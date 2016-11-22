صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة بالمقاومة الشعبية في محافظة صعدة اليمنية أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي تجاه أراضي المملكة، بعد أن انفجر الصاروخ فور إطلاقه.
ووفقًا لـ”الوطن” فإن الانفجار تسبب في وقوع قتلى وجرحى في مكان إطلاقه، يرجح أنهم من عناصر الميليشيات التي تلقت تدريبات على أيدي خبراء إيرانيين في كيفية إطلاق الصواريخ.
وأوضحت المصادر أن التجربة الفاشلة كانت أول أمس من قاعدة في منطقة آل مسيك بمديرية جيدان بصعدة، حيث سمع أصوات سيارات الإسعاف تدوي في المكان وفرضت المليشيات طوقا أمنيا حوله.
قتلى وجرحى بين مليشيا الحوثي في محاولة لإطلاق صاروخ باليستي تجاه المملكة
صحيفة المرصد: أكدت مصادر مطلعة بالمقاومة الشعبية في محافظة صعدة اليمنية أن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ باليستي تجاه أراضي المملكة، بعد أن انفجر الصاروخ فور إطلاقه.
تعليقات ( 33 )
سبهللبلادنا محمية باْذن الله لوجود مكة فيها قال تعالى :( ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم)
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((((( متى ما نزع الله الحكمة من قوم .........كيف _ يفقهــــــون ))))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( المضحك المبكي ....... ان عبيد الملالي ...... سارعوا في حمل جثث حمير اليهود المحروقة الي صنعاء ...... وتركوا الزابيل والبغال جثثهم منشورة )))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( مافي ((بنادقنا)) ولا وحدة ...... كذوب لثور الدخان ... والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والخطوب ..... فرق المعادن والجواهر والذهب ))))))
مصدر الكلمهشيء طبيعي الله حامي بلاد الحرمين فليتعضوا ولكن الجهل في امور الدين ديدن الحوثيين ومن ناصرهم
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((( عـــــــــــــــاجل..........(((3))) غارات _نوعية _ودقيقة ...........لمقاتلاتنا _الكواسر ...... تعاود (((حـــــرق))) المليشيات في ثعبان _باقم _ صعــــــــدة ))))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((الله أكبر ..........الله أكبر ..........الله أكبر ..........الله أكبر ........الله أكبر.........الله أكبر ......الله أكبر ))))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
متابعاللهم عليك بالحوثيين فقد طغو وبغو اللهم انهم لا يعجزونك فارنا فيهم عجائب قدرتك سبحانك فانك على كل شئ قدير
اليوسياللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم شتت شملهم وباعد بين قلوبهم ومن يساندهم او يتعاون معهم اللهم عليك بهم جميعا فانهم لايعجزونك اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء أهل السنة من الرافضة واليهود والنصيرية والحوثية
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم لك الحمد اللهم اجعل تدبير هم في تدميرهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
عدد التعليقات:975
ساميةسبحان الله رد كيدهم عليهم عسى كلها تنفجر في وجيههم .
مواطناللهم رد كيدهم في نحورهم
عدد التعليقات:1
برق الحرمـــــــ(((((((((((((((((((وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ))))))))))))))ـــــــ
رهين الحياةهؤلاء الخونه لما يستفيدو من القرارات الدوليه ولاالأمميه واحترام الحرب النزيهه وخرق الهدنه الواحده تلوالاخرى اذآاحرقوهم حتى يعودوالى رشدهم وعليكم بصعدة الفسادوالرافضه انقذوالضعفاء من اليمنيين المساكين
=🇸🇦=الله أكبر .. والحمدلله .. اللهم أجعل تدبيرهم تدميراً عليهم .. هذا خبر أفرحني 👍😂
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( عــــــــــــــــاجل .... مازالت نار اسيادهم المجوس تحرق فيهم ...... مصرع أخطر الزنابيل القيادي الميداني المكنى ((ابو رداد)) قتل اثناء تعرضة لانفجار لغم عجز عن رده)))))))
خالدعفوا الكلام موجه لتعليق رقم 3
خالدت رقم 1 بيض الله وجهك وانا خالد ودايم اكتب معرفاته وافضحة واعرف اسلوبه واسوب كتاباته قلم الحقيقة يدخل بمعرفات كثير رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ليوهم للقراء انهم كقثيرين بس معليك افضحه واحنا معا
أوساللهم من أراد شرا ببلاد الحرمين فاشغله فى نفسه ورد كيده فينحره
يالطيفالصواريخ التي تطلق هي حديثة الصنع او مخزنه خبراء الصواريخ الم يلاحضو قدمها او هي حديثه بعد الكشف عليها
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((بوركت الايادي ........بوركت الايادي ....... بوركت الايادي ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((((بوركت الايادي ........بوركت الايادي ....... بوركت الايادي ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((( عـــــــــــــــــــــاجل ....... مقاتلاتنا _الكواسر ....... تعاود قصف صعـــــــدة مجدداً ...... وتحرق المزيد من نار الملالي وعبيدهم الزنابيل وعلوجهم البغال ... كان ذلك في حيــــدان _صعدة ))))
فالله يزيدهم وينصرنا عليهم
عدد التعليقات:1
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=v8r84duHSHc
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((( لم ينفجر الصاروخ ........ هكذا ....... صادتهم كواسرنا ... كعادتها عند اعدادهم .... باليمني نتفت ابوه )))))))
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((هـــــــــذا ...... كان حصاد .....بداية الهدنة ....ومن ضمنهم خبراء من حمير يهود من الحرس الثوري ....وبالامس مجزرة ميدي واليوم مجزرة جبل الصبات ..... والقادم أشد وأكنا بعون الله وتسديده )))))))
زوارةيجب ضرب ايران ومن يتعاون معها في تهريب الاسلحه