بالفيديو: شاهد ردة فعل خليجي وجد سيارة بورش واقفة أمام مدخل منزله!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر ردة فعل مواطن خليجي عندما عاد إلى منزله ووجد سيارة بورش متوقفة عند باب منزله.
وأظهر المقطع -الذي حظي باهتمام النشطاء وأنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قيام المواطن بربط السيارة “المركونة أمام المنزل”- بسيارته من نوع نيسان باترول وآخذ يسحبها بشكل عنيف إلى آخر الشارع.
تعليقات ( 27 )
..سعودي..همداني هملاني ٧ ياورع ياشين أسكت وخذ لك حلاووة مصااصة وشوف بلاويكم
سار888ياشين ألحقد والغل اعوذ بالله من ألنفوس ألرديئه يمكن رجال أعمال كبير جاء لحيسن لاحد جيرانه ألظعوف أو ظيف عند أحد جيرانه ...فيه جهات رسمية يلجاء لها أصاحب العقول اما ** فهذا طبعهم
عبدالله التميميفيه ناس همج وشغل ورعان كا تفهم يوقف سيارته قدام باب جاره او اي بيت ثاني والظاهر هذا زهق من كثر ما نبهه واخرها شال سيارته وحذفها بعيد
مودير كبيرلو مواطن كان قلتو ***
بدويماهذه صفات المسلم العربي ، فقد يكون مريض أو رجل مسن أو تعطلت به سيارته ، لايوجد حل سوى ماقمت به ؟!
مهرولالبعض يظن بأن الشارع امام منزله ملك له ؟ لو جعل المالك مواقف امام منزله من ارضه الاصلية فله كل الحق بما فعل الشارع ملكية عامة وليست خاصة
مواطن سعوديالله يعينه .**
ملكييمكن هدية وللى مهدية البورش يبيها مفاجأة لة .
ابو وعدتصرف همجي من الطرفين وتجب العقوبه لكلى الطرفين الهمجيه والعنجهيه هي عنوان الموضوع صاحب البورش عنجهي وصاحب المنزل همجي
loovivoolغياب النظام يؤدي إلى مثل هذه الحالات
المنصفوالله ثم والله لو انها سياره عاديه لم يسحبها لكن الحقد والحسد هو السبب
خللكويس ما جاب سطحه ورماها في البحر
عليويسواها من قهره لكن الشارع للناس وليس مخصص موقف لسيارته .
خلف مبارك العتيبيالذي سحب السياره البورش من امام منزله لايعرف الاحترام.. يمكن تكون متعطله. وعليه ان يبلغ الشرطه بوقوف السياره التي امام المنزل.وهذا الحل الصحيح..
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الديدحانياليتك جايب شيول وحالته بالقمامه . .... ناس ماتحترم بيوت الاخرين يستاهل مايجيهم
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قلم الحقيقهتصرف أهوج وأرعن يدل على عنجهية وغرور واستعلاء على الناس والاعتداء على ممتلكاتهم دون رادع من دين أو خلق مسلم. مثل هذه التصرفات هي الشرارة الأولى في جرائم القتل أو الاعتداءآت في مابين الناس بعضهم لبعض.
aliيستاهل لو أن راعي البورش برا في اميركا أو أروبا احترم النظام غصباً عليه يستاهل واللي يتفلسف أن الجيب غلطان بلط البحر احسن لك !
الشايبهذا مافيه خير يمكن ظيف عند جارك او سياره جارك يعني بتموت لو وقف ساعه عيب وقله حياء تصرف احمق
الهمدانيهذا عمل هذا الشي وهو يعرف انه ارتكب حماقة لكن اكبر جزاء انه يعاقب باصلاح السيارة وكلكم عارفين جنسية المتصرف وعارفين انه مجتمع يعيش البحبوحة والكهرب مجان والماء مجان والرواتب عالية جدا-يشتري غيرها عادي
هذا هياطلا تملك السارع وان كانت امام باب الكراج تتصل بالشرطة او اقلها سيارة تسحبها!
ادهمسوء تصرف من الطرفين وعدم اخلاق بجب التركيز على الاخلاق الحميده والتسامح في المساجد والمداس والجامعات وكل مكان نحن مسلمون الرسول صلى عليه وسلم يقول اقربكم مني منزله يوم القيامه احسناكم اخلاقا
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ابونواف...حتى لو واقفه امام منزله كان بلغ عنها وانصرف بأسلوب يبعده عن المشاكل
رياضسلوكيات عنيفه ناتجه عن جهل وتخلف يعني ما يقدر يكلم صاحب السيارة ويقوله ابعد سيارتك من قدام باب بيتي .مافي تفاهم ولا اُسلوب ارقى من كذا .الدنيا فوضى ولا بد من عقوبات تردع المتجاوزين لحدودهم مع الآخرين
احساس خالدهمجي مع مرتبة الهمج الأولى