عقلياً ياخذ نجمة ***؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    جرصم

    شفت الحفل الرجل تلفظ على ابرز المغنيين التابعين لجماعة الماسونية مثل جاي زي وزوجته بيونسيه وقعد يقول انتهى هذاك العهد والنظام يا كلينتون ويا اوباما وكانه يتكلم عن الماسونية مايدري انهم كلهم عيال***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    ali

    هذا عذاب من الله لكل فاسد في الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    مندوش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    صنداحي

    ول ، ي حلال القوم ما تحمل زعلها ●
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    مشعل العتيبي

    لاقي الدفه كاني وست
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم