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بالفيديو: شاهد ردة فعل خليجي وجد سيارة بورش واقفة أمام مدخل منزله!

22 نوفمبر, 2016 , 19:35 م
بالفيديو: شاهد ردة فعل خليجي وجد سيارة بورش واقفة أمام مدخل منزله!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر ردة فعل مواطن خليجي عندما عاد إلى منزله ووجد سيارة بورش متوقفة عند باب منزله.

وأظهر المقطع -الذي حظي باهتمام النشطاء وأنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قيام المواطن بربط السيارة “المركونة أمام المنزل”- بسيارته من نوع نيسان باترول وآخذ يسحبها بشكل عنيف إلى آخر الشارع.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    ..سعودي..

    همداني هملاني ٧ ياورع ياشين أسكت وخذ لك حلاووة مصااصة وشوف بلاويكم
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  2. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    سار888

    ياشين ألحقد والغل اعوذ بالله من ألنفوس ألرديئه يمكن رجال أعمال كبير جاء لحيسن لاحد جيرانه ألظعوف أو ظيف عند أحد جيرانه ...فيه جهات رسمية يلجاء لها أصاحب العقول اما ** فهذا طبعهم
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  3. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    عبدالله التميمي

    فيه ناس همج وشغل ورعان كا تفهم يوقف سيارته قدام باب جاره او اي بيت ثاني والظاهر هذا زهق من كثر ما نبهه واخرها شال سيارته وحذفها بعيد
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  4. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    مودير كبير

    لو مواطن كان قلتو ***
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  5. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    بدوي

    ماهذه صفات المسلم العربي ، فقد يكون مريض أو رجل مسن أو تعطلت به سيارته ، لايوجد حل سوى ماقمت به ؟!
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  6. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    الاحمق يجيب الطامه ثم يندم حين لا ينفع الندم وفي التأني السلامه وفي العجله الندامه وهذا التصرف يدل على ان الانسان اذا لم يتحلا بل اخلاق فهو كأن شرير
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  7. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    مهرول

    البعض يظن بأن الشارع امام منزله ملك له ؟ لو جعل المالك مواقف امام منزله من ارضه الاصلية فله كل الحق بما فعل الشارع ملكية عامة وليست خاصة
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  8. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    مواطن سعودي

    الله يعينه .**
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  9. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    ملكي

    يمكن هدية وللى مهدية البورش يبيها مفاجأة لة .
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  10. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    ابو وعد

    تصرف همجي من الطرفين وتجب العقوبه لكلى الطرفين الهمجيه والعنجهيه هي عنوان الموضوع صاحب البورش عنجهي وصاحب المنزل همجي
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  11. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    loovivool

    غياب النظام يؤدي إلى مثل هذه الحالات
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  12. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    المنصف

    والله ثم والله لو انها سياره عاديه لم يسحبها لكن الحقد والحسد هو السبب
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  13. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    خلل

    كويس ما جاب سطحه ورماها في البحر
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  14. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    عليوي

    سواها من قهره لكن الشارع للناس وليس مخصص موقف لسيارته .
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  15. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    خلف مبارك العتيبي

    الذي سحب السياره البورش من امام منزله لايعرف الاحترام.. يمكن تكون متعطله. وعليه ان يبلغ الشرطه بوقوف السياره التي امام المنزل.وهذا الحل الصحيح..
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  16. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    بصراحه بعض الناس مايستحون يوقفون سياراتهم على مدخل الكراج حق البيت مدخل السيارة وتخيل لو سيارة راعي البيت داخله جوا وحصل له ظرف طاريء.ومتأخر ومستعجل وجاء يبي يطلع ووجد واحد همجي موقف سيارته قدام الباب
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  17. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:1

    الديدحان

    ياليتك جايب شيول وحالته بالقمامه . .... ناس ماتحترم بيوت الاخرين يستاهل مايجيهم
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  18. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 19:55 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    تصرف أهوج وأرعن يدل على عنجهية وغرور واستعلاء على الناس والاعتداء على ممتلكاتهم دون رادع من دين أو خلق مسلم. مثل هذه التصرفات هي الشرارة الأولى في جرائم القتل أو الاعتداءآت في مابين الناس بعضهم لبعض.
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  19. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    ali

    يستاهل لو أن راعي البورش برا في اميركا أو أروبا احترم النظام غصباً عليه يستاهل واللي يتفلسف أن الجيب غلطان بلط البحر احسن لك !
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  20. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    الشايب

    هذا مافيه خير يمكن ظيف عند جارك او سياره جارك يعني بتموت لو وقف ساعه عيب وقله حياء تصرف احمق
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  21. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    الهمداني

    هذا عمل هذا الشي وهو يعرف انه ارتكب حماقة لكن اكبر جزاء انه يعاقب باصلاح السيارة وكلكم عارفين جنسية المتصرف وعارفين انه مجتمع يعيش البحبوحة والكهرب مجان والماء مجان والرواتب عالية جدا-يشتري غيرها عادي
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  22. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    هذا هياط

    لا تملك السارع وان كانت امام باب الكراج تتصل بالشرطة او اقلها سيارة تسحبها!
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  23. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    ادهم

    سوء تصرف من الطرفين وعدم اخلاق بجب التركيز على الاخلاق الحميده والتسامح في المساجد والمداس والجامعات وكل مكان نحن مسلمون الرسول صلى عليه وسلم يقول اقربكم مني منزله يوم القيامه احسناكم اخلاقا
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  24. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 19:44 م
    عدد التعليقات:539

    ابونواف...

    حتى لو واقفه امام منزله كان بلغ عنها وانصرف بأسلوب يبعده عن المشاكل
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  25. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    رياض

    سلوكيات عنيفه ناتجه عن جهل وتخلف يعني ما يقدر يكلم صاحب السيارة ويقوله ابعد سيارتك من قدام باب بيتي .مافي تفاهم ولا اُسلوب ارقى من كذا .الدنيا فوضى ولا بد من عقوبات تردع المتجاوزين لحدودهم مع الآخرين
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  26. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 19:40 م

    احساس خالد

    همجي مع مرتبة الهمج الأولى
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  27. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    تصرف سيئ اين الحكمة ماذا لو كان صاحب السيارة يحمل سلاح
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