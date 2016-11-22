بالصور: شاهد منزل أوباما الجديد بقيمة 4.2 مليون دولار

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن قيام عائلة أوباما الرئيس الأمريكي الذي ستنتهي مدة حكمه يناير القادم بشراء منزل بمدينة كالوراما دي سي، و يقال أنه سيكون منزلهم الرئيسي خلال العامين القادمين حتى تنتهي الابنة الصغرى ساشا من فترة دراسة المدرسة الثانوية بمدرسة سيدويل فريندز و صرح مصدر لنيو يورك تايمز أن تكلفة شراء المنزل 4.2 مليون دولار و سينفذ لهم الديكور المصممة ميشيل سميث التي كانت قد صممت ديكور البيت الأبيض للعائلة في فترة حكم أوباما، و يأتي ذلك بعدما كان قد اشترى الرئيس الأمريكي منزلا في رانشو ميراج بكاليفورنيا وهناك معلومات عن عزمه شراء آخر في هاواي و لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومة حتى الآن، وبالتالي سيقسم أوباما و عائلته معيشتهم مناصفة بين كاليفورنيا و دي سي، كما سيقوم الرئيس المنتخب ترامب أيضا بمناصفة إقامته ما بين برج ترامب الشهير و البيت الأبيض.
تعليقات ( 37 )
زائر الليلرد 35 سبحان من جعل الطيور تقع على بعضها ***
سامر** لا يزال يضع الفيتو على السلاح... ...
عدد التعليقات:968
ساميةالمخلوق الجميل الوفي اللي يسار الصورة ومطلع لسانه يجنن شكله كيووووت مره
عدد التعليقات:968
سامية١٠ ما كل ديموقراطية ديموقراطية أنظر مثلا لديموقراطية الإخونج اللي سببت الخراب والدمار والتهجير للي انطلت عليهم التدليسات والأكاذيب .
عدد التعليقات:968
سامية١٩ استخدام كلمة عبد تدل على ظلاميتك وعنصريتك وقلة عقلك مجرد متخلف عايش في عالم داعش .
بحر 1هاذى من الفلوس لى من تحت الطوله جت من ايران وباع امريكا والخليج ولان كيرى يتعون مع الحوثين يابغ ياخذ نصيبه قبل مايغادر وتصريحته الاخيره عن اليمن تدل على الشي هاذ
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْبيت مو مبارك ان شاء الله وعسى ماترتاح فيه مثل مادمرت بيوت سوريا الله يدمر حياتك وحيات من يحكم مريطيه
عدد التعليقات:968
سامية١٩ 👹 عنصري**
من تحت الماءمن اين لك هذا
عدد التعليقات:968
ساميةيستاهل وتستاهل النشمية ميشيل وبناتها أفخم بيت بس عسى فيه مستودع يحطون فيه مراتب كراسي الحديقة يوم شفتها بيضاء تذكرت العج اللي معذبني 😂
همساتمشاركة ٩ للأسف صحيح بالشارع الواحد ترى سجر متعدد الالوان احمر ، اصفر ، وردي ، بنفسجي ، برتقالي ، اخضر ماشاء الله ياليت اقدر انزل لك صور ربي يعوضنا بجنات النعيم
الهمداني22-عبدالله منزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام ((انت شايف حال المسلمين يسر من يوم يومهم عندهم مايسر؟)) ياسلام بلدهم جميل والناس فيه اجمل ياليتنا مثلهم
الهمداني22-عبدالله منزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام ((انت شايف حال المسلمين يسر من يوم يومهم عندهم مايسر؟)) ياسلام بلدهم جميل والناس فيه اجمل ياليتنا مثلهم
عبداللهمنزل مبارك عليك يا أوباما وان شاء الله يهديك الله للاسلام
مع الخيلسبحان الله يشبهون بعض في الصورة
فيصلوين الي جايب بنته تشتغل بارت تايم والحين طلع الخافي يوم قربت تستقيل ههههه
سلملم*** حرتم فيكم هالبيت ***
سنونواشوف المسكن الجديد احلى من البيت الأبيض
رد تعليق سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتأسس نادي لخويا رسمياً عام 2009 ،
صبحيلا يااوباما ازاي الكلام ده مين وين جبت الملايين عارفينك مطفر في كينيا تبيع حطب ازاي الكلام ده يالهوووووووي فساد في فساد .
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرثلاث بيوت حتى في هواي طبعا خالي مايقصرون تجار الصهاينه اجل سكوتك وتسهيل الامر لقتل مليون سوري وتركيزك سحب الكيماوي من سوريا وابعاده عن اسرائيل وترك لبشار كم طن لقتل الشعب كله يثمنه مايروح بلاش نم خالي
صنداحيبعد شهرين بالكثير يصبح أوباما مواطن من عامة الشعب بعد ما كان زعيم العالم ورئيس أكبر دولة في العالم . يا حيها الديمقراطية
مصمم8 اعوام في البيت الابيض لم يحقق شيء //
يالطيفدخلت البيض وخرجت ولم تجعل لك بصمه او انجاز انما ادارتك الإدارة ولم تدر الادارة
ابو تالاماهو الفرق بن الجالسين و الواقفين
محمد الحربيحظه مايمسك سراء في الاسكان
صور مع تحيهطيب وشو المطلوب
زائر الليلروحة بلى رجعة يال*** ..يامن وضعة وهزيت صورة ومكانة امريكا وجعلتها لا تليق الا بالمشردين ويامن رضيت بان تكون مطية لروس بل دمية يا اخرق ..ويا من بعت الصديق والحليف ..اذهب لا ردك الله يا سويد الو
مشعل العتيبيالله أربع مليون مايستاهل مايسوى البيت