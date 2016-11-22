سلوك غريب يدخل زوج كيم كرداشيان المستشفى.. وجمهوره يشككون في سلامته العقلية

صحيفة المرصد: نقل مغني الراب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كرداشيان إلى مستشفى لوس أنجلوس ووضع تحت الملاحظة، أمس الاثنين، وتم تأجيل الحفلات التي كان سيقيمها في الولايات المتحدة وكندا خلال العام الجاري 2016.
جاء ذلك بعد أيام من صدور سلوك غريب عنه دفع جمهوره والمحللين إلى التشكيك في سلامته العقلية، وبعد انتشار خبر خلافه مع زوجته.
ووفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” أغضب “ويست” الجماهير في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، السبت الماضي، عندما أنهى حفلا فجأة بعد 3 أغنيات فقط وألقى خطبة ضد هيلاري كلينتون وشخصيات عامة أخرى.
تعليقات ( 11 )
صريحاااااااااه ياكيم ياحظ زوجكي حضاه ياليتكي زوجتي .
💎🎀سُندُس🙆👇قل قسم😛تصدق بغيت أصدق😂 ع أساس من "الحورالعين" الله يخلف ع من خلفوك.
صريحوالله لو كيم هاذي زوجتي اني ما اطلع من الباب ويحرم علي خروج البيت بس اكون مقابلها 24 ساعة وبوس رجلها كل دقيقة هذه زوجة العمر لقالولك زوجة جمال وجسم ورشاقة ياحظ زوجها حضاه انشهد انه تزوج
العويدالمخدرات ماتعرف غير مهدي منتظر وقتل الاقارب وهلاوس سمعية وبصرية اللهم احمي شبابنا وبلادنا من هذة الآفة المدمرة
جرصمشفت الحفل الرجل تلفظ على ابرز المغنيين التابعين لجماعة الماسونية مثل جاي زي وزوجته بيونسيه وقعد يقول انتهى هذاك العهد والنظام يا كلينتون ويا اوباما وكانه يتكلم عن الماسونية مايدري انهم كلهم عيال***
aliهذا عذاب من الله لكل فاسد في الارض
مندوشتعليق مخالف
صنداحيول ، ي حلال القوم ما تحمل زعلها ●
مشعل العتيبيلاقي الدفه كاني وست