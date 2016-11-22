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إحالة الخادمة المتهمة بقتل سيدة بمكة إلى مستشفي الأمراض النفسية

22 نوفمبر, 2016 , 13:58 م
إحالة الخادمة المتهمة بقتل سيدة بمكة إلى مستشفي الأمراض النفسية
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات مع الخادمة المتهمة بقتل كفيلتها في مكة، سوف تحيلها إلى مستشفى الأمراض النفسية لاجراء كشف طبي عليها.ووفقاً لصحيفة”المدينة”أوضحت المصادر أن الخادمة الأخرى ستتم أيضاً إحالتها،وذلك لإعداد تقرير عن حالتيهما الصحية والنفسية والتأكد من عدم معاناتمها من أي اعتلالات.



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    77

    حسبي الله ونعم الوكيل وكل من ازهق روح بريئه قالوا معتل نفسي
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  2. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    عموري

    المريض النفسي معروف من البداية السيف ولا غير السيف
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  3. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    ابو عقاب

    يفترض يرفع قضية على مكتب الاستقدام المحلي والخارجي و على من سمح لها القدوم اذا كانت مريضة نفسية ومن قام بعمل الكشف الطبي
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  4. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    مهازل

    وين الكشف على العماله قبل دخولهم للمملكه نفسياً وصحياً وعقلياً وجسدياً ؟؟ بعد مايقع الفاس في الراس تجون تكشفون عليهم ؟؟
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  5. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    ابو عقاب

    طبقو فيهم الحد اذا ادعو انهم مصابين با أمراض نفسية الاثبات انهم سليمين أليس في شروط العقد ان تكون خاليه من اي أمراض الم يحضرو من بلدهم ومصدق مكتبهم ومن سفارتهم انه ليس لديهم اي أمراض .
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  6. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    ابو عقاب

    طبقو فيهم الحد اذا ادعو انهم مصابين با أمراض نفسية الاثبات انهم سليمين أليس في شروط العقد ان تكون خاليه من اي أمراض الم يحضرو من بلدهم ومصدق مكتبهم ومن سفارتهم انه ليس لديهم اي أمراض .
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  7. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    كل خادمه تقتل يقولون فيها مرض نفسي علشان تطلع من جريمتها لازم يتنفذ فيها القصاص حسبي الله ونعم الوكيل فيها جعلها تنصلي بنار جهنهم الله يرحم الميته ويجعل مثواها جنات النعيم
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  8. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    الان تتحرك السفارة الفلبينية بكل قواها للدفاع عنها

    تقوم السفارة الفلبينية بالرياض بدور تقيـم مكاتب الاستقدام بالمملكة ويتزعمها شخص اسمه حسن له عشرون سنه وهو من يقرر ان يوافق لك بجب اوردر ام لا لماذا لا يجرى كشف نفسـى لكل خادمة قادمة للسعودية ؟!!
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  9. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    منال من جدة

    من امنا العقاب اساء الادب
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  10. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    العويد

    مافيها مرض نفسي ، مافيها غير الكراهية والحقد
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  11. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    منال من جدة

    من امنا العقاب اساء الادب
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  12. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 14:34 م

    يالطيف

    هاذا بسبب استقدام منهب ودب لاكن مسكينه الخدامه الله يطلف بنفسيتها مكانت بشعورها
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  13. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    وزير الأسفلت

    جاك الفرج من ادقك
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  14. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    صبحي

    السيف الاملح بلا نفسيه ***
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  15. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 14:04 م
    عدد التعليقات:15571

    قلم الحقيقه

    جهزو السيف لهم لقطع رؤوسهم بلا أمراض نفسية بلا خرابيط .الخادمتين جميعهم مشتركين في الجريمة متعمدين فعلها والقيام بها والاصرار والتخطيط لها مسبقآ. واحدة تنفذ القتل والأخرى تراقب وتشجع على فعله.
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  16. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    عبادي

    بكذا نتأكد إنه ضاع حق المسكينة الي ذبحوها.. و تنتهي القضية أن القاتلة تعاني اعتلالات نفسية
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  17. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    محد قال لهم يجيبو شغاله بيتهم
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