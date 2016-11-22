بالصور: وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين بمقذوفات حوثية استهدفت مجمعا تجاريا بنجران

صحيفة المرصد: تسبب سقوط مقذوفات حوثية أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري في مدينة نجران، اليوم الثلاثاء، في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة آخرين.

وتابع فرق الدفاع المدني الحادثة فور وقوعها، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالمدينة لعلاجهم.