رسالة “واتس أب” تكلف شخصًا ربع مليون درهم في الإمارات!

صحيفة المرصد:رفضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس 3 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمه 250 ألف درهم، لقيامه بسبّ امرأة عبر “واتس أب”.
وأحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة سب امرأة عبر “واتس أب”، وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 20/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفقا لما أوردته صحيفة “الإمارات اليوم”.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 250 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ثم عارض المحكوم عليه على هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
تعليقات ( 5 )
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
مواطنهالحين ودك يسبك واحد ويعطيك 10 الف ريال كل يوم سبه
تركي2طيب الفلوس الي يأخذونها منه كغرامة وين تروح ؟ وهل فية جزء منها يروح للشخص الشاكي
صدقت يارقم واحدتعليق رقم واحد حسك في محله انا معك حرب اعلاميه وتفرقه وشفل عنصريه وطائفيه وتشجيع على السفور والانفتاح وكره للمشايخ وغيرها كثير
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته