الكشف عن حقيقة “ممشى من الأوراق النقدية” قام بها عُماني لتمشي عليها زوجته..صور

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل عماني يقوم بترتيب كمية كبيرة من الأوراق النقدية في أحد الملاعب الرياضية وعلق المتداولون للصورة أن الرجل يعد النقود “المهر” لتمشي عليها زوجته وحظيت الصورة بتداول واسع وتعليقات مختلفة.
وذكرت مصادر صحفية بحسب مانشرته صحيفة الرؤية حقيقة تلك الصورة ومكان التقاطها؛ حيث تبين أن الصورة تم التقاطها قبل نحو ستة أشهر أثناء المرحلة الأخيرة لعرض لوحة “عمان العطاء” وهي أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية،وعرضت مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية للسلطنة وبعض الإصدارات للدول الأخرى، كما تمّ عرض لوحة التبرع بالأوراق النقدية على مساحة كبيرة من الملعب المعشب للنادي، وبلغ طول اللوحة 65 مترًا وعرضها متر واحد و19 سم واحتوت على أكثر من 7500 عملة ورقية نقدية عمانية.
تعليقات ( 22 )
ولد المرقبكلام مهوب صحيح اهل عمان جيراان واهل طيبه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهأخواننا العمانية كانو في نهاية سبعينات القرن الماضي يتواجدون في المملكة خصوصآ في شرقها وان كانو بنسب قليلة جدآ يعملون هناك خصوصآ في صيد الأسماك وبيعها.وكان الفقر المدقع ملازمهم وقتها حتى عادو لوطنهم.
جنوبية..🌻🌻مدري كيف صدقو الكذبة بالله الي في الصورة هذا شكل عريس وأهل عمان أقل دول الخليج مهايطة صراحة يوم زرتها شعب طيب جدا وخلوق وبسيط ومضايف واذا عرفو انك سعودي لك تعامل خاص راقي عكس صراحة باقي دول الخليج
حسين الحضرميسلام الله على عمان وأهلها ناس ماتعرف الهياط والكبر وأغلب المعلقين يسبون على العماني بدون مايقراء الخبر كامل انا زرت عمان والله ناس زي العسل
بخيت الزهرانيهياط عماني تغلب على كل إلهيا طات الخليجيه ،لا وجاب زوجته تدوس على الفلوس ،كان اشترا له ثوب زي الناس منها،ههههههههههههياط بدون عقل ،حركه مالامها لزوم ، ياعماني ،العقاب لك من رب العالمين، كان تبرعت بها،
ررريعني صورة قابوس تحت الاقدام .
سمير نجدعملتهم فيها صورة السلطان مثل اغلب عملات دول العالم ، و الدوس عليها إهانة لصاحب الصورة و اهانة للبلد و قبل هذا كله كفر بالنعمة ، و قهر للفقراء .
أبو مهراسوالله العظيم يالعماني ماحدقدسواءسواتك ولا واحدحتا في العصور الأولى أيام الجاهليه بصراحه سويت شي ماحد قدسواه بعدين مين الشخص هذا إلي شار عليك بشور هذا الله لايجزاه خير ولايعطيه العافيه يالله حقك وماجاك
كلمة حقتعليق مخالف
الهيئهتعليق مخالف
أبو مهراسوالله يالعماني شكلك خديك قدام الحرمه توديك وتجيبك على كيفها بنت الر جال بس انا ماقول إلا الله يعينك على مبتلاك بصراحه بلواء مابعدها من بلواء
شيعي برونزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايه يازمن
أبو مهراسنعم بعد الحركه هذه التي سويتها يالعماني للحرمه بعد تدوس على راسك بالحذا مثل ماداست على الفلوس ولاتفكر حتا فيك ولاحتا تضربلك أي حساب بصراحه ظلمت نفسك ظلمآ كثيرآ بس أقول الله يعينك على ألمستقبل تحمل بس
أبو مهراسأقول يالعماني والله العظيم أنك ماسويت خيرفي نفسك وأنك بعدتندم في ألمستقبل القريب عن هذه الطريقه التي سويتها وأنك لتقول عن كلامي هذا صح أو غلط لأن الحرمه سويتلها الحركه هذه بعدفي ألمستقبل تدوس على راسك
الهيئهنعمه ما ندوسها فوق الر وس نشيلها الله يرحم الملك عبد اللهههههههههههههههه وبس
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخ اضحكتني ياقلم الحقيقه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهبعد السوداني وتمشياته خرج علينا العماني وقريشاته. كل أغناه الله واستغنى. الله يرزقكم لكن ماظهرت ألا في سنة الجدب علينا. لكن مانقول غير الله يزيدكم من فضله ويخفف علينا رش أمطار الأقساط..
طاهر الحربيالله يرزقني الجنه وحنا والاي يعلقووون
العمريما ندري هي لوحة عمان العطاء وإلا هي مهايطة جديدة تنظم إلى ما سبقها من هياط .
احمدالله كريم