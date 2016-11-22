بالصور:خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية بنين و يعقد معه جلسة مباحثات رسمية

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم، رئيس جمهورية بنين باتريس اتاناز غيوم تالون ثم عقد جلالته – حفظه الله – في قصر اليمامة معه جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس .

وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، غير المقيم لدى بنين فهد بن عبدالله الصفيان.

كما حضرها من الجانب البنيني، معالي وزير الدولة للتخطيط والتنمية عبدالله بيوتشاني، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون أوريلين إغبينوسي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية روميلك ودايي، ومعالي الوزير مساعد رئيس الجمهورية ذوالكفل سلامي، ومساعد رئيس الجمهورية ليونيل لويك تالون، وعدد من المسؤولين.