بالصور: وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين بمقذوفات حوثية استهدفت مجمعا تجاريا بنجران

صحيفة المرصد: تسبب سقوط مقذوفات حوثية أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري في مدينة نجران، اليوم الثلاثاء، في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة آخرين.
وتابع فرق الدفاع المدني الحادثة فور وقوعها، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالمدينة لعلاجهم.
تعليقات ( 8 )
ابن سبأيقتلون اليمني اين مارحو** الله ياروافض
عدد التعليقات:13463
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
عدد التعليقات:13463
برق الحرم(((((((((( سلمتي ..........سلمتي ......... سلمتي ...... مقاتلاتنا الكواسر ....... تدرك جيدا أين يكمن القصاص العادل ..... حفظك الله .... مسدد _الرمي ))))))))
عدد التعليقات:13463
برق الحرم(((((((( عــــــــــــــــــــاجل .... سكان محليون..... انفجارات عنيفة جدا هزت ((معسكر الدفاع الجوي)) بمطار الحديدة..... قبل _قليل... اثر سلسلة _غارات ))))))))
عدد التعليقات:13463
برق الحرم(((((((((( كواســــــــــــــــــــرنا .............سرت أهالي عبيد الملالي في الجبال ..... وحرق ((صعــــــــدة_القديمة))..... غير مستبعد )))))))))
عدد التعليقات:13463
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=eQwiJXR9HM8
عدد التعليقات:13463
برق الحرم(((((((( بعون الله ....... سوف يدفعون الرعاع الثمن غاليا جدا ........في معاقلهم وفي مساكنهم والكهوف وحيث ما وجدوا )))))))
عدد التعليقات:13463
برق الحرم(((((((( بعون الله ....... سوف يدفعون الرعاع الثمن غاليا جدا ........في معاقلهم وفي مساكنهم والكهوف وحيث ما وجدوا )))))))