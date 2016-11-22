بالفيديو: شعارات و تحية نازية في اجتماع لمؤيدي ترامب

صحيفة المرصد:نشر موقع “ذا اتلانتيك” الأمريكي مقطع فيديو لمؤتمر المعهد الوطني الأمريكي للسياسة، الذي يُعد من المعاقل الفكرية والاستراتيجية لليمين الأمريكي المحافظ، بمشاركة أحد أكبر أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب والمنظر للتيار الأكثر تشدداً المعرف باسم حركة ألت رايت، التي تقف عملياً وراء فوز ترامب المثير، ريتشارد سبنسر.

و كان سبنسر الذي يُعد إلى جانب ستيف بانون كبير المستشارين الاسترايجيين لدى ترامب، منظر التيار المتشدد في المعسكر اليمني المحافظ، والعنصري كما يُطلق عليه البعض، يتحدث في أنصار ترامب عن فوز مرشحهم، وبرامجه وأهداف الحركة في السنوات القادمة، بشكل حماسي حتى بلغ به الأمر إلى حد اختتام كلمته بتحية ترامب بالتحية النازية المعروفة، هايل ترامب، شعار النازية وعنوان الحركة الهتلرية، لينفض الاجتماع على شعار وتحية ترامب على الطريقة النازية، ما يوحي بتفجر عاصفة جديدة بعد انتشار الفيديو في الولايات المتحدة.