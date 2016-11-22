السخرية من مطرب مصري شهير بسبب هذه الصورة

صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من صورة قديمة للمطرب المصري تامر حسني تُظهر مدى فقره بما يرتديه من ملابس رثة ومهلهلة.

وهو ما اضطر المطرب للخروج بعد يومين من تداول الصورة القديمة والسخرية عليه من قبل مغردين، ويكتب تدوينة له على صفحته على موقع “فيسبوك” موضحًا أن الصورة فعلاً له وكان وقتها يقلد الفنانين والمشاهير في وقت لم يكن لديه أموال أو والد يحقق له طلباته ويشتري له ما يريد، مؤكداً أنه تعهّد بنشر تلك الصورة عندما يكبر ويحقق حلمه.

وأضاف أنه ينصح الذين سخروا من الصورة أن يحققوا أحلامهم وينجحوا مثله، مقدماً الشكر لـ”الشاب الصغير تامر حسني الذي صبر وأصر على تحقيق حلمه وقدم منه رجلا وفنانا وإنسانا اسمه تامر حسني”.