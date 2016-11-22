مدير مكتب البشير يوضح حقيقه وفاة الرئيس السوداني!

صحيفة المرصد: نفى طه عثمان، مدير مكتب الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، شائعة وفاة الرئيس بنوبة قلبية مفاجئة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويواصل مهامه في الخارج.
ونقلت “العربية نت” قال عثمان: “أجلس الآن إلى جانب الرئيس البشير في المغرب مستمتعين بالمطر.. ونحن نستعد للمغادرة بعد قليل إلى غينيا للمشاركة في القمة العربية الإفريقية”.
وكانت شائعة قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس السوداني عمر البشير، إثر نوبة قلبية مفاجئة.
تعليقات ( 21 )
م.تالمرصد الثانيه بعد صحيفه سبق بلاخبار على مدى 24ساعه
م.تتعليق مخالف
م.تالعلاقه القويه المرتبطه بين اللملك سلمان حفضه الله وعمر البشير ووقوف عمر البشير مع ملكنا سلمان ينافي كلام قلم الحقسقه جماه وتقصيل
م.تههه اسشفيت من قلم الحقيقه حب الشهره يحاول كسب مزيد من الشهره غلطه واحده كشفت الغباء ساوضحها فيما بعد
عدد التعليقات:15571
قلم الحقيقهوالبعض الآخر أمطاره أقساطه . يعني السوداني أصبح أفضل من غيره,, دنيا العرب دنيا العجب كل يوم لها أحوال.
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالله يحفظة
عدد التعليقات:15571
قلم الحقيقهوالبعض الآخر مطره أقساطه . يعني السوداني أصبح أفضل من غيره. دنيا العرب دنيا العجب كل يوم لها أحوال.
عدد التعليقات:15571
قلم الحقيقهرومانسية السوداني مستمعين بالمطر ,,, حلوه العبارة ههههههه
الموت فينا فيناالنفي عند العرب زي شربة المويه ... جاهز على طرف اللسان وسريع ... كلنا مصيرنا الموت رئيس أو مرؤس
عابرطاما انت جاس مستمتع بالمطر بالله عليك تعيد الدعم علي الدواء لشعبك
البتالالحمد الله على سلامته وحفظ الله الرئيس عمر البشير وادام عليه نعمة الصحة والعافية
علي1الحمد الله على سلامته وحفظ الله الرئيس عمر البشير وادام عليه نعمة الصحة والعافية
اللهم اللطف بنا ممن ظلمنا وأكل حقوقونا وثرواتنا ونحن ليس لنا حيل ولا قوة**.. والله يطول بعمر الرئيس السوداني
بحر 1ونعم الرجال وقفته مع عاصفة الحزم رفعت قدره مع دول الخليج
مصممعاش رجل ومات رجل //
مصممأذكرو محاسن موتاكم //
مصمم// كان نعم الرجل
loovivoolفي المغرب يستمتع بالمطر والشعب السوداني *** عمالة في الدول الاجنبية والثروات في بلادهم لا تعد ولا تحصى !!!!
عمر المريحكاية الاشاعات**