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مدير مكتب البشير يوضح حقيقه وفاة الرئيس السوداني!

22 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
مدير مكتب البشير يوضح حقيقه وفاة الرئيس السوداني!
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صحيفة المرصد: نفى طه عثمان، مدير مكتب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل مهامه في الخارج.

ونقلت “العربية نت” قال عثمان: “أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية”.

وكانت شائعة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس السوداني عمر البشير، إثر نوبة قلبية مفاجئة.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    م.ت

    المرصد الثانيه بعد صحيفه سبق بلاخبار على مدى 24ساعه
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  2. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    م.ت

    تعليق مخالف
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  3. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    م.ت

    العلاقه القويه المرتبطه بين اللملك سلمان حفضه الله وعمر البشير ووقوف عمر البشير مع ملكنا سلمان ينافي كلام قلم الحقسقه جماه وتقصيل
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  4. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    م.ت

    ههه اسشفيت من قلم الحقيقه حب الشهره يحاول كسب مزيد من الشهره غلطه واحده كشفت الغباء ساوضحها فيما بعد
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  5. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:15571

    قلم الحقيقه

    والبعض الآخر أمطاره أقساطه . يعني السوداني أصبح أفضل من غيره,, دنيا العرب دنيا العجب كل يوم لها أحوال.
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  6. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    الله يحفظة
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  7. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 16:33 م
    عدد التعليقات:15571

    قلم الحقيقه

    والبعض الآخر مطره أقساطه . يعني السوداني أصبح أفضل من غيره. دنيا العرب دنيا العجب كل يوم لها أحوال.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 16:24 م
    عدد التعليقات:15571

    قلم الحقيقه

    رومانسية السوداني مستمعين بالمطر ,,, حلوه العبارة ههههههه
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  9. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    ٧ موجه لتعليق ٢ اقوله انضر اول لوضعنا بعدين انتقد السوداني وغيره
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  10. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    الموت فينا فينا

    النفي عند العرب زي شربة المويه ... جاهز على طرف اللسان وسريع ... كلنا مصيرنا الموت رئيس أو مرؤس
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  11. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    عابر

    طاما انت جاس مستمتع بالمطر بالله عليك تعيد الدعم علي الدواء لشعبك
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  12. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    البتال

    الحمد الله على سلامته وحفظ الله الرئيس عمر البشير وادام عليه نعمة الصحة والعافية
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  13. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    علي1

    الحمد الله على سلامته وحفظ الله الرئيس عمر البشير وادام عليه نعمة الصحة والعافية
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  14. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    اللهم اللطف بنا ممن ظلمنا وأكل حقوقونا وثرواتنا ونحن ليس لنا حيل ولا قوة

    **.. والله يطول بعمر الرئيس السوداني
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  15. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    شعبنا اول قبل السوداني
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  16. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    بحر 1

    ونعم الرجال وقفته مع عاصفة الحزم رفعت قدره مع دول الخليج
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  17. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    مصمم

    عاش رجل ومات رجل //
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  18. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مصمم

    أذكرو محاسن موتاكم //
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  19. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مصمم

    // كان نعم الرجل
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  20. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    loovivool

    في المغرب يستمتع بالمطر والشعب السوداني *** عمالة في الدول الاجنبية والثروات في بلادهم لا تعد ولا تحصى !!!!
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  21. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    عمر المري

    حكاية الاشاعات**
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