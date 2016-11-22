بالفيديو: شاهد ردة فعل خليجي وجد سيارة بورش واقفة أمام مدخل منزله!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر ردة فعل مواطن خليجي عندما عاد إلى منزله ووجد سيارة بورش متوقفة عند باب منزله.

وأظهر المقطع -الذي حظي باهتمام النشطاء وأنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قيام المواطن بربط السيارة “المركونة أمام المنزل”- بسيارته من نوع نيسان باترول وآخذ يسحبها بشكل عنيف إلى آخر الشارع.