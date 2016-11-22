بالصور: شاهد منزل أوباما الجديد بقيمة 4.2 مليون دولار

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن قيام عائلة أوباما الرئيس الأمريكي الذي ستنتهي مدة حكمه يناير القادم بشراء منزل بمدينة كالوراما دي سي، و يقال أنه سيكون منزلهم الرئيسي خلال العامين القادمين حتى تنتهي الابنة الصغرى ساشا من فترة دراسة المدرسة الثانوية بمدرسة سيدويل فريندز و صرح مصدر لنيو يورك تايمز أن تكلفة شراء المنزل 4.2 مليون دولار و سينفذ لهم الديكور المصممة ميشيل سميث التي كانت قد صممت ديكور البيت الأبيض للعائلة في فترة حكم أوباما، و يأتي ذلك بعدما كان قد اشترى الرئيس الأمريكي منزلا في رانشو ميراج بكاليفورنيا وهناك معلومات عن عزمه شراء آخر في هاواي و لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومة حتى الآن، وبالتالي سيقسم أوباما و عائلته معيشتهم مناصفة بين كاليفورنيا و دي سي، كما سيقوم الرئيس المنتخب ترامب أيضا بمناصفة إقامته ما بين برج ترامب الشهير و البيت الأبيض.