بالفيديو: الفنان جعفر الغريب يروي موقف طريف وهو يرتدي زي مقدم في الحرس الوطني

صحيفة المرصد: روى الفنان السعودي جعفر الغريب قصة طريفة حدثت معه أثناء قيامه بدور “مقدم في الحرس الوطني” في منطقة عسكرية بالهاف مون بالخبر.
وقال الغريب: “قبل البدء بالتمثيل خرجت أتجول في المكان فشاهدني أفراد من الحرس الوطني كانوا يلعبون ورقة، فاعتقدوا أني مقدم حقيقي بالحرس الوطني فما كان منهم إلا أن ارتبكوا بسبب لعبهم الورقة وقت العمل، فاستغليت الفرصة وأمرتهم بالذهاب لسيارتي وغسلها جيداً فنفذوا الأمر مباشرة حتى لا أعاقبهم بالتوقيف”.
وأضاف الفنان خلال مقطع الفيديو المتداول “بعد ما علموا لاحقاً بأني مجرد ممثل وليس مقدم حقيقي بالحرس الوطني كان لهم ردة فعل قويه”.
تعليقات ( 16 )
ولد السعوديةالظاهر كان يمثل وهو نايم وعلى باله حقيقة هيهات منك ومن اشكالك إهانة ابطال الوطن واتوقع ماراح يعدها اسد الحرس متعب بن عبدالله لك يا ولد الغريب
الصولجانكلام متناقض يقول ويتكلم عن حرس الحدود وهو لابس ظابط الحرس الوطني فيه فرق ماتجي بالمره ثانيا ماتوقع عسكري مهما كان رتبته يهين نفسه ويغسل سيارة أحد الظابط له حق الجزاء العسكري وليس غسيل وتنظيف اشياء
ابو ريانتعليق مخالف
الحبردي*** يقدم من تشرف بارتداء لباس الشجاعه والكرامه. بهذا التصرف. ماذا يحصل ما الهدف اصبحو من اوتمنو من قبل القياده والشعب ع البلاد)))). شعبيا ودينيا.
بدويوالله لو كنت واحدا منهم لجعلتك تعرف اتجاه القبله وأنت معصوب العينين ، وصلت تغسيل سيارتك !!!!!.
منصور الزهرانياهاااه صدقناك..يمدحون النوم بدري
مزارع من أرض الطيبينالف تحية لجنودنا البواسل في جميع القطاعات العسكرية ورحم الله الشهداء منهم واموات المسلمين موقف طريف من فنان خلوق ورجالنا الأبطال تفهموا الموقف في النهايه
ظامي اليلتعليق مخالف
Abdulazizيكفي هذا وامثاله مرتاحين في بيوتهم بين اهلهم والعسكريين يدافعون عن الوطن بارواحهم لايردون الا رضاء الله ....حفظكم الله أيها الأبطال ...
عدد التعليقات:24
ابو وليداعجبتني ردة فعل العسكر. واعتقد ان الموقع تابع لحرس الحدود بشاطئ نصف القمر وليس للحرس الوطني.
ابو محمدتعليق مخالف
صبحيتعليق مخالف
الحازمييا ويلك يا جعفر الغريب .. يا ويلك أنت في دولة الإسلام وحكم الشريعة .. ودولة الإسلام مافيها مزح وضحك ومقالب .. مافيها حقوق وحريات حتى يطالب بها الضعيف .. إنما الدنيا سجن كما قال النبي صلوات الله وسلامه
عليتعليق مخالف