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بالفيديو :الدفاع المدني يكشف عن جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول

22 نوفمبر, 2016 , 21:17 م
بالفيديو :الدفاع المدني يكشف عن جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استعراض جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول .

وبين الفيديو أحد أفراد الدفاع المدني وهو يشرح كيفية استخدام الجهاز ، والذي تم الكشف عنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء واستعداداً للأمطار وما تسببه السيول من جرف للمركبات والأشخاص.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    عاشق البحر

    وين ينباع هذا والله ميه ميه.. ينفع للبحر لي اصيد سمك فيه وارمي السناره بعيد ويمكن اطلع واصيد فيه عروسة البحر
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  2. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    ابن الوطن

    موجوده من زماااااان في الدول المتقدمه ,,,,,,,,, عباره عن حبل يرمي للشخص العالق اذا كان بعيد ,,,, وهي عباره عن طلقه تشبه البندقيه و مربوط بها حبل و يتمسك بها الشخص و تسحبه .
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  3. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 21:23 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  4. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
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  5. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    ولا فيهمنا حاجة
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