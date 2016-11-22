قصيدة “هجاء” تقود 7 شعراء إلى السجن

صحيفة المرصد:تعود قصيدة الشاعر الشعبي، عبدالعزيز المشيعلي، إلى الواجهة في المملكة العربية السعودية، بعد تقديم والده شكوى بحق 5 شعراء، تسابقوا لهجاء ابنه عبدالعزيز الذي يقبع خلف القضبان، بعد إحالته للسجن تمهيدًا لمحاكمته، عقب كتابته قصيدة وُصفت بأنها مسيئة للقصيم وبريدة خصوصًا.

ووفقاً لموقع “سبق”تحفظت الجهات الأمنية على الشعراء الخمسة الذين قدحوا بالشاعر بقصائد صوتية، تم تناقلها عبر تطبيقات الأجهزة الذكية، وجار التحقيق معهم بالتهم التي وُجهت لهم.

وكانت الجهات الأمنية، في وقت سابق، أوقفت -أيضًا- شخصًا شهّر بالمشيعلي، وتحفظت على شاعر آخر ردّ على القصيدة.وقال والد عبدالعزيز: “الحمد لله على كل حال، نثق بالعدالة، ومتيقنون بأننا في دولة شريعة، دستورها الكتاب والسنة، وما دليل ذلك إلا القبض على الشعراء الذين تطاولوا على ابني بقصائد، بعضها حملت مفردات غير لائقة، مثلما قُبض عليه، وسيحاسَبون مثله، لا تفريط ولا تفريق”.

وأضاف: “وأنا راضٍ بما سيقع على ابني لو ثبت فعلاً أن أبياته مسيئة، شريطة أن يعاقَب الشعراء الآخرون بمثل عقابه وأشد، وخصوصًا أن ابني لم يسمِّ شخصًا باسمه بقصيدته، وهم هاجموه لشخصه، وهذا نظام وقانون وشرع، كذلك لا يجوز، ونحن نحترم الجميع”.

واختتم: “مطالبي حتى آخر منعطف في القضية هي الاحتكام لنقَّاد وشعراء متمكنين لفحص القصيدة، وتمحيصها بيتًا بيتًا، وإثبات الإساءة، رغم أن تحفظهم كان على عدد من الأبيات، وليس القصيدة مجملاً. ودولتنا – ولله الحمد – لا يُظلم فيها أحد، والجميع سواسية تحت النظام والقانون، والموضوع أخذ أبعادًا أخرى، وتم تأجيجه بسبب هؤلاء الشعراء الذين أطلقوا الشتائم ونشروها”.