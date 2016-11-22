بالفيديو :الدفاع المدني يكشف عن جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استعراض جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول .

وبين الفيديو أحد أفراد الدفاع المدني وهو يشرح كيفية استخدام الجهاز ، والذي تم الكشف عنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء واستعداداً للأمطار وما تسببه السيول من جرف للمركبات والأشخاص.