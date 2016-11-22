بالفيديو: بعد فوز ترامب بالانتخابات .. شاهد كيف أصبحت معاملة الأمريكيين للعرب !

صحيفة المرصد: رفع أمريكي من أصول عربية مقطع على موقع يوتيوب يظهر لحظة توقف أحد الأمريكيين بجانبه عند إشارة ضوئية في نيويورك ، وعند مشاهدته للعربي إنهال عليه بوابل من الشتائم العنصرية قائلاً : “ترامب أصبح الآن رئيس الولايات المتحدة لذلك سوف ترحل قريباً أيها الخاسر أيها الإرهابي العربي”.
كما بين الفيديو مدى تأثير فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على رأي المتشددين والمتعصبين وكذلك معاملة العنصريين من الأمريكيين للعرب .
تعليقات ( 15 )
كاريزماالحمد لله الذين كشف حريتهم المزعومه والحقد الدفين على المسلمين خاصة والعرب عامه
مبتعثانا ابو حسين مبتعث لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجنه، دقايق وارسل لكم صور من وسط ميامي لا يحب العربي الا الامريكي، قلب الامريكي ابيض، اصفى من كأس اللبن
زمام محمدلا اعتقد ان عندهم.عنصرية *** ..فاللاجانب المسلمين **.*** حتى في وسائل الاعلام.
الجنوووووووووووووبيمبتعث تذكر كلام الله ... لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم..........الله يوفقك وانا لمعلوميتك جلست بدينفر فترة وتعاملت معاهم والامريكي الأصل لا يحب العرب ولا الافارقة خلص دروسك وتعال
سياسي متقشفمن ابسط حقوق اي أمريكي او غيره زادي ولا ارغب بوجد اي شخص غريب يا أهل الشام شامكم وَيَا أهل اليمن يمنكم ما قال تكو عندي تضايقون الناس ارزقاقهم وتفسدون حياتهم
الجنوووووووووووووبيوربي سبه واهانه في عرضه وعائلته وهو واقف جالس يصور فيديو وربي لو يقول لي هالكلام لا ادوووووسه واقص لسانه واكله ... ااااه الرجولة وين راحت
مبتعثانا الآن انا في مدينه ميامي والامور فوق الممتاز وانا احدثكم من اجواء بارده، والامريكين خاليه نفوسهم من الحقد والحسد وبيحبو العرب اجواء ممتعه تحياتي لكم من مدينه وسط مدينة ميامي الامريكيه
ابن الوطنالعنصريه متواجده في كل مكان و زمان على مستوي ( االبيت - العائله - القبيله - الجماعه - المنطقه - الدوله - المذهب - الدين - الراي - اللون ) يعني ما شاهدناه فيض من غيض ,,, عاااادي .
الحكمة يمانيةشيئ طبيعي جداً المعاملة بالمثل ،،، هل ترى ان الارض مفروشة حرير للامريكان في الدول العربية والاسلامية ؟ إلا يتم الدعاء عليهم في كل المنابر الاسلامية ؟
حساويكل كلامه فاك فاك مافهمت شيء
هذه الحقيقةمن طلع من داره قل مقداره
قمة التناقض😂😂😂😂والله مافهمت الا كلمه وحده 😂😂😂 المهم اذا ماتحملتكم امريكا صحاري نجد واسعه