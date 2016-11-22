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لن تصدق.. شبيح سوري يتحول من بائع قهوة إلى ملياردير!!

22 نوفمبر, 2016 , 12:20 م
لن تصدق.. شبيح سوري يتحول من بائع قهوة إلى ملياردير!!
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صحيفة المرصد: كشفت وسائل إعلام أن المدعو علي الشلي، قائد إحدى مجموعات الشبيحة التي تتبع قوات العقيد سهيل الحسن المعروف بالنمر، المؤيدة لبشار الأسد، تحول من بائع قهوة متجول على دراجة هوائية، إلى قائد إحدى أكبر فرق الموت بحماه، بتعداد يتخطى الآلاف من الشبيحة، واحتفل بملياره الأول قبل عامين، بحسب قناة الميادين التي نقل عنها موقع “العربية نت”.
وبحسب الموقع، ورد اسم “الشلي” في تصريحات لمراسل قناة الميادين المؤيدة للنظام الأسد، رضا الباشا، والتي تعتبر ناطقة باسم الميليشيات الإيرانية المقاتلة في سوريا، وتعبر عما تريده إيران في سوريا.
ورغم تعمد المراسل عدم ذكر تبيعة “الشلي” صراحة إلى قوات النمر، ربما خوفا من إعمال انتقامية تطاله على المستوى الشخصي، إلا أن صفحة “الشلي” على فيسبوك، تؤكد بما لا يدع مجالا للشلك أنه قائد مجموعات عسكرية تابعة للعقيد في قوات النظام سهيل الحسن، كما نشر صورا تجمعهما سويا على الصفحة.
وبحسب مراسل الميادين، فإن “الشلي” يقود مجموعة كبيرة من الشبيحة تتكون من 2000 عنصر، وقد مارست عمليات تشبيح على طريق سفيرة بريف حلب، قبل أن تتنقل إلى حلب.
وأفاد موقع عالمي يدعى “فينيكس” مرخّص له في سوريا، إن “الشلي” احتفل بملياره الأول قبل عامين، وقال الموقع حرفياً: “يقال إن ذائع الصيت علي الشلي، احتفل بالمليار الأول له منذ سنتين تقريباً، وإن كل أجهزة الدولة الأمنية وخاصة الشرطة في محافظته أو مدينته التي يقطن فيها لا يجرؤون على مشاكلته لا هو ولا عناصره البالغ تعدادهم 2000 عنصر”.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    ودي اضحك ههههه

    سبحان الله يااخي***
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  2. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    محب آل البيت

    للهم أهلكه وأهلك جميع الشبيحة والإرهابيون من الرافضة وداعش
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  3. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    وحيد

    سيخسر الدنيا قريبا ان شاء الله اما الاخره فقد خسرها لانه لايدخل الجنه مشرك
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  4. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    صبحي

    خاتمته قريبه جدا على يد سني ينحره نحر هذا القذر.
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  5. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محمد الزهراني

    لكن الله قادر على هلاكه ورده الا العدم مثلما خلقه من العدم وقادر على ازالته وازالت طاغيت الشام واعوانه واذنابه وقادر على كل شيء رب العزه والجلال سبحانه فهو القهار فوق كل شيء وهو جبار الكون وحده
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  6. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    مصمم

    مليار على جثث الاطفال // مليار في جهنم
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  7. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 12:40 م
    عدد التعليقات:1

    ib2050

    حسبي الله عليه وعلى كل مجرم
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  8. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    صنديد

    حرامي ومسلح وقذر مفلوت على العزل المساكين أكيد بيصير ملياردير يخدم الروس والأيرانين ويبوس جزمهم أكيد بيصير وفي وقت قياسي بعد .
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  9. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 12:35 م

    وشك وشك

    فلوس المجوس
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  10. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    اليوسي

    نسأل الله تعالى الهلاك لاعداء أهل السنة في سوريا والعراق اللهم عليك باليهود والرافضة والنصيرية والحوثية ومن يقف معهم ويساندهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الرعب في قلوبهم
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