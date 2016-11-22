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بالفيديو: الفنان جعفر الغريب يروي موقف طريف وهو يرتدي زي مقدم في الحرس الوطني

22 نوفمبر, 2016 , 19:11 م
بالفيديو: الفنان جعفر الغريب يروي موقف طريف وهو يرتدي زي مقدم في الحرس الوطني
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صحيفة المرصد: روى الفنان السعودي جعفر الغريب قصة طريفة حدثت معه أثناء قيامه بدور “مقدم في الحرس الوطني” في منطقة عسكرية بالهاف مون بالخبر.

وقال الغريب: “قبل البدء بالتمثيل خرجت أتجول في المكان فشاهدني أفراد من الحرس الوطني كانوا يلعبون ورقة، فاعتقدوا أني مقدم حقيقي بالحرس الوطني فما كان منهم إلا أن ارتبكوا بسبب لعبهم الورقة وقت العمل، فاستغليت الفرصة وأمرتهم بالذهاب لسيارتي وغسلها جيداً فنفذوا الأمر مباشرة حتى لا أعاقبهم بالتوقيف”.

وأضاف الفنان خلال مقطع الفيديو المتداول “بعد ما علموا لاحقاً بأني مجرد ممثل وليس مقدم حقيقي بالحرس الوطني كان لهم ردة فعل قويه”.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    هذا الممثل لم يجد لديه اي موضوع جدير بالاهتمام فركب قصه متناقضه لملى فراغ الجلسه واضحاك من حوله بهذه الكذبه لان ماتدخل العقل رجال الحرس يقومون بهذي الاهانه سواء ضابط او افراد وخاصه انه ليس مسؤل عنهم
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  2. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    ولد السعودية

    الظاهر كان يمثل وهو نايم وعلى باله حقيقة هيهات منك ومن اشكالك إهانة ابطال الوطن واتوقع ماراح يعدها اسد الحرس متعب بن عبدالله لك يا ولد الغريب
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  3. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    الصولجان

    كلام متناقض يقول ويتكلم عن حرس الحدود وهو لابس ظابط الحرس الوطني فيه فرق ماتجي بالمره ثانيا ماتوقع عسكري مهما كان رتبته يهين نفسه ويغسل سيارة أحد الظابط له حق الجزاء العسكري وليس غسيل وتنظيف اشياء
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  4. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 21:16 م

    ابو ريان

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  5. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    الحبردي

    *** يقدم من تشرف بارتداء لباس الشجاعه والكرامه. بهذا التصرف. ماذا يحصل ما الهدف اصبحو من اوتمنو من قبل القياده والشعب ع البلاد)))). شعبيا ودينيا.
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  6. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    بدوي

    والله لو كنت واحدا منهم لجعلتك تعرف اتجاه القبله وأنت معصوب العينين ، وصلت تغسيل سيارتك !!!!!.
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  7. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    منصور الزهراني

    اهاااه صدقناك..يمدحون النوم بدري
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  8. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    مزارع من أرض الطيبين

    الف تحية لجنودنا البواسل في جميع القطاعات العسكرية ورحم الله الشهداء منهم واموات المسلمين موقف طريف من فنان خلوق ورجالنا الأبطال تفهموا الموقف في النهايه
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  9. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    ظامي اليل

    تعليق مخالف
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  10. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 20:17 م

    Abdulaziz

    يكفي هذا وامثاله مرتاحين في بيوتهم بين اهلهم والعسكريين يدافعون عن الوطن بارواحهم لايردون الا رضاء الله ....حفظكم الله أيها الأبطال ...
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  11. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:24

    ابو وليد

    اعجبتني ردة فعل العسكر. واعتقد ان الموقع تابع لحرس الحدود بشاطئ نصف القمر وليس للحرس الوطني.
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  12. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    ابو محمد

    تعليق مخالف
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  13. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    صبحي

    تعليق مخالف
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  14. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    الحازمي

    يا ويلك يا جعفر الغريب .. يا ويلك أنت في دولة الإسلام وحكم الشريعة .. ودولة الإسلام مافيها مزح وضحك ومقالب .. مافيها حقوق وحريات حتى يطالب بها الضعيف .. إنما الدنيا سجن كما قال النبي صلوات الله وسلامه
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  15. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    علي

    تعليق مخالف
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  16. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    طيب
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