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بالصور: وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين بمقذوفات حوثية استهدفت مجمعا تجاريا بنجران

22 نوفمبر, 2016 , 21:17 م
بالصور: وفاة مواطن وإصابة 7 آخرين بمقذوفات حوثية استهدفت مجمعا تجاريا بنجران
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صحيفة المرصد: تسبب سقوط مقذوفات حوثية أُطلقت من داخل الأراضي اليمنية على مجمع تجاري في مدينة نجران، اليوم الثلاثاء، في وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة سبعة آخرين.

وتابع فرق الدفاع المدني الحادثة فور وقوعها، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات بالمدينة لعلاجهم.

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تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    ابن سبأ

    يقتلون اليمني اين مارحو** الله ياروافض
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  2. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=n443djhuPJ8
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  3. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 21:43 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    (((((((((( سلمتي ..........سلمتي ......... سلمتي ...... مقاتلاتنا الكواسر ....... تدرك جيدا أين يكمن القصاص العادل ..... حفظك الله .... مسدد _الرمي ))))))))
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  4. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    (((((((( عــــــــــــــــــــاجل .... سكان محليون..... انفجارات عنيفة جدا هزت ((معسكر الدفاع الجوي)) بمطار الحديدة..... قبل _قليل... اثر سلسلة _غارات ))))))))
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  5. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 21:31 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    (((((((((( كواســــــــــــــــــــرنا .............سرت أهالي عبيد الملالي في الجبال ..... وحرق ((صعــــــــدة_القديمة))..... غير مستبعد )))))))))
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  6. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=eQwiJXR9HM8
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  7. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    (((((((( بعون الله ....... سوف يدفعون الرعاع الثمن غاليا جدا ........في معاقلهم وفي مساكنهم والكهوف وحيث ما وجدوا )))))))
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  8. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:13463

    برق الحرم

    (((((((( بعون الله ....... سوف يدفعون الرعاع الثمن غاليا جدا ........في معاقلهم وفي مساكنهم والكهوف وحيث ما وجدوا )))))))
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