  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: شاهد منزل أوباما الجديد بقيمة 4.2 مليون دولار

22 نوفمبر, 2016 , 12:23 م
بالصور: شاهد منزل أوباما الجديد بقيمة 4.2 مليون دولار
  • 6٬254
  • 37
  • حجم الخط

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن قيام عائلة أوباما الرئيس الأمريكي الذي ستنتهي مدة حكمه يناير القادم بشراء منزل بمدينة كالوراما دي سي، و يقال أنه سيكون منزلهم الرئيسي خلال العامين القادمين حتى تنتهي الابنة الصغرى ساشا من فترة دراسة المدرسة الثانوية بمدرسة سيدويل فريندز و صرح مصدر لنيو يورك تايمز أن تكلفة شراء المنزل 4.2 مليون دولار و سينفذ لهم الديكور المصممة ميشيل سميث التي كانت قد صممت ديكور البيت الأبيض للعائلة في فترة حكم أوباما، و يأتي ذلك بعدما كان قد اشترى الرئيس الأمريكي منزلا في رانشو ميراج بكاليفورنيا وهناك معلومات عن عزمه شراء آخر في هاواي و لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومة حتى الآن، وبالتالي سيقسم أوباما و عائلته معيشتهم مناصفة بين كاليفورنيا و دي سي، كما سيقوم الرئيس المنتخب ترامب أيضا بمناصفة إقامته ما بين برج ترامب الشهير و البيت الأبيض.

866555

3a9f1b5000000578-3957022-image-a-5_1479739531850



تعليقات ( 37 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    زائر الليل

    رد 35 سبحان من جعل الطيور تقع على بعضها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    سامر

    ** لا يزال يضع الفيتو على السلاح... ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    المخلوق الجميل الوفي اللي يسار الصورة ومطلع لسانه يجنن شكله كيووووت مره
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  4. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    ١٠ ما كل ديموقراطية ديموقراطية أنظر مثلا لديموقراطية الإخونج اللي سببت الخراب والدمار والتهجير للي انطلت عليهم التدليسات والأكاذيب .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  5. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    ١٩ استخدام كلمة عبد تدل على ظلاميتك وعنصريتك وقلة عقلك مجرد متخلف عايش في عالم داعش .
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  6. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    بحر 1

    هاذى من الفلوس لى من تحت الطوله جت من ايران وباع امريكا والخليج ولان كيرى يتعون مع الحوثين يابغ ياخذ نصيبه قبل مايغادر وتصريحته الاخيره عن اليمن تدل على الشي هاذ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    بيت مو مبارك ان شاء الله وعسى ماترتاح فيه مثل مادمرت بيوت سوريا الله يدمر حياتك وحيات من يحكم مريطيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    ١٩ 👹 عنصري**
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  9. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    من تحت الماء

    من اين لك هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:968

    سامية

    يستاهل وتستاهل النشمية ميشيل وبناتها أفخم بيت بس عسى فيه مستودع يحطون فيه مراتب كراسي الحديقة يوم شفتها بيضاء تذكرت العج اللي معذبني 😂
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    همسات

    مشاركة ٩ للأسف صحيح بالشارع الواحد ترى سجر متعدد الالوان احمر ، اصفر ، وردي ، بنفسجي ، برتقالي ، اخضر ماشاء الله ياليت اقدر انزل لك صور ربي يعوضنا بجنات النعيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الهمداني

    22-عبدالله منزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام ((انت شايف حال المسلمين يسر من يوم يومهم عندهم مايسر؟)) ياسلام بلدهم جميل والناس فيه اجمل ياليتنا مثلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    من عجائب الدنيا افريقي جاي من كينيا ويحكم امريكا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    يعني مستكثرين على أوباما منزل بقيمة 4 ملايين دولار ... وهو رئيس لأكبر دولة في العالم ... وناسين بعض الهلافيت اللي يملكون عشرات أضعاف مايملكه أكبر رئيس لأي دوله من الدول المتقدمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    الهمداني

    22-عبدالله منزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام ((انت شايف حال المسلمين يسر من يوم يومهم عندهم مايسر؟)) ياسلام بلدهم جميل والناس فيه اجمل ياليتنا مثلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    عبدالله

    منزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    مع الخيل

    سبحان الله يشبهون بعض في الصورة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    فيصل

    وين الي جايب بنته تشتغل بارت تايم والحين طلع الخافي يوم قربت تستقيل ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    سلملم

    *** حرتم فيكم هالبيت ***
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  20. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    سنونو

    اشوف المسكن الجديد احلى من البيت الأبيض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    رد تعليق سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تأسس نادي لخويا رسمياً عام 2009 ،
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    لكن الحقيقة انا ***انسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    صبحي

    لا يااوباما ازاي الكلام ده مين وين جبت الملايين عارفينك مطفر في كينيا تبيع حطب ازاي الكلام ده يالهوووووووي فساد في فساد .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ثلاث بيوت حتى في هواي طبعا خالي مايقصرون تجار الصهاينه اجل سكوتك وتسهيل الامر لقتل مليون سوري وتركيزك سحب الكيماوي من سوريا وابعاده عن اسرائيل وترك لبشار كم طن لقتل الشعب كله يثمنه مايروح بلاش نم خالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    شاريها من حلالي وعرق جبيني الله يخلف علينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    اول تخطيط ان اراضي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    صنداحي

    بعد شهرين بالكثير يصبح أوباما مواطن من عامة الشعب بعد ما كان زعيم العالم ورئيس أكبر دولة في العالم . يا حيها الديمقراطية
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  29. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    اول مره اشوف شجرة زهرية او بنفسجية كذب هذي ولا صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    مصمم

    8 اعوام في البيت الابيض لم يحقق شيء //
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    يالطيف

    دخلت البيض وخرجت ولم تجعل لك بصمه او انجاز انما ادارتك الإدارة ولم تدر الادارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    ابو تالا

    ماهو الفرق بن الجالسين و الواقفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    حقق الكونجرس الأمريكي وزارتي الخارجية والدفاع من خلال حكم آوباما مالم تحققه من حكامها على مر السنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    محمد الحربي

    حظه مايمسك سراء في الاسكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  35. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    صور مع تحيه

    طيب وشو المطلوب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    زائر الليل

    روحة بلى رجعة يال*** ..يامن وضعة وهزيت صورة ومكانة امريكا وجعلتها لا تليق الا بالمشردين ويامن رضيت بان تكون مطية لروس بل دمية يا اخرق ..ويا من بعت الصديق والحليف ..اذهب لا ردك الله يا سويد الو
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    مشعل العتيبي

    الله أربع مليون مايستاهل مايسوى البيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم