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الكشف عن حقيقة “ممشى من الأوراق النقدية” قام بها عُماني لتمشي عليها زوجته..صور

22 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
الكشف عن حقيقة “ممشى من الأوراق النقدية” قام بها عُماني لتمشي عليها زوجته..صور
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صحيفة المرصد: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل عماني يقوم بترتيب كمية كبيرة من الأوراق النقدية في أحد الملاعب الرياضية وعلق المتداولون للصورة أن الرجل يعد النقود “المهر” لتمشي عليها زوجته وحظيت الصورة بتداول واسع وتعليقات مختلفة.
وذكرت مصادر صحفية بحسب مانشرته صحيفة الرؤية حقيقة تلك الصورة ومكان التقاطها؛ حيث تبين أن الصورة تم التقاطها قبل نحو ستة أشهر أثناء المرحلة الأخيرة لعرض لوحة “عمان العطاء” وهي أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية،وعرضت مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية للسلطنة وبعض الإصدارات للدول الأخرى، كما تمّ عرض لوحة التبرع بالأوراق النقدية على مساحة كبيرة من الملعب المعشب للنادي، وبلغ طول اللوحة 65 مترًا وعرضها متر واحد و19 سم واحتوت على أكثر من 7500 عملة ورقية نقدية عمانية.

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تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 21:30 م

    ولد المرقب

    كلام مهوب صحيح اهل عمان جيراان واهل طيبه
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  2. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    أخواننا العمانية كانو في نهاية سبعينات القرن الماضي يتواجدون في المملكة خصوصآ في شرقها وان كانو بنسب قليلة جدآ يعملون هناك خصوصآ في صيد الأسماك وبيعها.وكان الفقر المدقع ملازمهم وقتها حتى عادو لوطنهم.
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  3. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    جنوبية..🌻🌻

    مدري كيف صدقو الكذبة بالله الي في الصورة هذا شكل عريس وأهل عمان أقل دول الخليج مهايطة صراحة يوم زرتها شعب طيب جدا وخلوق وبسيط ومضايف واذا عرفو انك سعودي لك تعامل خاص راقي عكس صراحة باقي دول الخليج
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  4. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    حسين الحضرمي

    سلام الله على عمان وأهلها ناس ماتعرف الهياط والكبر وأغلب المعلقين يسبون على العماني بدون مايقراء الخبر كامل انا زرت عمان والله ناس زي العسل
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  5. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    بخيت الزهراني

    هياط عماني تغلب على كل إلهيا طات الخليجيه ،لا وجاب زوجته تدوس على الفلوس ،كان اشترا له ثوب زي الناس منها،ههههههههههههياط بدون عقل ،حركه مالامها لزوم ، ياعماني ،العقاب لك من رب العالمين، كان تبرعت بها،
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  6. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    ررر

    يعني صورة قابوس تحت الاقدام .
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  7. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    سمير نجد

    عملتهم فيها صورة السلطان مثل اغلب عملات دول العالم ، و الدوس عليها إهانة لصاحب الصورة و اهانة للبلد و قبل هذا كله كفر بالنعمة ، و قهر للفقراء .
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  8. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    أبو مهراس

    والله العظيم يالعماني ماحدقدسواءسواتك ولا واحدحتا في العصور الأولى أيام الجاهليه بصراحه سويت شي ماحد قدسواه بعدين مين الشخص هذا إلي شار عليك بشور هذا الله لايجزاه خير ولايعطيه العافيه يالله حقك وماجاك
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  9. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    كلمة حق

    تعليق مخالف
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  10. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الهيئه

    تعليق مخالف
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  11. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    أبو مهراس

    والله يالعماني شكلك خديك قدام الحرمه توديك وتجيبك على كيفها بنت الر جال بس انا ماقول إلا الله يعينك على مبتلاك بصراحه بلواء مابعدها من بلواء
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  12. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    شيعي برونزي

    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايه يازمن
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  13. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    أبو مهراس

    نعم بعد الحركه هذه التي سويتها يالعماني للحرمه بعد تدوس على راسك بالحذا مثل ماداست على الفلوس ولاتفكر حتا فيك ولاحتا تضربلك أي حساب بصراحه ظلمت نفسك ظلمآ كثيرآ بس أقول الله يعينك على ألمستقبل تحمل بس
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  14. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    أبو مهراس

    أقول يالعماني والله العظيم أنك ماسويت خيرفي نفسك وأنك بعدتندم في ألمستقبل القريب عن هذه الطريقه التي سويتها وأنك لتقول عن كلامي هذا صح أو غلط لأن الحرمه سويتلها الحركه هذه بعدفي ألمستقبل تدوس على راسك
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  15. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    الهيئه

    نعمه ما ندوسها فوق الر وس نشيلها الله يرحم الملك عبد اللهههههههههههههههه وبس
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  16. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخ اضحكتني ياقلم الحقيقه
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  17. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    بعد السوداني وتمشياته خرج علينا العماني وقريشاته. كل أغناه الله واستغنى. الله يرزقكم لكن ماظهرت ألا في سنة الجدب علينا. لكن مانقول غير الله يزيدكم من فضله ويخفف علينا رش أمطار الأقساط..
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  18. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    طاهر الحربي

    الله يرزقني الجنه وحنا والاي يعلقووون
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  19. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    العمري

    ما ندري هي لوحة عمان العطاء وإلا هي مهايطة جديدة تنظم إلى ما سبقها من هياط .
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  20. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    احمد

    الله كريم
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  21. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    لماذا الناس يصدرون الأحكام قبل معرفة الحقيقة
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  22. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    الناس ما يتوبون من الإشاعات والأكاذيب والقيل والقال
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