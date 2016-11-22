إحالة الخادمة المتهمة بقتل سيدة بمكة إلى مستشفي الأمراض النفسية

صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات مع الخادمة المتهمة بقتل كفيلتها في مكة، سوف تحيلها إلى مستشفى الأمراض النفسية لاجراء كشف طبي عليها.ووفقاً لصحيفة”المدينة”أوضحت المصادر أن الخادمة الأخرى ستتم أيضاً إحالتها،وذلك لإعداد تقرير عن حالتيهما الصحية والنفسية والتأكد من عدم معاناتمها من أي اعتلالات.