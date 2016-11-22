  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الإمارات تمنح الولايات المتحدة فرصة أخيرة قبل تنفيذ تهديدها

22 نوفمبر, 2016 , 19:13 م
الإمارات تمنح الولايات المتحدة فرصة أخيرة قبل تنفيذ تهديدها
  • 8٬000
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-وكالات:قال مسؤول إماراتي أمس الاثنين 21 نوفمبر إن الإمارات العربية المتحدة قد تشكو الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية بسبب رسوم مكافحة إغراق مفروضة على أنابيب الصلب.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، على هامش منتدى لقطاع البناء: “نحاول حلّ الأمر بالتشاور الثنائي مع السلطات الأمريكية.. وسنحاول حله بالتشاور”.
وأضاف: “إذا لم يفلح هذا فإننا قد يكون لدينا خيار آخر بالمضي عبر قناة منظمة التجارة العالمية”، مضيفا أن ذلك يعتمد على القضية وما نملكه من أدلة.
وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أعلنت، الجمعة، اتخاذها إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان فيما يتعلق بأنابيب الصلب الكربوني الملحومة حلزونيا بعد أن خلص تحقيق لوزارة التجارة الأمريكية إلى أنه يجري بيعها في الولايات المتحدة بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.
وتستخدم تلك الأنابيب في رشاشات الحدائق والأسوار وأنظمة السباكة.

رسوم على الصلب

وأفاد عبد الله آل صالح بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست مستمرة في دراسة ما إذا كانت سترفع الرسوم المفروضة على استيراد الصلب.
وتدرس أمانة مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى الرسوم التي تفرضها البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية ودولة الإمارات للمساعدة في حماية منتجي الصلب المحليين من الواردات الرخيصة، وفقا لتقارير إعلامية محلية نشرت في وقت سابق هذا العام.
وقال آل صالح: “هناك اقتراح مطروح، وأعضاء مجلس التعاون الخليجي يدرسونه”، مضيفا: “الأمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق لا بشأن حماية السوق بل حماية المنافسة العادلة في السوق”.
وامتنع آل صالح عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه صرح بأن بعض الدول الخليجية لديها نطاق يسمح لها بزيادة الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة وأن الإمارات مستعدة لزيادة الرسوم إلى هذا المستوى، من مستواها الحالي البالغ خمسة بالمئة، مؤكدا أن موعد اتخاذ القرار بات “قريبا”.

توترات سابقة

تجدر الإشارة إلى وجود توترات مماثلة بين شركات الطيران الأمريكية والخليجية، بما في ذلك شركة طيران الإمارات ومقرها دبي وشركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي.
وقد بدأت التحقيقات الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عقب شكوى من 4 شركات أمريكية، اثنتان منها في “ميسوري” وواحدة في “إلينوى” والرابعة في “كاليفورنيا”.
وكانت شركات طيران أمريكية واتحادات مهنية قد طالبت وزارة النقل الأمريكية بإعادة النظر في اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات خليجية وعالمية أخرى بنقل المسافرين من وإلى المطارات الأمريكية بحجة أن الشركات الخليجية تحظى بدعم حكومي غير عادل.
وعقدت وزارة النقل الأمريكية اجتماعين، حتى الآن، مع مسؤولين في قطاع النقل من دولة الإمارات وقطر لمناقشة القضية، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار، وفقا لممثلي قطاع الطيران الأمريكي.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    مناوي

    ماينفع مع الامريكان غير العين الحمرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    إستشاري صح

    تشتكي لمنظمة التجارة العالمية ... تشكي مين عند مين ياعمي !!!! مؤسسات وهيئات ومنظمات عملتها أمريكا للتحكم في العالم ولمصالحها فقط ، عدالتها صفر مهما تكون الحقوق والأدلة فلاتنتظرون عدالة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    شهر وينتهي عهد أوباما المنكوب ونخلص من بﻻويه وعسي أن يكون عهد خير علينا أو يكفينا شرهم علي اﻷقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    .

    ت ١١ لامع الاراده مستحيل ،، كيف اتحد الاتحاد الاوربي وعملتهم يرو وكيف هو نظامهم اليس موجود الان مجلس التعاون الخليجي من يراسه الزياني الان وياتي غيره بالتوافق مو مشكله المجلس لانه موجود باقي العمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    ملكي

    قوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    كلمة حق

    ت9 و10 الامارات صحيح انها دولة صغيره مقارنة بامريكا لكنها دولة جذورها في الأرض قويه ولا تتكلم الا ويكون ظهرها مسنود فالظاهر أنتوا الى اليوم عايشين في جلباب البعبع الأمريكي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    loovivool

    استغرب ممن يعتقد إن امريكا دولته الديكتاتورية ولا يفهم إن للعالم انظمة ينصاع تحتها الكل ويأخذ حقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    ت 8 . الإتحاد الخليجي

    أصعب من أن يكون حبرا على ورق أو هتافات رنانة هو حلم من الصعب تحقيقه لأسباب عدة من أعقدها من سيكون رئيس الإتحاد ، إذا لم يتم الإتفاق على العملة ومقر البنك المركزي كيف سيتم الإتفاق على رأس الهرم السياسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    violety

    شكلهم ما عندهم علم رئيس امريكا ترامب ,,,
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    ناقد مش حاقد

    هه لسان حال امريكا "يمه خفت"
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    .

    يجب ان يتم الاتحاد الخليجي وكما قيل يكون سادس قوة اقتصاديه بالعالم بالتوحد والاقتصاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هههعهعع من اللي انتحل معرفي برضه نفس الشخص بخمسين معرف هههههه تعليق ٤ و٦ ليس لي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    - مشَى في ركابه : تبعه . 2 - اهتدى :- { وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ } . • مشى الأمورُ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    زائر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    مشكلة يمكن حلها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    أبو ملقاط

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    زورو

    ا****...مواسير امريكيه وارخص من المنتج المحلي ماهو المانع من ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    حسن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم