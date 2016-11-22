مقتل أكثر من تسعة آلاف وإصابة 24 ألف برصاص الحوثيين في اليمن

صحيفة المرصد-واس:أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (الراصد اليمني) تقريرًا جديدًا رصد من خلاله الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي و صالح الانقلابية خلال الفترة من 1/1/2015 وحتى 30/9/2016م في 17 محافظة يمنية.

وذكر التحالف في تقرير له نشرته وكالة الأنباء اليمنية اليوم أنه رصد خلال هذه الفترة مقتل 9646مدنيًا بينهم 8146 رجلاً و 597 امرأة و 903 أطفال، وإصابة 24320 مدنيًا بينهم 18521 رجلاً و 3092 امرأة و2707 أطفال.

وأشار التقرير إلى أن أجمالي المعتقلين الذين تم رصدهم وتوثيق بياناتهم 12780 معتقلاً غالبيتهم ناشطين شباب وسياسيين وإعلاميين, بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية وعدد من الأطفال، وبلغ عدد الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة خلال نفس الفترة 3811 مرفقًا صحيًا وتعليميًا وخدميًا بالإضافة إلى مواقع أثرية ودور للعبادة.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات طالت الاعتداء على الممتلكات الخاصة لـ25934مقرًا خاصًا ومنزلاً ومجمعًا سكنيًا ومصانع ومزارع خاصة ومحلات تجارية ووسائل نقل.

ولفت الانتباه إلى أنه رصد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016 م مقتل 298 مدنيًا بينهم 22 طفلا و53 امرأة ، فيما بلغ عدد القتلى من المدنيين في الربع الأول والثاني1146 مدنيًا بينهم 373 طفلا و68 امرأة ، وبلغ عدد الجرحى خلال الربع الثالث لهذا العام من المدنيين 394 مدنيًا بينهم 42 طفلاً و98 امرأة ، فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين خلال الربعين الأول والثاني 4044 مدنيًا بينهم 369 مدنيًا و 1067 امرأة.

وأكد أنه رصد خلال الربع الثالث اعتقال 942 شخصًا من قبل الميليشيا الانقلابية , فيما رصد اعتقال 3380 شخصًا خلال الربعين الأول والثاني للعام الجاري، وطالت الانتهاكات 82 ممتلكًا عامًا و346 ممتلكًا خاصًا في الربع الثالث للعام الجاري, فيما بلغ عدد الانتهاكات للممتلكات خلال الربعين الأول والثاني 949 ممتلكًا عامًا و2673 ممتلكًا خاصًا.

وأضاف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنه بلغ عدد القتلى من المدنيين خلال العام 2015 م 8202 مدنيًا بينهم 508 أطفال و476 امرأة, فيما بلغ عدد الجرحى19882 جريحًا بينهم 2296طفلاً و 1927 امرأة, وبلغ عدد المعتقلين8458 معتقلاً، وبلغت الانتهاكات التي طالت الممتلكات 2780 ممتلكًا عامًا و 22915ممتلكًا خاصًا.