صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أن ناديي الأهلي والاتفاق مرشحان ليكونا في طليعة الأندية التي سيتم تخصيصها وتحويلها إلى شركات٬ وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس بتخصيص الأندية المشاركة بدوري المحترفين لكرة القدم.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يسارع مسؤولو نادي الهلال إلى بيعه كون سعره سيكون مرتفعاً جداً المرحلة المقبلة٬ وأن يتأخر تخصيص ناديي النصر والاتحاد بسبب الديون المتراكمة عليهما٬ متوقعة استكمال تخصيص جميع الأندية مطلع الموسم الكروي المقبل.
وحول أسعار بيع الأندية، توقعت أن تتراوح بين 80 مليون ريال لأقل الأندية سعراً، لتصل إلى نصف مليار ريال أو أكثر بالنسبة لأكثر ناد٬ وذلك في حال رغب الملاك بشراء مقرّات الأندية بالكامل.
وبينت أن نادي الشباب بحي الصحافة شمال الرياض يعد من أغلى الأندية٬ لتجاوز قيمته العقارية المليار ريال بحسب القيمة السوقية للعقار حالياً، مشيرة إلى أن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أكد أنه جاهز لشراء النادي والاستثمار فيه متى ما تم الانتهاء من معايير خصخصة الأندية٬ مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد سيساعد على إثراء الساحة الرياضية في المملكة.
فيصل بن تركي يعلن رغبته في شراء نادي النصر.. وهذه أبرز الأندية المرشحة للبيع
صحيفة المرصد: كشفت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أن ناديي الأهلي والاتفاق مرشحان ليكونا في طليعة الأندية التي سيتم تخصيصها وتحويلها إلى شركات٬ وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالأمس بتخصيص الأندية المشاركة بدوري المحترفين لكرة القدم.
تعليقات ( 25 )
ااببووححممووددتعليق 21 .. المبالغ ستذهب الى الصندوق الرياضي الذي تم الاعلان عن انشائه .. وهذا الصندوق سيكون بمثابة البنك الذي سيستفيد منه الجميع للإقراض وغيره !!
محمدالاتحاد الاصعب شراء والأقوى استثماريا
عدد التعليقات:359
الديدحانبما ان نادي الاصيفر الصغير متجحفل . فأعتقد ان يبتعدو عن شراءه ولو ١٧٠٠ ريال . يجب اعادة النظر بالجحفله
قل خيرا او اصمتالسوال قيمه هالانديه وين تروح !!!
ااببووححممووددأنا بشتري (( المحلي )) وأوعد (( الطواقي )) أن يكون (( عالمي)) في مده أقصاها ثلاث سنوات.. (( سيدني )) الذي عمره لا يتجاوز العامين ليس أفضل منكم.. أوعدكم ستنسون الحكم الهمام الشجاع العادل (( نيشيمورا))
لو قامت شخصية هلالية بشراء الاندية الصغيرةكالنصر والاهلي والاتحاد هل يحق له إعادة تسميتها مثلا فرع واحد فرع اثنين فرع ثلاثه او الصغير واحد او الصغير اثنين وهكذا. عموما هو***
كنت فقراوي واستخرت اللهسدد رواتب اللاعبين بعدين هايط
عدد التعليقات:359
الديدحاناكيد راح يشتري نادي الاصيفر الصغير .والسبب انه لايساوي اكثر من ١٧٠٠ ريال سعودي ..****
كماناللي عنده قرش *** يشتري ***
مبارك*** انت تشتري سكر في ماء
اسمرعبرحتى انا اقدر اشتري نادي الفقر لانه رخيص جداً
محب المرصدأكد أنه جاهز لشراء النادي! ****
كمانلا تخسر ترا ماله مستقبل
يالطيفالنصر والاتحاد خارج التخصيص لعدم تسديد الديون يعني بالصريح انهم سيتاخر التخصيص لسنوات وتبقى الديون عائق و.............
عمورياصلاً نفس الشلة تشتري انديتها ونرجع لدوامة الديون والمشاكل
عبدالعزيزخطوة رائعه***
مشعل العتيبيالدراهم من وين لك
دبيع !!! من زمان وهي مملوكة لهم ؟؟؟
دبيع !!! من زمان وهي مملوكة لهم ؟؟؟
كلمة حقوانا ارغب في شراءبيت شعبي وسوف اسبغه باللون الأزرق والابيض
صنديدعنده فلوس يقول ويطول .