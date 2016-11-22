مرشح ترمب للدفاع يعتبر إيران أخطر من داعش

صحيفة المرصد:يخشى النظام الإيراني من تزايد مرشحي الرئيس المنتخب الأميركي دونالد ترمب، للوزارات الحساسة، خاصة ما يتعلق بالجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، وهو المرشح الأبرز لتولي منصب وزير الدفاع، والذي يعتبر إيران أخطر من تنظيم “داعش” الإرهابي.
ووفقا لموقع”العربية نت”نقلاً عن صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الجنرال جيمس ماتيس معروف عنه عداؤه الشديد لإيران، حيث صرح أكثر من مرة بأن إيران أكبر تهديد أمني في الشرق الأوسط، ويرى أن الاتفاق النووي الإيراني ليس له ضمانات حقيقية للولايات المتحدة.
وكان أحد أبرز تصريحات ماتيس قوله إنه “لا بد من وضع الخيار العسكري كأحد الخيارات المتاحة أثناء التفاوض مع الإيرانيين حول البنود الجديدة التي يريد ترمب وضعها لهم بالنسبة لتعديل الاتفاق النووي”.
ويقول ماتيس إن أول 3 أشياء يسأل عنها في اجتماعاته مع مساعديه في بداية اليوم هي “إيران، والنظام الإيراني، والحرس الثوري”، حيث يأتي ذلك الاهتمام من أيام قيادته للوحدات الأميركية في العراق منذ 2003.
وشهد ماتيس إبان فترة خدمته في العراق على مدى التدخل الإيراني هناك وتمويل جماعاتها المتطرفة والطائفية التي أسهمت بشكل مباشر في تأجيج العنف بين السنة والشيعة في العراق بين 2004 و2005 التي تستمر تبعاتها إلى هذا اليوم.
5 تهديدات إيرانية
وحدد ماتيس 5 تهديدات إيرانية لأمن وتوازن المنطقة في إحدى جلسات الكونغرس الأميركي في أبريل الماضي، من ضمنها رعاية الإرهاب، والتدخل العسكري في كل من العراق وسوريا ولبنان، والتهديد المباشر لأمن الخليج العربي، ومحاولاتها إشعال الموقف في اليمن، وأخيرا علاقاتها المشبوهة بدول أخرى تندرج تحت “رعاية الإرهاب”.
يذكر أن ماتيس، الملقب “بالكلب المجنون” Mad Dog” جنرال خاض أكثر من 3 حروب خلال خدمته البالغة 44 عاماً، منذ عام 1969، ويعد أحد أكثر الجنرالات في الولايات المتحدة تكريماً، بـ27 ميدالية، 2 منها عن عملية تحرير الكويت في عام 1991.
مخاوف في طهران
في المقابل، تتواصل في أروقة الحكم في طهران، المخاوف لدى مسؤولي النظام الإيراني من تركيبة حكومة ترمب، حيث كتب موقع “تابناك” التابع للقائد السابق للحرس الثوري وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، أن مايكل ماكول مرشح جدي آخر لحقيبة وزارة الدفاع وهو أحد الداعمين الكبار لمحاصرة النظام الإيراني في المحافل الدولية.
أما وكالة “تسنيم” فكتبت أن مرشحي المناصب السيادية في إدارة ترمب المرتقبة، منهم مايك بمبيو لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يدعمون إلغاء الاتفاق، وذكرت أن بمبيو (52 عاما) النائب عن ولاية كانساس دعم أكثر من مرة انتقادات ترامب للاتفاق النووي، وكتب الخميس على حاسبه في موقع “تويتر” قائلاً: أتطلع لإغلاء هذا الاتفاق الكارثي مع أكبر حكومة راعية للإرهاب في العالم”.
تعليقات ( 16 )
حدث العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل لهحلوه إيران أخطر من داعش,,كثر منها؟ والجيش الامريكي يدرب الاف من عناصر الجحش الشعبي لضمهم في الجيش الحكومي.بقيادة قاسم سليماني . وامريكا التي سلمت العراق لايران على طبق من ذهب
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برق الحرم((((((( جاك الموت ......يالولي _السفيه ....... الموت لامريكا.... الموت لليهود هل ينهق بها حقاً وتطرب معه اذنابه واعوانه )))))))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراعلنت الامم المتحدة الجمعة ان اعمال العنف في ولايات امريكا حيث تتمركز اقلية المسلمة ادت الى تهجير حوالى ..
صالحكل مذهب ملة الكفر وحدة كلهم ضد المسلمين السنة فقط
📒📙 ريما...Rima📙📒هذاك اليوم ببرنامج على قناة مصرية اتصل عليهم مصري يقول مش لاقي غسيل للكلى ومعصب معذور💔موت بطيء لكن بعد يوم تقريبا قال المذيع فيه غسيل للكلى
📒📙 ريما...Rima📙📒البعض تجده يقول وش فائدة الفلوس الفلوس تجعل المستشفيات تعمل ويوجد دواء ناس بهم فشل كلوي يحتاجون غسيل ..قلب سكر ضغط كبد وعمليات وهي أهم شيء المستشفيات والصيدليات
سنونووين يروح ***صاحب الاتفاق النووي مع ايران ، قلنا من زمان الجمهوريين أفضل من الديمقراطيين
الازديمسرحيات وأفلام يسوقونها علينا لاكن اتمنى محاسبت من يخطي في سياستنا شبعنا أخطاء وكوارث
📒📙 ريما...Rima📙📒يمكن خيره بإن ترامب اصبح رئيس ومرشحه للدفاع شكله ضد إيران ■لكن الخوف على رزنا💰 لأن ترامب يموت بالفلوس
دنقوةياحبنا لك ياترامب ..حنا كذا (شيعة وسنه) هذي السياسه الي نقدر نفهمها ونطبقها لانها قديمه 1440سنه اي شي جديد صعب نفهمه ..يصير في حكم الحرام
قلم الحقيقهلاتصدقون كلامه
اليوسياللهم سلط الظالمين بعضهم على بعض اللهم عليك باعداء أهل السنة في كل مكان اللهم اهلك المفسدين في الارض من اليهود والرافضة والنصيرية والحوثية ومن يقف معهم ويساندهم اللهم انزل الرعب في قلوبهم جميعاً يارب .
المتفائلاللهم ابتلى ايران شر البليه بامريكا ورئسها الجديد وليام ترامب اللهم اجعل زوالها على يده ياحى ياقيوم لانها ضد الاسلام والمسلمين وانت اعلم منا بذالك انك على شىى قدير
المتفائلاللهم ابتلى ايران شر البليه بامريكا ورئسها الجديد وليام ترامب اللهم اجعل زوالها على يده ياحى ياقيوم لانها ضد الاسلام والمسلمين وانت اعلم منا بذالك انك على شىى قدير
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم سلط الضالمين على الضالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم آمين
مراقباللهم سلط على ايران واعوانها