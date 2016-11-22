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قصيدة “هجاء” تقود 7 شعراء إلى السجن

22 نوفمبر, 2016 , 13:17 م
قصيدة “هجاء” تقود 7 شعراء إلى السجن
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صحيفة المرصد:تعود قصيدة الشاعر الشعبي، عبدالعزيز المشيعلي، إلى الواجهة في المملكة العربية السعودية، بعد تقديم والده شكوى بحق 5 شعراء، تسابقوا لهجاء ابنه عبدالعزيز الذي يقبع خلف القضبان، بعد إحالته للسجن تمهيدًا لمحاكمته، عقب كتابته قصيدة وُصفت بأنها مسيئة للقصيم وبريدة خصوصًا.

ووفقاً لموقع “سبق”تحفظت الجهات الأمنية على الشعراء الخمسة الذين قدحوا بالشاعر بقصائد صوتية، تم تناقلها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وجار التحقيق معهم بالتهم التي وُجهت لهم.

وكانت الجهات الأمنية، في وقت سابق، أوقفت -أيضًا- شخصًا شهّر بالمشيعلي، وتحفظت على شاعر آخر ردّ على القصيدة.وقال والد عبدالعزيز: “الحمد لله على كل حال، نثق بالعدالة، ومتيقنون بأننا في دولة شريعة، دستورها الكتاب والسنة، وما دليل ذلك إلا القبض على الشعراء الذين تطاولوا على ابني بقصائد، بعضها حملت مفردات غير لائقة، مثلما قُبض عليه، وسيحاسَبون مثله، لا تفريط ولا تفريق”.

وأضاف: “وأنا راضٍ بما سيقع على ابني لو ثبت فعلاً أن أبياته مسيئة، شريطة أن يعاقَب الشعراء الآخرون بمثل عقابه وأشد، وخصوصًا أن ابني لم يسمِّ شخصًا باسمه بقصيدته، وهم هاجموه لشخصه، وهذا نظام وقانون وشرع، كذلك لا يجوز، ونحن نحترم الجميع”.

واختتم: “مطالبي حتى آخر منعطف في القضية هي الاحتكام لنقَّاد وشعراء متمكنين لفحص القصيدة، وتمحيصها بيتًا بيتًا، وإثبات الإساءة، رغم أن تحفظهم كان على عدد من الأبيات، وليس القصيدة مجملاً. ودولتنا – ولله الحمد – لا يُظلم فيها أحد، والجميع سواسية تحت النظام والقانون، والموضوع أخذ أبعادًا أخرى، وتم تأجيجه بسبب هؤلاء الشعراء الذين أطلقوا الشتائم ونشروها”.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    الله يخلف علينا بس العالم وحنا وين
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  2. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    سعد العبدي

    اذا صغرت العقول صار كل شيء يستثيرها الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
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  3. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ابوفيصل ج @@

    بعض الناس يرمى كلام ليس فى محله ويهجو به الناس ومن دق باب الناس دقو بابه وهذه النتيجة وصدق من قال لسانك حصانك ان صنتة صانك وان هنتة هانك
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  4. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    ابو سليمان

    عبر ووخز ابر وعلمو ان الرجل يمسك من لسانه فلاياخذك عنفوان الشعر وطروبه وتغلط على احد ثم تندم ودور العذر قبل الكلام والنشر اوزن كلامك حتى لاتلام
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  5. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    الستيني

    من يتطاول علي الآخرين بشكل مباشر اوغيره فهو يظهر العنصريه المتأصلة في نفسه ،،
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  6. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    الستيني

    من يتطاول علي الآخرين بشكل مباشر اوغيره فهو يظهر العنصريه المتأصلة في نفسه ،،
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  7. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    غيور على وطني

    لابد من انظمه وقوانين صارمه تحد من سفاهة بعض الرجال وتصرفاتهم في الداخل والخارج وفي مواقع التواصل و التي تسيء للبلد والمجتمع
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  8. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    من ناحيتي انا

    تعليق مخالف
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  9. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    صنديد

    تعليق 11بندر *** عنك يابطل وش دخلهم فيك هم قير يرجعونك ورا وقدمونك قدام .
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  10. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    محب آل البيت

    ت 1 طنطل *** من يسب القبائل ويتعدى عليها ويكفيك أنك طنطل يا طنطل
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  11. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    كلمة حق

    مجمتع الشعراء مهايطه و***باسم الشعر وشوفة نفس يجب محاسبة كل شاعر اذا تطاول على شخص او منطقه أو قبيله
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  12. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    عيد

    باختصار القبائل مستهدفة ؟؟؟
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  13. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    محب آل البيت

    ت 11 بندر *** تاج رأسك وهم أهل الجزيرة الأصليين
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  14. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    غييييوووورررر

    تعليق 9 ورا ماتلايط وتعض على عظمه قال موش من النطقه امثال هذا مسوي نفسه من اهل البلد ويحب اثارة الفتنه الله يرد كيده في نحره قال موش
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  15. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    العالم اختراعات وتطور وغزو الفضاء وامس اطلقو ناسا صاروخ لقمر بتصوير دقيق للارض لمعرفه اتجاهات الاعاصير مبكراً وحنا مراكي وتفنجل وعقب صف كلام بقصيد ههههههههههه الشعراء ماهي شهادتهم وعلمهم هل اخذو متوسط
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  16. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    بندر

    ** رجعونا وراء
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  17. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    محمد

    هاذا موش من المنطقة اساسا ليش يتكلم على المنطقة وأهلها خير ان شاالله في مين يرد عليك بنفس اسلوبك ****
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  18. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    عبادي

    (( والشعراء يتبعهم الغاوون )) آية كريمة تحكي واقع الشعر و أهله
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  19. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    صنديد

    أحلى شي خلهم مع ولدك يفركون خشومهم لمهايطية الشلاخين .
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  20. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الهياط وما ادراك ، لكن فخار يكسر بعضه جعل حليهم بينهم
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  21. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الهياط وما ادراك ، لكن فخار يكسر بعضه جعل حليهم بينهم
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  22. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    نسري

    نعم لم يسمي ابنك شخص بي اسمه لاكن عم المنطقه كامله ابنك المفروض يعلق بيد ورجل الين يقول ياليل ماطولك
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  23. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    غييييوووورررر

    الله ينصرك يالمشيعلي علىهم ويكفيك شرهم وانا سمعت قصيدة***
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  24. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    سامي الفرهود

    لاحول ولاقوة الابالله
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  25. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    مجرد فكرة

    هيااااااااااط ادول
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  26. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    سعوديوافتخر

    لاحول ولا قوة الا بالله خلصنا من **** ازين من مزيونتك الناقه ،، الان جينا لقصيد القدح بين المواطنين ومناطقهم عقول اعوذ بالله
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  27. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    طنطل

    من**** اللي يسمع لهؤلاء خاصة المهايطي من عتيبه وحرب
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