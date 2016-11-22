بالفيديو..الطبطبائي: أقول لأتباع إيران إني أرى رؤوساً قد أينعت و حان قطافها

صحيفة المرصد: وجه الكويتي الشهير وليد الطبطبائي تهديدا واضحا لأتباع إيران في الكويت بالقضاء عليهم حال وصوله إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وقال الطبطبائي في فيديو مصور تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. سأقولها لكم كما قالها الحجاج ” اني أرى رؤوسنا قد اينعت وقد حان قطافها”.. وانا من سيقطف تلك الرؤوس.
وأضاف الطبطبائي ” إلى جماعة إيران سيكون لهم حساب عسير عندنا نصل إلى البرلمان ولن يروا جماعة كما رءوا في المجلس السابق .
تعليقات ( 37 )
رحمهرغم فظاعه الجرم هل تتذكرون يا** الطفل المقتول من جماعه الارهاب ..طلع الطفل فلسطيني وانتوا شغاليين يا ** مجوس ونجوس وروافض**
.تعليق 33 رحمه هههههههه اسألي زميره عن تحرير فلسطين هو الان يحرر القدس في حلب والقصير والغوطه ههههههه
ام عمررحمه ليش زعلانه على اذناب المجوس النجوس الخونه العملاء قتلة رجال الأمن لا فرق بينهم وبين الدواعش كلهم قتله وخونه وانذال يعضون اليد التي تمد لهم
انا لله**** والله يدمر الدواعش واتباعهم
رحمهجماعه الاخوان المنافقين*** جماعه واكذبها في فلسطين يدعون انهم يدافعون عن الاقصى وفي الخليج يزعمون انهم سيحررون ايران وفي مصر وليبيا وتونس يريدون الحكم ويريدون حكم العالم الاسلامي
رحمه ⭐⭐⭐الله يدمر الاخوان المنافقون واذنابهم من المغفلين
الثقفيالله يدمر المجوس واذنابها من الرافضه والعملاء والخونه
الثقفيكفو يالطبطبائي تقول وتطول والله ينصرك عليهم
الثقفيهو لم يهدد الشيعه حدد قال اذناب ايران وعملاء ايران سواء سنه اوشيعه هو صادق والله ينصره وان شاء الله يفوز
وشك وشكالله يوفقك وينصرك ياطبطبائي
رحمه**** الكويت الحذر الحذر
كلمة حقلا اظن الخداع والكذب صار يمشي عل اهل السنه الشعيه استلحوا دمائا وتحالفوا مع الهيود والنصارى ضدنا واستحلوا اراضي أهل السنه فماذا بعد والقبله صارت كربلاء ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
شيعيالميه تكدب الغطاس
بدويتعليق مخالف
خليجي*** داعش جئناكم بالذبح
من هم اتباع إيران؟اﻹخوان المتأسلمين هم أتباع إيران الحقيقي والمتحالف معها فإيران عندها القاعده وداعش المنبثقة من اﻹخوان وتدربهم وتدعمهم بالمال والسلاح ولم نسمع تفجيراو قتل من قبل اﻹخوان في إيران
صاملعليك من الله ماتستحق . تهدد مكون من مكونات المجتمع الكويتي ياظال . يجب ان يحرم هذا الطبطباني من الترشح للانتخابات ويحقق معه ويسجن .
من هم اتباع إيران؟إيران عندها دولة إرهابية وتريد التوسع. وفي المقابل اﻹخوان المسلمين تريد دولة لها ولهذا خططت الربيع العبري وسمت واحد من احزابها بالدولة اﻹسﻻميه( داعش )متمنين أن ينجح خريفهم وتعاونوا مع إيران واستضافتهم
مرتفع ضطغي أخ يا ضطغيتعليق مخالف
.المجوس سرطان بدا عام ١٩٧٩ بتخطيط غربي لاضعاف الاسلام الذي انتشر في كل انحاء العالم والخطه تجعل القضاء عليه من مجوس واذنابهم يدعون الاسلام وينشرون ان القران محرف وان الخلفاء فيهم وان بيت الرسول فيه كذا
ابو هيثممين يفك طلاسم اليبرليين وتعاونهم مع الشيعه كل اللي موجود في الشيعي موجود في اليبرالي من افكار هدامه واخلاق متدنيه
.دول الخليج دول مستقره وشعبوها تحب حكامها لكن اذناب المجوس لايحبون الا الولي الفقيه سفيه المجوس معتقدين انهم سيسيطرون على الخليج لنهب ثرواته كما نهبو ثروات العراق ،، نقول لكم حامض على بوزكم انتم ووليكم
ابو هيثماتباع ايران اليبراليين لا تقولوا الحوثيين فالحوثي منهم فيهم والا حزب الشيطان برضه منهم فيهم اتباع ايران ليبراليين عرب
شيعي و لي الفخرهذا إذا وصلت
صقر ♥♥ ⭐⭐⭐رخمه لاينفع اللطم الكلام واضح😂👏
يالطيفكفو ليتك تنفذ منقول ويتبعك الاخرون ...روحو للمراقد المقدسه الي قدستوها ليس لدينا مشكله بذالك لاكن لاتعودون وتسبون حكام الخليج وتتحدونهم اعلموذهبتهم وجيوبكم عامرة ورجعتم وليس معكم سوى تذكرت العودة
loovivoolاقطف يا عم الحج ولكن لا يقطفونك هم قبل تقطفهم
.تعليق5 رحمه اي افضل كف بشرف ام شرب ماء غسول ارجل المجوس هههههههههههههههههههه
رحمه ⭐⭐⭐ذاقوكم سوء العذاب قال قافله غزه 😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂👏😂
خالد القحطانيالله يحفظك نحن لسنا طائفيين****
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراتباع المجوس كثير ياكلون من خير الخليج وولائهم للمجوس اسحبو جنسياتهم واجعلهم ياخذون جنسيات المجوس واتباع دشتي كثير والرؤس تقطف في كل دول المجلس فهم كاالافاعي سامه وبينت علموهم اول متروكين الان زمن غير
رحمه ⭐⭐⭐اقول تتذكر كم كف من اسرائيلي ولا ناسي 😂😂😂👏👏👏