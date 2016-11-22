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فيصل بن تركي يعلن رغبته في شراء نادي النصر.. وهذه أبرز الأندية المرشحة للبيع

22 نوفمبر, 2016 , 13:41 م
فيصل بن تركي يعلن رغبته في شراء نادي النصر.. وهذه أبرز الأندية المرشحة للبيع
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صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أن ناديي الأهلي والاتفاق مرشحان ليكونا في طليعة الأندية التي سيتم تخصيصها وتحويلها إلى شركات٬ وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس بتخصيص الأندية المشاركة بدوري المحترفين لكرة القدم.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يسارع مسؤولو نادي الهلال إلى بيعه كون سعره سيكون مرتفعاً جداً المرحلة المقبلة٬ وأن يتأخر تخصيص ناديي النصر والاتحاد بسبب الديون المتراكمة عليهما٬ متوقعة استكمال تخصيص جميع الأندية مطلع الموسم الكروي المقبل.
وحول أسعار بيع الأندية، توقعت أن تتراوح بين 80 مليون ريال لأقل الأندية سعراً، لتصل إلى نصف مليار ريال أو أكثر بالنسبة لأكثر ناد٬ وذلك في حال رغب الملاك بشراء مقرّات الأندية بالكامل.
وبينت أن نادي الشباب بحي الصحافة شمال الرياض يعد من أغلى الأندية٬ لتجاوز قيمته العقارية المليار ريال بحسب القيمة السوقية للعقار حالياً، مشيرة إلى أن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أكد أنه جاهز لشراء النادي والاستثمار فيه متى ما تم الانتهاء من معايير خصخصة الأندية٬ مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد سيساعد على إثراء الساحة الرياضية في المملكة.



تعليقات ( 25 )

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  1. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ااببووححمموودد

    تعليق 21 .. المبالغ ستذهب الى الصندوق الرياضي الذي تم الاعلان عن انشائه .. وهذا الصندوق سيكون بمثابة البنك الذي سيستفيد منه الجميع للإقراض وغيره !!
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  2. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    محمد

    الاتحاد الاصعب شراء والأقوى استثماريا
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  3. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ياعالميين وش رايكم ***ونشتري فريق الهلال المحلي وندمجه مع النصر عشان يصير عالمي ونخلي ** عالميين؟؟؟ من عندي راتب شهر 2345 ريال سعودي فقط لاغير
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  4. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:359

    الديدحان

    بما ان نادي الاصيفر الصغير متجحفل . فأعتقد ان يبتعدو عن شراءه ولو ١٧٠٠ ريال . يجب اعادة النظر بالجحفله
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  5. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    قل خيرا او اصمت

    السوال قيمه هالانديه وين تروح !!!
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  6. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    ااببووححمموودد

    أنا بشتري (( المحلي )) وأوعد (( الطواقي )) أن يكون (( عالمي)) في مده أقصاها ثلاث سنوات.. (( سيدني )) الذي عمره لا يتجاوز العامين ليس أفضل منكم.. أوعدكم ستنسون الحكم الهمام الشجاع العادل (( نيشيمورا))
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  7. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    لو قامت شخصية هلالية بشراء الاندية الصغيرة

    كالنصر والاهلي والاتحاد هل يحق له إعادة تسميتها مثلا فرع واحد فرع اثنين فرع ثلاثه او الصغير واحد او الصغير اثنين وهكذا. عموما هو***
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  8. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    سدد رواتب اللاعبين بعدين هايط
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  9. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:359

    الديدحان

    اكيد راح يشتري نادي الاصيفر الصغير .والسبب انه لايساوي اكثر من ١٧٠٠ ريال سعودي ..****
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  10. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    كمان

    اللي عنده قرش *** يشتري ***
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  11. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    *** بطل مقاتل في الصحراء
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  12. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    طيب ايش الاشكالية في بيع نادي الاتحاد ونادي النصر الى بيشتري ي*** وراح يسدد الميلغ خلال سنة او اقل لكبر وشعبية الناديين
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  13. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    مبارك

    *** انت تشتري سكر في ماء
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  14. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    اسمرعبر

    حتى انا اقدر اشتري نادي الفقر لانه رخيص جداً
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  15. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    محب المرصد

    أكد أنه جاهز لشراء النادي! ****
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  16. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    كمان

    لا تخسر ترا ماله مستقبل
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  17. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    يالطيف

    النصر والاتحاد خارج التخصيص لعدم تسديد الديون يعني بالصريح انهم سيتاخر التخصيص لسنوات وتبقى الديون عائق و.............
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  18. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    عموري

    اصلاً نفس الشلة تشتري انديتها ونرجع لدوامة الديون والمشاكل
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  19. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    عبدالعزيز

    خطوة رائعه***
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  20. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    مشعل العتيبي

    الدراهم من وين لك
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  21. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    د

    بيع !!! من زمان وهي مملوكة لهم ؟؟؟
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  22. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    د

    بيع !!! من زمان وهي مملوكة لهم ؟؟؟
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  23. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    كلمة حق

    وانا ارغب في شراءبيت شعبي وسوف اسبغه باللون الأزرق والابيض
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  24. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    صنديد

    عنده فلوس يقول ويطول .
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  25. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    يعني على بالكم بيشتريها مواطنين عاديين ؟؟ ماعندنا إلا الفلس بيوت مانملكها بالأول
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