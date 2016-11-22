بالفيديو: بعد فوز ترامب بالانتخابات .. شاهد كيف أصبحت معاملة الأمريكيين للعرب !

صحيفة المرصد: رفع أمريكي من أصول عربية مقطع على موقع يوتيوب يظهر لحظة توقف أحد الأمريكيين بجانبه عند إشارة ضوئية في نيويورك ، وعند مشاهدته للعربي إنهال عليه بوابل من الشتائم العنصرية قائلاً : “ترامب أصبح الآن رئيس الولايات المتحدة لذلك سوف ترحل قريباً أيها الخاسر أيها الإرهابي العربي”.

كما بين الفيديو مدى تأثير فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على رأي المتشددين والمتعصبين وكذلك معاملة العنصريين من الأمريكيين للعرب .