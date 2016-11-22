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قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي في محاولة لإطلاق صاروخ باليستي تجاه المملكة

22 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي في محاولة لإطلاق صاروخ باليستي تجاه المملكة
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صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة بالمقاومة الشعبية في محافظة صعدة اليمنية أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي تجاه أراضي المملكة، بعد أن انفجر الصاروخ فور إطلاقه.
ووفقًا لـ”الوطن” فإن الانفجار تسبب في وقوع قتلى وجرحى في مكان إطلاقه، يرجح أنهم من عناصر الميليشيات التي تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين في كيفية إطلاق الصواريخ.
وأوضحت المصادر أن التجربة الفاشلة كانت أول أمس من قاعدة في منطقة آل مسيك بمديرية جيدان بصعدة، حيث سمع أصوات سيارات الإسعاف تدوي في المكان وفرضت المليشيات طوقا أمنيا حوله.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    سبهلل

    بلادنا محمية باْذن الله لوجود مكة فيها قال تعالى :( ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم)
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  2. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((((( متى ما نزع الله الحكمة من قوم .........كيف _ يفقهــــــون ))))))))
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  3. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( المضحك المبكي ....... ان عبيد الملالي ...... سارعوا في حمل جثث حمير اليهود المحروقة الي صنعاء ...... وتركوا الزابيل والبغال جثثهم منشورة )))))))
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  4. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 17:12 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( مافي ((بنادقنا)) ولا وحدة ...... كذوب لثور الدخان ... والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والخطوب ..... فرق المعادن والجواهر والذهب ))))))
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  5. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    مصدر الكلمه

    شيء طبيعي الله حامي بلاد الحرمين فليتعضوا ولكن الجهل في امور الدين ديدن الحوثيين ومن ناصرهم
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  6. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
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  7. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((((( عـــــــــــــــاجل..........(((3))) غارات _نوعية _ودقيقة ...........لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تعاود (((حـــــرق))) المليشيات في ثعبان _باقم _ صعــــــــدة ))))))))
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  8. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 17:02 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((الله أكبر ..........الله أكبر ..........الله أكبر ..........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ......الله أكبر ))))))))
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  9. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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  10. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    متابع

    اللهم عليك بالحوثيين فقد طغو وبغو اللهم انهم لا يعجزونك فارنا فيهم عجائب قدرتك سبحانك فانك على كل شئ قدير
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  11. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    اليوسي

    اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم ومن يساندهم او يتعاون معهم اللهم عليك بهم جميعا فانهم لايعجزونك اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء أهل السنة من الرافضة واليهود والنصيرية والحوثية
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  12. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    اللهم لك الحمد اللهم اجعل تدبير هم في تدميرهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
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  13. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:975

    سامية

    سبحان الله رد كيدهم عليهم عسى كلها تنفجر في وجيههم .
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  14. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    مواطن

    اللهم رد كيدهم في نحورهم
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  15. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ـــــــ(((((((((((((((((((وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ))))))))))))))ـــــــ
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  16. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    رهين الحياة

    هؤلاء الخونه لما يستفيدو من القرارات الدوليه ولاالأمميه واحترام الحرب النزيهه وخرق الهدنه الواحده تلوالاخرى اذآاحرقوهم حتى يعودوالى رشدهم وعليكم بصعدة الفسادوالرافضه انقذوالضعفاء من اليمنيين المساكين
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  17. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    =🇸🇦=

    الله أكبر .. والحمدلله .. اللهم أجعل تدبيرهم تدميراً عليهم .. هذا خبر أفرحني 👍😂
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  18. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 15:51 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( عــــــــــــــــاجل .... مازالت نار اسيادهم المجوس تحرق فيهم ...... مصرع أخطر الزنابيل القيادي الميداني المكنى ((ابو رداد)) قتل اثناء تعرضة لانفجار لغم عجز عن رده)))))))
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  19. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    خالد

    عفوا الكلام موجه لتعليق رقم 3
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  20. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    خالد

    ت رقم 1 بيض الله وجهك وانا خالد ودايم اكتب معرفاته وافضحة واعرف اسلوبه واسوب كتاباته قلم الحقيقة يدخل بمعرفات كثير رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ليوهم للقراء انهم كقثيرين بس معليك افضحه واحنا معا
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  21. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    أوس

    اللهم من أراد شرا ببلاد الحرمين فاشغله فى نفسه ورد كيده فينحره
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  22. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    يالطيف

    الصواريخ التي تطلق هي حديثة الصنع او مخزنه خبراء الصواريخ الم يلاحضو قدمها او هي حديثه بعد الكشف عليها
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  23. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  24. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((بوركت الايادي ........بوركت الايادي ....... بوركت الايادي ))))))
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  25. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((((بوركت الايادي ........بوركت الايادي ....... بوركت الايادي ))))))
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  26. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((( عـــــــــــــــــــــاجل ....... مقاتلاتنا _الكواسر ....... تعاود قصف صعـــــــدة مجدداً ...... وتحرق المزيد من نار الملالي وعبيدهم الزنابيل وعلوجهم البغال ... كان ذلك في حيــــدان _صعدة ))))
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  27. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    الله يبيدهم الحوثيين اذناب أيران المجوس
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  28. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    ف

    الله يزيدهم وينصرنا عليهم
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  29. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 15:13 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=v8r84duHSHc
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  30. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    ((((((( لم ينفجر الصاروخ ........ هكذا ....... صادتهم كواسرنا ... كعادتها عند اعدادهم .... باليمني نتفت ابوه )))))))
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  31. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
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  32. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((هـــــــــذا ...... كان حصاد .....بداية الهدنة ....ومن ضمنهم خبراء من حمير يهود من الحرس الثوري ....وبالامس مجزرة ميدي واليوم مجزرة جبل الصبات ..... والقادم أشد وأكنا بعون الله وتسديده )))))))
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  33. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    زوارة

    يجب ضرب ايران ومن يتعاون معها في تهريب الاسلحه
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