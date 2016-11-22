مدير مكتب البشير يوضح حقيقه وفاة الرئيس السوداني!

صحيفة المرصد: نفى طه عثمان، مدير مكتب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل مهامه في الخارج.

ونقلت “العربية نت” قال عثمان: “أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية”.

وكانت شائعة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس السوداني عمر البشير، إثر نوبة قلبية مفاجئة.