بالفيديو :الدفاع المدني يكشف عن جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استعراض جهاز جديد لإنقاذ العالقين في السيول .
وبين الفيديو أحد أفراد الدفاع المدني وهو يشرح كيفية استخدام الجهاز ، والذي تم الكشف عنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء واستعداداً للأمطار وما تسببه السيول من جرف للمركبات والأشخاص.
تعليقات ( 5 )
عاشق البحروين ينباع هذا والله ميه ميه.. ينفع للبحر لي اصيد سمك فيه وارمي السناره بعيد ويمكن اطلع واصيد فيه عروسة البحر
ابن الوطنموجوده من زماااااان في الدول المتقدمه ,,,,,,,,, عباره عن حبل يرمي للشخص العالق اذا كان بعيد ,,,, وهي عباره عن طلقه تشبه البندقيه و مربوط بها حبل و يتمسك بها الشخص و تسحبه .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير