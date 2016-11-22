بالفيديو.. فنان سعودي يعايد “فيروز” بمقطوعة موسيقية قبل رحيله

صحيفة المرصد: أعاد مغردو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لعازف البيانو السعودي الراحل علي البوري وهو يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية “نحنا والقمر جيران” للفنانة فيروز التي صادف عيد ميلادها الـ81 أمس الاثنين 21 نوفمبر.

ووفقا لـ”العربية نت” فإن “البوري” الذي رحل قبل أسبوعين بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، من المولعين بجيل الرواد في الأغنية العربية.

عرف الجمهور البوري، الموسيقي العبقري عبر برنامج “”Arabs’ Got Talent في 2011، وتفاجأ محبوه بعد تلك المشاركة بعام ونصف بتدوينة له على موقع “فيسبوك”، نشر فيها صورة آلة “الأورغ” الخاصة به بعد تحطيم أجزاء منها، معلناً رغبته حينها بالاعتزال لـ”مشاغل الحياة”، على حد وصفه.

ويحتفظ “يوتيوب” بعدد من معزوفاته التي تعكس حجم موهبته، فضلًا عن رده بتواضع على إشادات معجبيه عندما قال لهم: “أنا مشغول بأمور الحياة يا أصدقاء وأنزل هالمقاطع للتواصل فقط، وليس هناك أي هدف في بالي يتعلق بشهرة أو ما شابه.. تسلية فقط”.



