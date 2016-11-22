إحالة الخادمة المتهمة بقتل سيدة بمكة إلى مستشفي الأمراض النفسية

صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات مع الخادمة المتهمة بقتل كفيلتها في مكة، سوف تحيلها إلى مستشفى الأمراض النفسية لاجراء كشف طبي عليها.ووفقاً لصحيفة”المدينة”أوضحت المصادر أن الخادمة الأخرى ستتم أيضاً إحالتها،وذلك لإعداد تقرير عن حالتيهما الصحية والنفسية والتأكد من عدم معاناتمها من أي اعتلالات.
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تعليقات ( 17 )
77حسبي الله ونعم الوكيل وكل من ازهق روح بريئه قالوا معتل نفسي
عموريالمريض النفسي معروف من البداية السيف ولا غير السيف
ابو عقابيفترض يرفع قضية على مكتب الاستقدام المحلي والخارجي و على من سمح لها القدوم اذا كانت مريضة نفسية ومن قام بعمل الكشف الطبي
مهازلوين الكشف على العماله قبل دخولهم للمملكه نفسياً وصحياً وعقلياً وجسدياً ؟؟ بعد مايقع الفاس في الراس تجون تكشفون عليهم ؟؟
ابو عقابطبقو فيهم الحد اذا ادعو انهم مصابين با أمراض نفسية الاثبات انهم سليمين أليس في شروط العقد ان تكون خاليه من اي أمراض الم يحضرو من بلدهم ومصدق مكتبهم ومن سفارتهم انه ليس لديهم اي أمراض .
ابو عقابطبقو فيهم الحد اذا ادعو انهم مصابين با أمراض نفسية الاثبات انهم سليمين أليس في شروط العقد ان تكون خاليه من اي أمراض الم يحضرو من بلدهم ومصدق مكتبهم ومن سفارتهم انه ليس لديهم اي أمراض .
الان تتحرك السفارة الفلبينية بكل قواها للدفاع عنهاتقوم السفارة الفلبينية بالرياض بدور تقيـم مكاتب الاستقدام بالمملكة ويتزعمها شخص اسمه حسن له عشرون سنه وهو من يقرر ان يوافق لك بجب اوردر ام لا لماذا لا يجرى كشف نفسـى لكل خادمة قادمة للسعودية ؟!!
منال من جدةمن امنا العقاب اساء الادب
العويدمافيها مرض نفسي ، مافيها غير الكراهية والحقد
منال من جدةمن امنا العقاب اساء الادب
يالطيفهاذا بسبب استقدام منهب ودب لاكن مسكينه الخدامه الله يطلف بنفسيتها مكانت بشعورها
وزير الأسفلتجاك الفرج من ادقك
صبحيالسيف الاملح بلا نفسيه ***
عدد التعليقات:15571
قلم الحقيقهجهزو السيف لهم لقطع رؤوسهم بلا أمراض نفسية بلا خرابيط .الخادمتين جميعهم مشتركين في الجريمة متعمدين فعلها والقيام بها والاصرار والتخطيط لها مسبقآ. واحدة تنفذ القتل والأخرى تراقب وتشجع على فعله.
عباديبكذا نتأكد إنه ضاع حق المسكينة الي ذبحوها.. و تنتهي القضية أن القاتلة تعاني اعتلالات نفسية