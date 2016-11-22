فيصل بن تركي يعلن رغبته في شراء نادي النصر.. وهذه أبرز الأندية المرشحة للبيع

صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أن ناديي الأهلي والاتفاق مرشحان ليكونا في طليعة الأندية التي سيتم تخصيصها وتحويلها إلى شركات٬ وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس بتخصيص الأندية المشاركة بدوري المحترفين لكرة القدم.

وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يسارع مسؤولو نادي الهلال إلى بيعه كون سعره سيكون مرتفعاً جداً المرحلة المقبلة٬ وأن يتأخر تخصيص ناديي النصر والاتحاد بسبب الديون المتراكمة عليهما٬ متوقعة استكمال تخصيص جميع الأندية مطلع الموسم الكروي المقبل.

وحول أسعار بيع الأندية، توقعت أن تتراوح بين 80 مليون ريال لأقل الأندية سعراً، لتصل إلى نصف مليار ريال أو أكثر بالنسبة لأكثر ناد٬ وذلك في حال رغب الملاك بشراء مقرّات الأندية بالكامل.

وبينت أن نادي الشباب بحي الصحافة شمال الرياض يعد من أغلى الأندية٬ لتجاوز قيمته العقارية المليار ريال بحسب القيمة السوقية للعقار حالياً، مشيرة إلى أن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أكد أنه جاهز لشراء النادي والاستثمار فيه متى ما تم الانتهاء من معايير خصخصة الأندية٬ مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد سيساعد على إثراء الساحة الرياضية في المملكة.