السخرية من مطرب مصري شهير بسبب هذه الصورة

صحيفة المرصد: سخر “مغردون” من صورة قديمة للمطرب المصري تامر حسني تُظهر مدى فقره بما يرتديه من ملابس رثة ومهلهلة.
وهو ما اضطر المطرب للخروج بعد يومين من تداول الصورة القديمة والسخرية عليه من قبل مغردين، ويكتب تدوينة له على صفحته على موقع “فيسبوك” موضحًا أن الصورة فعلاً له وكان وقتها يقلد الفنانين والمشاهير في وقت لم يكن لديه أموال أو والد يحقق له طلباته ويشتري له ما يريد، مؤكداً أنه تعهّد بنشر تلك الصورة عندما يكبر ويحقق حلمه.
وأضاف أنه ينصح الذين سخروا من الصورة أن يحققوا أحلامهم وينجحوا مثله، مقدماً الشكر لـ”الشاب الصغير تامر حسني الذي صبر وأصر على تحقيق حلمه وقدم منه رجلا وفنانا وإنسانا اسمه تامر حسني”.
تعليقات ( 23 )
موجود** حلم حققته
صرخة صمتالفقر ماهو عيب العيب الي يستلسم للفقر ولايكافح ، انا ماتكلم عن تامر اقصد غيره كانو فقراء وكافحو وحفرو الصخر حتى حققو كل احلامهم المصريين بطبعهم خفيفين دم واهل نكته ويحبو الضحك والسخرية
عدد التعليقات:14985
هيفاء @ههههههه رهيب هالفنان يعجبني صوته روعهه
Nasser7777الي يعلقون ودي بس اشوف الاطقم الي لابسينها الحين او يوم كنتو صغار 😂😂😂😂😂😂
الثقفيكل الفنانين بهالشكل ماتشوفون شبرين قبل وبعد
الثقفيالله لايبلانا
الثقفيكل الفنانين بهالشكل ماتشوفون شبرين قبل وبعد
عدد التعليقات:11434
إنسان منصفصوره معبره،،،،،عن مدى التضحيات،،،،،اللي بذلها،،،،،الين وصل الى ما وصل اليه،،،،،،خخخخخخخخخخ
الجنوووووووووووووبيلو تشوووفون صورتي وانا صغير وربي تنهبلون الحين وانا شاب مازلت بنفس الوسامة والجمال ..وهذا فضل من الله وانشاء الله استغل هذي الصفة فيما يرضي الله* تامر حسني اجتهدت ونلت وحققت مايتمناه اغلب المعلقين هنا
الصريح_2للأسف الشديد مشكلة الكثير من العرب..مع أنهم منهيون عن السخرية من الآخرين..لكن للأسف البعض السخرية في دمه...والحقيقة إن هذا الساخر من غيره إنسان تافه وفاشل و لم بحقق شئ في حياته ولا يقدر أن يحقق أي شئ
على اللهكل الناس كذا ألا المحروم
م.تقلم الحقيقه ثق اني سوف اكون مثل ضلك ياعالمي
واعضاشتهرت على اكتاف ناس ليست ذواقه للفن انما نطط قدامهم وهم ينططون واذا تبي تعرف انك انت واغنيك مطلوب للجمهور غب سنه او اقل وسوف نسئل الشارع منهو الفنان تامر حسني لن يتذكروك فهمت
الله المستعانياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
سعودي غلبااانانا ادافع عنه لكن كل واحد يشوف صوره وهو صغير والله يستحي يوريها الناس الزمن تغير والثقافه تغيرت كل زمن له ذوقه . ارجع اقول انا لا ادافع عنه
عدد التعليقات:979
ساميةهم ماغيرهم معروفين مايحتاج نقول إلا بعض صفاتهم أعداء الحياة عشاق التخلف ذولا 👹👹👹 😂😂😂
فاصل .ونواصلواضح انه كان في الصغر متأثر, بدايسكي فلم الكرتون ( غرند ايزر )
ااببووححممووددعادي .. شوفوا صورة احلام قبل الشهرة وصورتها الآن !!
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهحتى حنيكات وعظام وجهه واضحة وباينه وهو يغني ماكو فكه أيام التلفزيزن بدون ألوان بالأبيض والأسود.العالم في عز الصيف وهو لابس ثوب صوف خشن.واليوم غير الله من حال الى حال.
💎🎀سُندُسمايسخر من هالأشياء إلا "صغير العقل" يعني ويش فيها إذا صور بملابس حسب إمكانياته وظروفه اللي ماله ذنب فيها .. عنجد ناس متخلفة م ت خ ل ف ة 🤔
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهعادي وطبيعي وليس في الأمر مايحرج نهائيآ.صورته قبل شهرته أيام زمان حين كان الناس معظمهم على قد حالهم لكنهم كانو أصحاب قيم وأخلاق أكثر مماهم عليه الآن.شاهدو محمد عبده وصوره القديمة في حلق رقبته 20 زرار.
كلمة حقمش عيب أن يبدأ الشخص حياته من الصفر ويكون مستقبله بيده ولكن العيب اذا تفاخر الشخص بفلوس أبوه الي ماله هو دور في تكوينها .