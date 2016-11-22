صحيفة المرصد: أعاد مغردو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لعازف البيانو السعودي الراحل علي البوري وهو يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية “نحنا والقمر جيران” للفنانة فيروز التي صادف عيد ميلادها الـ81 أمس الاثنين 21 نوفمبر.
ووفقا لـ”العربية نت” فإن “البوري” الذي رحل قبل أسبوعين بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، من المولعين بجيل الرواد في الأغنية العربية.
عرف الجمهور البوري، الموسيقي العبقري عبر برنامج “”Arabs’ Got Talent في 2011، وتفاجأ محبوه بعد تلك المشاركة بعام ونصف بتدوينة له على موقع “فيسبوك”، نشر فيها صورة آلة “الأورغ” الخاصة به بعد تحطيم أجزاء منها، معلناً رغبته حينها بالاعتزال لـ”مشاغل الحياة”، على حد وصفه.
ويحتفظ “يوتيوب” بعدد من معزوفاته التي تعكس حجم موهبته، فضلًا عن رده بتواضع على إشادات معجبيه عندما قال لهم: “أنا مشغول بأمور الحياة يا أصدقاء وأنزل هالمقاطع للتواصل فقط، وليس هناك أي هدف في بالي يتعلق بشهرة أو ما شابه.. تسلية فقط”.
بالفيديو.. فنان سعودي يعايد “فيروز” بمقطوعة موسيقية قبل رحيله
صحيفة المرصد: أعاد مغردو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لعازف البيانو السعودي الراحل علي البوري وهو يقدم مقطوعة موسيقية لأغنية “نحنا والقمر جيران” للفنانة فيروز التي صادف عيد ميلادها الـ81 أمس الاثنين 21 نوفمبر.
تعليقات ( 26 )
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهليس من المعقول أن تكون صاحب علم ربما وصلت الى مراتبه العليا وتعجز عن فهم دينك واتباع نبيك وماجاء به وبالقرآن الكريم الذي أنزل عليه الا من خلال **** العقل.هو انسان مثلك وليس نبي مرسل من الله.
عدد التعليقات:968
ساميةكل عام وفيروز🌹بألف خير الله يطول عمرها🙏مقطوعة بديعة من إنسان جميل الحس والمشاعر الله يرحمه ويسكنه الجنة أما الظلامي فتطول أذانيه ويضيق صدره تزعجه مثل هذه الأخبار لايطرب إلا للتفجير فيسارع بالتكبير
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهكن مستقلآ بنفسك وفكرك وقرارك وسيادتك,أكرم نفسك بكرامتها والمحافظة عليها دون أن تكون مجرد تابعآ لشخص يؤدلج عليك فكره ويأخذك من خلاله الى مساراته وطرقه المظلمة التي تقودك لكره نفسك وحياتك ودنياك معها.
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهمن هنا على الانسان أن يتوقف مع نفسه ويراجعها ويحاسبها ويسأل نفسه كيف عليه أن يتبع شخصآ هو مثله تمامآ لافرق في مابينه وغيره الا بثيابه القصيرة.بينما الله لم يدعك لوحدك هناك نبيه وقرآنه فتعلم منهم بدونه
88البيانو من الات اللهو المحرمه فى الاسلام
متابعماشاء الله ابداع
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهوتريد من الناس أن **ة التي لاتستدل طريقها الا بك ومن خلالك.ناسين متناسين أن هناك ربآ هو الأولى منك في اتباعه والاستماع الى ماأنزل قرآنه.***
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهالله يشاهد قلبك ماذا يتواجد بداخله.الايمان المطلق به والاخلاص له وحده.ويشاهد أيضآ صدقك معه وحبك له وهو الأثر الذي بموجبه يقودك لحب خلقه والصدق معهم وتمني الخير لهم.لايشاهد هيئتك من الخارج ثوب قصير.
محب المرصدالله يغفر لك ويتجاوز عنك لو ترك فيروز وشفت لك شي ينفعك بأخرتك عسى الله يغفر لك بسسس
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهوهذا مايريده أن يتعلمه صيصانهم الصغيرة الذين انحاشو من أمام المحاضر الذي يدعوهم لتعليمهم السلام والمحبة وتأصيلها في نفوسهم. لكن وين يتعلمون مثل هذه الأهداف السامية والأخونجي بفكره الارهابي خلفهم.
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهطبعآ الأخونجي الكريه الحقود على نفسه وعلى الشعوب والحياة وناسها الطيبين المسالمين لايشاهده شهيدآ بكل تأكيد.شهيده فقط الارهابي المجرم صاحب الحزام الناسف أو صاحب السكين لقطع رقاب البشر فيها.هذا صاحبه.
جلوطيب .... خلها تنفعك الله بس يرحمك من عنده ويغفر لك
عدد التعليقات:15567
قلم الحقيقهالله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. شهيد من الشهداء الأبرار قدم خدمة للانسانية والدنيا وللمسلمين وغير المسلمين بها وهي دعوته للسلام والمحبة من خلال عزفه الرائع الذي يدعو للحب والتآخي.
يالطيفرحمك الله وغفر لك. . امين
حلبوبادعوا له مابتنفعه الموسيقي
نبرة صدي** ماتعلم زين
انا لله وانا اليه راجعونالله يرحمهم جميعا ويبدل الله سيئاتهم حسنات
سعد القرني / ال يزيداذكروا محاسن موتاكم ((((رحمة الله عليه واسكنة فسيح جناته))))
ودينفسي محمد عبده يرجع يغني جميع اغانيه كلها من جديد بدون موسيقى انما صوته العذب فقط والرخيم المبكي والمفرح والمسعد في نفس الوقت بس مؤثرات طبل محلل وفرقه ترديدوالسيل يا سدره الغربول يسقيك لانه ذوق الكثير
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرليس من المعقول أن يكسر الأورغ من أجل مشاغل الحياة يبدوا أنه تاب توبه نصوح فالله تعالى ويغفر له .
ما يعكر المزاجاحب الاغاني باداءها والحانها لانها مريحه لكن صوت الموسيقى الذي يشبه صوت***هو ما يعكر الصفو نود تحويل جميع الاغاني الى اغاني بدون موسيقى عود انما طبل حلال ودف ونفس المغنين لان الكلمه الطيبه صدقه
سامي الفرهودالله يرحمه يارب
صنداحيالله المستعان . حط رحاله في أول منازل الآخر فإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وان كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين . وإن كان من المكذبين الضالين **********
❤️ محب صدام حسين ❤️الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وجميع موتى المسلمين
شيعي برونزيابدااااااااااااااااااااااااااااااااااع