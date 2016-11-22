بالفيديو: الفنان جعفر الغريب يروي موقف طريف وهو يرتدي زي مقدم في الحرس الوطني

صحيفة المرصد: روى الفنان السعودي جعفر الغريب قصة طريفة حدثت معه أثناء قيامه بدور “مقدم في الحرس الوطني” في منطقة عسكرية بالهاف مون بالخبر.

وقال الغريب: “قبل البدء بالتمثيل خرجت أتجول في المكان فشاهدني أفراد من الحرس الوطني كانوا يلعبون ورقة، فاعتقدوا أني مقدم حقيقي بالحرس الوطني فما كان منهم إلا أن ارتبكوا بسبب لعبهم الورقة وقت العمل، فاستغليت الفرصة وأمرتهم بالذهاب لسيارتي وغسلها جيداً فنفذوا الأمر مباشرة حتى لا أعاقبهم بالتوقيف”.

وأضاف الفنان خلال مقطع الفيديو المتداول “بعد ما علموا لاحقاً بأني مجرد ممثل وليس مقدم حقيقي بالحرس الوطني كان لهم ردة فعل قويه”.