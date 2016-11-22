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بالفيديو..الطبطبائي: أقول لأتباع إيران إني أرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها

22 نوفمبر, 2016 , 19:45 م
بالفيديو..الطبطبائي: أقول لأتباع إيران إني أرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها
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صحيفة المرصد: وجه الكويتي الشهير وليد الطبطبائي تهديدا واضحا لأتباع إيران في الكويت بالقضاء عليهم حال وصوله إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقال الطبطبائي في فيديو مصور تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. سأقولها لكم كما قالها الحجاج ” اني أرى رؤوسنا قد اينعت وقد حان قطافها”.. وانا من سيقطف تلك الرؤوس.

وأضاف الطبطبائي ” إلى جماعة إيران سيكون لهم حساب عسير عندنا نصل إلى البرلمان ولن يروا جماعة كما رءوا في المجلس السابق .



تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    22 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    رحمه

    رغم فظاعه الجرم هل تتذكرون يا** الطفل المقتول من جماعه الارهاب ..طلع الطفل فلسطيني وانتوا شغاليين يا ** مجوس ونجوس وروافض**
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  2. 36
    22 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    .

    تعليق 33 رحمه هههههههه اسألي زميره عن تحرير فلسطين هو الان يحرر القدس في حلب والقصير والغوطه ههههههه
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  3. 35
    22 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    ام عمر

    رحمه ليش زعلانه على اذناب المجوس النجوس الخونه العملاء قتلة رجال الأمن لا فرق بينهم وبين الدواعش كلهم قتله وخونه وانذال يعضون اليد التي تمد لهم
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  4. 34
    22 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    انا لله

    **** والله يدمر الدواعش واتباعهم
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  5. 33
    22 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    رحمه

    جماعه الاخوان المنافقين*** جماعه واكذبها في فلسطين يدعون انهم يدافعون عن الاقصى وفي الخليج يزعمون انهم سيحررون ايران وفي مصر وليبيا وتونس يريدون الحكم ويريدون حكم العالم الاسلامي
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  6. 32
    22 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الله يدمر الاخوان المنافقون واذنابهم من المغفلين
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  7. 31
    22 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    الثقفي

    الله يدمر المجوس واذنابها من الرافضه والعملاء والخونه
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  8. 30
    22 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    الثقفي

    كفو يالطبطبائي تقول وتطول والله ينصرك عليهم
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  9. 29
    22 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    الثقفي

    هو لم يهدد الشيعه حدد قال اذناب ايران وعملاء ايران سواء سنه اوشيعه هو صادق والله ينصره وان شاء الله يفوز
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  10. 28
    22 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    الاتاتوركيون واذنابها الاخوانجيه سبب الفتن والخراب ومحرضين درجه اولى في جميع الدول العربيه والخليجيه الله يدمرهم عاجلاً غير اجل آمين
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  11. 27
    22 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    وشك وشك

    الله يوفقك وينصرك ياطبطبائي
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  12. 26
    22 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    صح لسانك .. ايران واذنابها سبب الفتن والخراب في جميع الدول الله يدمرهم عاجلاً غير اجل آمين
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  13. 25
    22 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    رحمه

    **** الكويت الحذر الحذر
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  14. 24
    22 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    كلمة حق

    لا اظن الخداع والكذب صار يمشي عل اهل السنه الشعيه استلحوا دمائا وتحالفوا مع الهيود والنصارى ضدنا واستحلوا اراضي أهل السنه فماذا بعد والقبله صارت كربلاء ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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  15. 23
    22 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    شيعي

    الميه تكدب الغطاس
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  16. 22
    22 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    بدوي

    تعليق مخالف
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  17. 21
    22 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    خليجي

    *** داعش جئناكم بالذبح
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  18. 20
    22 نوفمبر, 2016 , 21:03 م

    من هم اتباع إيران؟

    اﻹخوان المتأسلمين هم أتباع إيران الحقيقي والمتحالف معها فإيران عندها القاعده وداعش المنبثقة من اﻹخوان وتدربهم وتدعمهم بالمال والسلاح ولم نسمع تفجيراو قتل من قبل اﻹخوان في إيران
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  19. 19
    22 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    صامل

    عليك من الله ماتستحق . تهدد مكون من مكونات المجتمع الكويتي ياظال . يجب ان يحرم هذا الطبطباني من الترشح للانتخابات ويحقق معه ويسجن .
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  20. 18
    22 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    من هم اتباع إيران؟

    إيران عندها دولة إرهابية وتريد التوسع. وفي المقابل اﻹخوان المسلمين تريد دولة لها ولهذا خططت الربيع العبري وسمت واحد من احزابها بالدولة اﻹسﻻميه( داعش )متمنين أن ينجح خريفهم وتعاونوا مع إيران واستضافتهم
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  21. 17
    22 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    عهد بوش وعهد أوباما ساندوا إيران والإخوان المسلمين فإيران تريد الهﻻل الشامي مع العراق واﻹخوان باقي الدول العربية فأنطحنت المنطقة ولكن عهد ترامب يسحق وجهي اﻹرهاب إيران واﻹخوان ونستريح من شرورهما
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  22. 16
    22 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    مرتفع ضطغي أخ يا ضطغي

    تعليق مخالف
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  23. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    .

    المجوس سرطان بدا عام ١٩٧٩ بتخطيط غربي لاضعاف الاسلام الذي انتشر في كل انحاء العالم والخطه تجعل القضاء عليه من مجوس واذنابهم يدعون الاسلام وينشرون ان القران محرف وان الخلفاء فيهم وان بيت الرسول فيه كذا
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  24. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    ابو هيثم

    مين يفك طلاسم اليبرليين وتعاونهم مع الشيعه كل اللي موجود في الشيعي موجود في اليبرالي من افكار هدامه واخلاق متدنيه
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  25. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    .

    دول الخليج دول مستقره وشعبوها تحب حكامها لكن اذناب المجوس لايحبون الا الولي الفقيه سفيه المجوس معتقدين انهم سيسيطرون على الخليج لنهب ثرواته كما نهبو ثروات العراق ،، نقول لكم حامض على بوزكم انتم ووليكم
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  26. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    ابو هيثم

    اتباع ايران اليبراليين لا تقولوا الحوثيين فالحوثي منهم فيهم والا حزب الشيطان برضه منهم فيهم اتباع ايران ليبراليين عرب
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  27. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    شيعي و لي الفخر

    هذا إذا وصلت
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  28. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    صقر ♥♥ ⭐⭐⭐

    رخمه لاينفع اللطم الكلام واضح😂👏
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  29. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    يالطيف

    كفو ليتك تنفذ منقول ويتبعك الاخرون ...روحو للمراقد المقدسه الي قدستوها ليس لدينا مشكله بذالك لاكن لاتعودون وتسبون حكام الخليج وتتحدونهم اعلموذهبتهم وجيوبكم عامرة ورجعتم وليس معكم سوى تذكرت العودة
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  30. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    loovivool

    اقطف يا عم الحج ولكن لا يقطفونك هم قبل تقطفهم
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  31. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    الله يحفظك ياشيخ وليد ويكفيك شر أذناب المجوس في كل مكان عليهم غضب الله وأليم عذابه سبب البلاء والفرقة وما يحدث من قتل لأهل السنة وتخريب.
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  32. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    .

    تعليق5 رحمه اي افضل كف بشرف ام شرب ماء غسول ارجل المجوس هههههههههههههههههههه
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  33. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ذاقوكم سوء العذاب قال قافله غزه 😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂
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  34. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    الكفوف واللطم مايأكلها غير رافضي مو بس فقط تأكلونها من اسرائيل بل من امريكا ومن اسيادكم المجوس في ايران وليس كذلك ايضا بل كفوف ولطم بأيديكم عقابا من الله عز وجل لكم بالدنيا ولعذاب الآخرة اشد وانكى
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  35. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    خالد القحطاني

    الله يحفظك نحن لسنا طائفيين****
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  36. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اتباع المجوس كثير ياكلون من خير الخليج وولائهم للمجوس اسحبو جنسياتهم واجعلهم ياخذون جنسيات المجوس واتباع دشتي كثير والرؤس تقطف في كل دول المجلس فهم كاالافاعي سامه وبينت علموهم اول متروكين الان زمن غير
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  37. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    اقول تتذكر كم كف من اسرائيلي ولا ناسي 😂😂😂👏👏👏
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