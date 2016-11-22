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بالفيديو: بعد فوز ترامب بالانتخابات .. شاهد كيف أصبحت معاملة الأمريكيين للعرب !

22 نوفمبر, 2016 , 21:22 م
بالفيديو: بعد فوز ترامب بالانتخابات .. شاهد كيف أصبحت معاملة الأمريكيين للعرب !
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صحيفة المرصد: رفع أمريكي من أصول عربية مقطع على موقع يوتيوب يظهر لحظة توقف أحد الأمريكيين بجانبه عند إشارة ضوئية في نيويورك ، وعند مشاهدته للعربي إنهال عليه بوابل من الشتائم العنصرية قائلاً : “ترامب أصبح الآن رئيس الولايات المتحدة لذلك سوف ترحل قريباً أيها الخاسر أيها الإرهابي العربي”.

كما بين الفيديو مدى تأثير فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على رأي المتشددين والمتعصبين وكذلك معاملة العنصريين من الأمريكيين للعرب .



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    22 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    كاريزما

    الحمد لله الذين كشف حريتهم المزعومه والحقد الدفين على المسلمين خاصة والعرب عامه
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  2. 14
    22 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    مبتعث

    انا ابو حسين مبتعث لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجنه، دقايق وارسل لكم صور من وسط ميامي لا يحب العربي الا الامريكي، قلب الامريكي ابيض، اصفى من كأس اللبن
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  3. 13
    22 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    زمام محمد

    لا اعتقد ان عندهم.عنصرية *** ..فاللاجانب المسلمين **.*** حتى في وسائل الاعلام.
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  4. 12
    22 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    مبتعث ملبد بشقته بالجراديه ويقول انا احدثكم من ميامي كله عشان يقول والامريكين خاليه نفوسهم من الحقد والحسد وبيحبو العرب هههههه
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  5. 11
    22 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    الجنوووووووووووووبي

    مبتعث تذكر كلام الله ... لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم..........الله يوفقك وانا لمعلوميتك جلست بدينفر فترة وتعاملت معاهم والامريكي الأصل لا يحب العرب ولا الافارقة خلص دروسك وتعال
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  6. 10
    22 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    سياسي متقشف

    من ابسط حقوق اي أمريكي او غيره زادي ولا ارغب بوجد اي شخص غريب يا أهل الشام شامكم وَيَا أهل اليمن يمنكم ما قال تكو عندي تضايقون الناس ارزقاقهم وتفسدون حياتهم
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  7. 9
    22 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    جميع الكلمات*******قالها لاحول ولاقوه الا بالله
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  8. 8
    22 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    الجنوووووووووووووبي

    وربي سبه واهانه في عرضه وعائلته وهو واقف جالس يصور فيديو وربي لو يقول لي هالكلام لا ادوووووسه واقص لسانه واكله ... ااااه الرجولة وين راحت
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  9. 7
    22 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    مبتعث

    انا الآن انا في مدينه ميامي والامور فوق الممتاز وانا احدثكم من اجواء بارده، والامريكين خاليه نفوسهم من الحقد والحسد وبيحبو العرب اجواء ممتعه تحياتي لكم من مدينه وسط مدينة ميامي الامريكيه
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  10. 6
    22 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    ابن الوطن

    العنصريه متواجده في كل مكان و زمان على مستوي ( االبيت - العائله - القبيله - الجماعه - المنطقه - الدوله - المذهب - الدين - الراي - اللون ) يعني ما شاهدناه فيض من غيض ,,, عاااادي .
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  11. 5
    22 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    الحكمة يمانية

    شيئ طبيعي جداً المعاملة بالمثل ،،، هل ترى ان الارض مفروشة حرير للامريكان في الدول العربية والاسلامية ؟ إلا يتم الدعاء عليهم في كل المنابر الاسلامية ؟
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  12. 4
    22 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    حساوي

    كل كلامه فاك فاك مافهمت شيء
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  13. 3
    22 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    هذه الحقيقة

    من طلع من داره قل مقداره
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  14. 2
    22 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    قمة التناقض

    😂😂😂😂والله مافهمت الا كلمه وحده 😂😂😂 المهم اذا ماتحملتكم امريكا صحاري نجد واسعه
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  15. 1
    22 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    شئ طيب كي المسلمين يرجعوا لديارهم مالذي يقعدهم هناك .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. والحديث صحيح.
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