بالفيديو..الطبطبائي: أقول لأتباع إيران إني أرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها

صحيفة المرصد: وجه الكويتي الشهير وليد الطبطبائي تهديدا واضحا لأتباع إيران في الكويت بالقضاء عليهم حال وصوله إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقال الطبطبائي في فيديو مصور تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. سأقولها لكم كما قالها الحجاج ” اني أرى رؤوسنا قد اينعت وقد حان قطافها”.. وانا من سيقطف تلك الرؤوس.

وأضاف الطبطبائي ” إلى جماعة إيران سيكون لهم حساب عسير عندنا نصل إلى البرلمان ولن يروا جماعة كما رءوا في المجلس السابق .



