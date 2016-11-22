قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي في محاولة لإطلاق صاروخ باليستي تجاه المملكة

صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة بالمقاومة الشعبية في محافظة صعدة اليمنية أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي تجاه أراضي المملكة، بعد أن انفجر الصاروخ فور إطلاقه.

ووفقًا لـ”الوطن” فإن الانفجار تسبب في وقوع قتلى وجرحى في مكان إطلاقه، يرجح أنهم من عناصر الميليشيات التي تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين في كيفية إطلاق الصواريخ.

وأوضحت المصادر أن التجربة الفاشلة كانت أول أمس من قاعدة في منطقة آل مسيك بمديرية جيدان بصعدة، حيث سمع أصوات سيارات الإسعاف تدوي في المكان وفرضت المليشيات طوقا أمنيا حوله.