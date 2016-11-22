سرقة خمسة ملايين يورو من قطريتين على طريق سريع قرب باريس

صحيفة المرصد-أ ف ب:اعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية ان قطريتين كانتا قد وصلتا الى مطار لوبورجيه في شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدي الى العاصمة مساء الاثنين، موضحة ان المهاجمين استولوا على اشياء “بقيمة خمسة ملايين يورو على الاقل”.
واجبر رجلان ملثمان سيارة البنتلي التي كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف. وبعد ان قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين الستينيتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على “كل ما كان موجودا في السيارة من مجوهرات وملابس وامتعة (…) تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو على الاقل”.
وغالبا ما يشهد المقطع المؤدي الى مطاري رواسي شارل ديغول ولوبورجيه من الطريق السريع عمليات سطو تستهدف خلال الازدحام السيارات الفاخرة او الاجانب الذين يسود الاعتقاد انهم ينقلون مبالغ طائلة.
تعليقات ( 20 )
💎💛عــــهــــــود💛💎يتركون ديرتهم الحلوة ويروحون لفرنسا ديرة العنصرية والكفار وكراهية المسلمين والانحلال ؟؟
💎💛عــــهــــــود💛💎لو ينسرق مني خمسين ريال مانوم الليل من القهر 😬
علي البديويباريس الناس ماخده فيها مقلب . السرقات على كيف كيفك والشرطة لا أرى لا أسمع لا أتكلم . وين ماتروح تشوف ناس تعرضت لعملية سرقة والشرطة على كثرهم لكن بدون فايدة .
السيريريما هذا ياباريس ياعاصمة الحب ماذا يجرى
خالدحلال عليهم
عُـــــــــمـــــــــرعلى بالهم باريس مايسرقون اكلهم باريسي وشربهم باريسي وعطرهم باريسي وشغلهم باريسي وسرقهم باريسي عزالله لقا من يسرق ها العجز منغنغات من النعمه اذا هي حلال ترجع اما اذا حرام لقت صاحبها
الصارمتعليق مخالف
سبهلللا ادري هل المواطنين في قطر لديهم هذه التخمة المالية ام القطريتين من أفراد الاسرة الحاكمة
مـ،ـاݛــےكلمه السر بالمطار وبعد التفتيش والمغادره وهذا الشارع حصل فيه عمليات كثيره ليه ماهو مراقب ولو بالكمرات فيه تواطؤ ويضر بسمعه فرنسا لكن مايقهرك غير ال ماخذ مقلب فيهم ووصلهم للسماء السابعه م بدوانا
مـ،ـاݛــےلا ماهم حديثي نعمه 8 بعدين مالقيت غير اسمي تكتب فيه الشكوى لله هذولا من ال يلهط ع طول اذا النخبه بهذي العقليه وش نقول ع العوام معقول رايحين يفرطون 20 مليون ريال بسياحه يسوونها
مـ،ـاݛــےمصر العثور على جثة رئيسة بنك أبوظبي الإسلامي مقتولة داخل شقتها
مباركيستاهلون حديثي النعمة
مـ،ـاݛــےجوائزنا الخليجيه الكبرى المليونيه لهم صفقات مربحه لهم سياحه لهم بتعاث غريب الشكل والاهداف بالمليارات هم المستفيدين ويحرك اقتصادياتهم نجيبهم ونعطيهم رواتب خياليه ع الفاضي والبديل موجود فوقه يسرقونا ؟
Mohammedوالله الناس انا ما ادري ايش صابهم يعني ابغي اسافر أخذ معاي الذهب والمجوهرات واموالا خياليه ليش انا فين رائح تحسبون انفسكم في دولك الطيبة واللي الله حافظها بالامن
عموريمهايط العرب بالغرب لازم يدفعون الضريبة
مـ،ـاݛــےخليجيه تبتز بملايين واخريات ينسرق منهن ملايين ماهي جديده ومن عليه القوم اناث وذكور وحتى مسؤلين ويجيك الافدغ والفدغه ويقولك رايحين باغيس ياقلب امك وخذ مديح للنصارى وعندهم العدل والانسانيه
عدد التعليقات:15571
قلم الحقيقهأميرتين قطريتين ذهبيتين مجوهرات ومصوغات ثمينة هدفآ سهلآومطمعآ يسيل له اللعاب لهذه العصابات أو المافياالأجنبية.هذا هو حال العرب التباهي والفشخرة وحمل مايحتاجونه ومالايحتاجونه.زين ابقوهم على قيد الحياة.
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد