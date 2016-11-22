سرقة خمسة ملايين يورو من قطريتين على طريق سريع قرب باريس

صحيفة المرصد-أ ف ب:اعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية ان قطريتين كانتا قد وصلتا الى مطار لوبورجيه في شمال باريس، تعرضتا لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع المؤدي الى العاصمة مساء الاثنين، موضحة ان المهاجمين استولوا على اشياء “بقيمة خمسة ملايين يورو على الاقل”.

واجبر رجلان ملثمان سيارة البنتلي التي كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق السريع والتوقف. وبعد ان قاما برش الغاز المسيل للدموع على السيدتين الستينيتين وسائقهما، قاما بالاستيلاء على “كل ما كان موجودا في السيارة من مجوهرات وملابس وامتعة (…) تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو على الاقل”.

وغالبا ما يشهد المقطع المؤدي الى مطاري رواسي شارل ديغول ولوبورجيه من الطريق السريع عمليات سطو تستهدف خلال الازدحام السيارات الفاخرة او الاجانب الذين يسود الاعتقاد انهم ينقلون مبالغ طائلة.