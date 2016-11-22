الكشف عن حقيقة “ممشى من الأوراق النقدية” قام بها عُماني لتمشي عليها زوجته..صور

صحيفة المرصد: تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل عماني يقوم بترتيب كمية كبيرة من الأوراق النقدية في أحد الملاعب الرياضية وعلق المتداولون للصورة أن الرجل يعد النقود “المهر” لتمشي عليها زوجته وحظيت الصورة بتداول واسع وتعليقات مختلفة.

وذكرت مصادر صحفية بحسب مانشرته صحيفة الرؤية حقيقة تلك الصورة ومكان التقاطها؛ حيث تبين أن الصورة تم التقاطها قبل نحو ستة أشهر أثناء المرحلة الأخيرة لعرض لوحة “عمان العطاء” وهي أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية،وعرضت مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية للسلطنة وبعض الإصدارات للدول الأخرى، كما تمّ عرض لوحة التبرع بالأوراق النقدية على مساحة كبيرة من الملعب المعشب للنادي، وبلغ طول اللوحة 65 مترًا وعرضها متر واحد و19 سم واحتوت على أكثر من 7500 عملة ورقية نقدية عمانية.