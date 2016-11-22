لن تصدق.. شبيح سوري يتحول من بائع قهوة إلى ملياردير!!

صحيفة المرصد: كشفت وسائل إعلام أن المدعو علي الشلي، قائد إحدى مجموعات الشبيحة التي تتبع قوات العقيد سهيل الحسن المعروف بالنمر، المؤيدة لبشار الأسد، تحول من بائع قهوة متجول على دراجة هوائية، إلى قائد إحدى أكبر فرق الموت بحماه، بتعداد يتخطى الآلاف من الشبيحة، واحتفل بملياره الأول قبل عامين، بحسب قناة الميادين التي نقل عنها موقع “العربية نت”.

وبحسب الموقع، ورد اسم “الشلي” في تصريحات لمراسل قناة الميادين المؤيدة للنظام الأسد، رضا الباشا، والتي تعتبر ناطقة باسم الميليشيات الإيرانية المقاتلة في سوريا، وتعبر عما تريده إيران في سوريا.

ورغم تعمد المراسل عدم ذكر تبيعة “الشلي” صراحة إلى قوات النمر، ربما خوفا من إعمال انتقامية تطاله على المستوى الشخصي، إلا أن صفحة “الشلي” على فيسبوك، تؤكد بما لا يدع مجالا للشلك أنه قائد مجموعات عسكرية تابعة للعقيد في قوات النظام سهيل الحسن، كما نشر صورا تجمعهما سويا على الصفحة.

وبحسب مراسل الميادين، فإن “الشلي” يقود مجموعة كبيرة من الشبيحة تتكون من 2000 عنصر، وقد مارست عمليات تشبيح على طريق سفيرة بريف حلب، قبل أن تتنقل إلى حلب.

وأفاد موقع عالمي يدعى “فينيكس” مرخّص له في سوريا، إن “الشلي” احتفل بملياره الأول قبل عامين، وقال الموقع حرفياً: “يقال إن ذائع الصيت علي الشلي، احتفل بالمليار الأول له منذ سنتين تقريباً، وإن كل أجهزة الدولة الأمنية وخاصة الشرطة في محافظته أو مدينته التي يقطن فيها لا يجرؤون على مشاكلته لا هو ولا عناصره البالغ تعدادهم 2000 عنصر”.